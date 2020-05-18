МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики запустит торговую электронную площадку для резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, где резиденты смогут взаимодействовать и покупать продукцию друг друга без посредников, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов.

"Также запускается электронная торговая площадка для продуктов и услуг резидентов с возможностью взаимодействия и кооперации", — сказал министр.

По его словам, площадка создается на сайте Минвостокразвития, там резиденты смогут видеть продукцию друг друга и закупать ее без посредников.

Также Козлов напомнил, что всего на ТОР и СПВ 2336 резидентов, среди которых более 100 компаний с иностранным участием, из них 58 с китайскими инвестициями.

"Общая стоимость заявленных проектов – более 304 миллиардов рублей, реализация которых позволит создать около 16,5 тысяч рабочих мест. За прошедший год это количество увеличилось на треть – неплохая динамика. Заработали девять производств, 17 проектов находятся в высокой стадии готовности – ведутся активные строительно-монтажные работы, приобретение и пуско-наладка оборудования", — отметил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.