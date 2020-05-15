МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Компания "Котовские неваляшки", несмотря на коронавирус, заключила экспортный контракт на сумму 100 миллионов рублей с вьетнамской "АУ Вьет Ми Импорт Экспорт Трейдинг Компани Лимитед", сообщил на своей странице в Facebook Российский экспортный центр (РЭЦ).

Город Котовск, где производятся игрушки, относится к категории моногородов. "Котовские неваляшки" производит игрушки с 2006 года. Продукция предприятия продается практически во всех ритейлерах детских товаров в России и странах ЕАЭС. Теперь компания расширила экспортную географию, и скоро большая партия неваляшек отправится во Вьетнам.

Дмитрий Завидов, гендиректор компании "Котовские неваляшки", отметил, что для предприятия это первый зарубежный контракт с таким большим экспортным маршрутом. При этом добавил, что, видимо, в условиях международного кризиса возрос спрос на "куклы с несгибаемым характером" из России.

"Объем поставки достаточно большой, это потребует дополнительной загрузки производственных мощностей. В условиях снижения потребительского спроса в России, переориентация на зарубежные рынки позволит диверсифицировать доходы компании", — считает он. Завидов также отметил, что традиционная российская неваляшка для вьетнамского рынка может поменять свой внешний вид в пользу восточной культуры.

По словам владельца "АУ Вьет Ми Импорт Экспорт Трейдинг Компани Лимитед" Ле Фыок Хунг, Россию и Вьетнам связывают многолетние отношения дружбы и сотрудничества. "Во Вьетнаме любят русскую культуру, музыку, фильмы и русские игрушки, особенно матрёшки и неваляшки. При помощи неваляшек можно укрепить положительный имидж России во Вьетнаме", — уверен он.

Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией в мире, сотрудничество между Вьетнамом и Россией широко развивается, отметили в РЭЦ. От вьетнамских компаний поступают запросы на поиск российских поставщиков продуктов питания, бумаги, металлов и нефтехимических продуктов.