МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза, до 3,198 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA компании в январе-марте выросла в 1,6 раза — до 5,163 миллиарда рублей, выручка — на 17,7%, до 32,933 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 16% против 12% в первом квартале прошлого года.

Основной объем инвестиций в материальные активы в первом квартале был направлен в мясной дивизион группы, они составили 1,039 миллиарда рублей. Инвестиции в сахарный бизнес составили 495 миллионов рублей, в сельскохозяйственный — 404 миллиона, в масложировой — 212 миллионов. Чистый долг "Русагро" по состоянию на 31 марта составил 59,965 миллиарда рублей и по сравнению с концом прошлого года снизился на 2,9%.

Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 2,81x против 3,17x на конец 2019 года (показатели без учета прочих операционных доходов и расходов — 2,73x против 3,08x). Гендиректор "Русагро" Максим Басов отметил, что в первом квартале группа работала в условиях пандемии коронавируса. Он выделил два основных эффекта от таких условий — рост спроса на потребительскую продукцию и ослабление рубля вследствие падения цен на нефть.

"Несмотря на несколько подтвержденных случаев среди сотрудников, сбои в логистике и передвижениях и правительственные ограничения, "Русагро" удалось управлять всеми производственными и строительными площадками при высокой производительности, а также хорошо подготовиться к посевной", — добавил Басов, слова которого приводятся в релизе.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.