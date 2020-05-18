МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Бюджетное, жилое, коммерческое строительство, а также промышленные предприятия запущены в Московской области, возобновлена работа на объектах ЖКХ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", — написал в воскресенье Воробьев в своём Instagram-аккаунте.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что работу в регионе возобновят более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок, где занято около 240 тысяч человек.

Обязательное условие – соответствие стандарту санитарных требований, разработанному правительством региона с обязательным ношением масок, социальной дистанцией, измерением температуры, правильной работой столовых. За соблюдением всех правил будут следить стюарды, специально отобранные сотрудники, с цветовой маркировкой головных уборов или одежды.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, планируется не ранее 25 мая, соответствующее постановление было подписано губернатором региона в воскресенье.

По-прежнему на территории Подмосковья временно запрещено проведение на территории спортивных, физкультурных, зрелищных, публичный и иных массовых мероприятий.

Также приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения жителями помещений таких предприятий.