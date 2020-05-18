МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток смогут привлекать инвестиции через онлайн суперсервисы, которые разрабатывает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости министр Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) планирует запустить электронные суперсервисы для получения разрешительных документов и оказания других услуг резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

"Через "личный кабинет" резиденты могут привлекать и инвестиции. Для этого необходимо оставить заявку с параметрами проекта – информация будет опубликована и доступна для потенциальных партнеров. В разработке находятся сервисы по подписанию и утверждению соглашений с резидентами, подаче заявок на право предоставления товарного знака "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток" и кадровую потребность в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", — рассказал министр.

По словам Козлова, сейчас проходит этап тестирования услуга по получению от управляющей компании, которой является КРДВ, технических условий на подключение к инфраструктуре.

"Сервис по привлечению заемного финансирования позволит резидентам сформировать и дистанционно направлять заявки на получение кредита одновременно в несколько банков-партнеров Корпорации, сейчас их 18, в том числе крупнейшие федеральные банки. Пользуясь сервисом, предприниматели смогут оперативно получить рекомендации от банков по оформлению заявок. Со своей стороны, Корпорация получит возможность отслеживать процессы рассмотрения заявок резидентов в кредитно-финансовых учреждениях", — сказал Козлов.

Как отметил министр, резидент в "личном кабинете" может оценить качество сервиса.

"Масштабным проектом станет навигатор, объединяющий весь комплекс мер государственной поддержки инвестпроектов, реализуемых на ТОР и в СПВ, в списке будет присутствовать более 80 видов", — рассказал Козлов.

Также министр отметил, что работа над суперсервисами ведется совместно Минэком, Минсвязи и Минфином.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.