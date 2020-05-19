НУР-СУЛТАН, 19 мая /ПРАЙМ/. Правительство Казахстана утвердило комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год с оперативными мерами по поддержке отраслей экономики, среди которых налоговые стимулы, расширение кредитования, меры по развитию инфраструктуры, поддержке внутреннего производства, предпринимательства и сохранению занятости, передает корреспондент РИА Новости.

"Комплексный план охватывает все согласованные меры по секторам. Это обрабатывающая промышленность, горно-металлургический и агропромышленный комплексы, строительная отрасль, гражданская авиация, логистика, туризм, малый и средний бизнес, сектор услуг, а также смежные с ними отрасли. По каждой отрасли выработаны новые меры для оперативного решения актуальных вопросов", — сказал министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.

Обрабатывающим предприятиям вне зависимости от размерности будет представлено льготное финансирование оборотных средств по программе Национального банка. Будет создан Фонд развития промышленности, через который будут кредитоваться обрабатывающие предприятия по ставке не более 3%. В рамках мер по поддержке строительной отрасли будут разработаны специальные нормы для ускоренного проектирования и строительства больниц и других объектов. Также будут автоматически продлены сроки исполнения обязательств по госзакупкам строительно-монтажных работ.

"Меры по поддержке гражданской авиации. До конца года для поддержки летного состояния судов импорт запасных частей к самолетам будет освобожден от НДС, а также аэропорты – от земельного налога и платы за ее пользование. Кроме того, техобслуживание и другие услуги в сфере авиации будут освобождены от НДС за нерезидента до конца года", — сообщил Даленов.

В рамках мер по поддержке логистики и туризма планируется освобождение от уплаты НДС автобусных пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам. Для оперативного улучшения ситуации на рынке труда меры направлены на упрощение регистрации для получения статуса безработного. В образовании будут усовершенствованы методики обучения в удаленном режиме с применением современных дистанционных технологий. Учебники и методические пособия будут доступны в цифровом формате.

"В сфере здравоохранения меры направлены на профилактику и защиту здоровья граждан. До конца года будет создан Совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов. Будут приняты меры по усилению национальной санитарно-эпидемиологической службы через укрепление материально-технической базы", — проинформировал Даленов.

Он заявил, что "озвученные меры позволят минимизировать негативные последствия от внешних шоков и обеспечат сохранение занятости, также позволят решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать внутреннее производство и предпринимательство".