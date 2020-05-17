МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 709, до 281 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 42,4% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 855, Подмосковье — 907, в Санкт-Петербурге — 451, в Нижегородской области — 281.

Также выявлены в Свердловской области — 160 случаев, 121 в Саратовской области, 118 — в Ханты=Мансийском автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 4 207 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 67 373 человека.

В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19, за все время скончались 2 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.