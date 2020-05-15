МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил до 25 мая решить вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения ПФР, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:… осуществление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета… однократной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 года. Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 25 мая, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.