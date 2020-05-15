МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве и в ряде регионов на протяжении последней недели был значительно ниже апрельских и праздничных показателей, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

На протяжении последней недели к 08.00 мск индекс самоизоляции в Москве находился в районе 3,5, это означает, что на улице есть люди. Ближе к полудню индекс самоизоляции колебался на уровне 2,3, это означает, что много людей находились на улице. Такое значение в столице было впервые зафиксировано с начала самоизоляции. К вечеру индекс повышался к значению 3,0, что означает, что на улице продолжало оставаться большое количество людей. На предыдущей неделе утром и ближе к полудню индекс самоизоляции колебался в районе 3,5, к вечеру показывал стабильный рост к значению 4,0.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса на протяжении последней недели отмечалось в Зеленограде, Королеве, Лобне и Железнодорожном, самое низкое стабильно — в Ногинске и Котельниках.

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в некоторых регионах был отменен режим самоизоляции, и значительная часть их жителей на протяжении недели находилась вне дома. Самое высокое значение индекса наблюдалось в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Воронеже. Самые низкие показатели зафиксированы в Новосибирске и Казани.

Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случая дополнять ограничения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,2 миллиона случаев заражения, более 294 тысяч человек скончались. Ранее в большинстве регионов был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.