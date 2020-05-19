МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве во вторник вечером достиг отметки 2,7, это значит, что на улице много людей, следует из данных "Яндекса".

Днем во вторник индекс опускался до отметки 2,0.

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,7, это означает, что на улице много людей, и предпочтительней остаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде, Лобне и Королёве (3,2), самое низкое — в Котельниках (2,2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом на 19.00 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 23.00) — 4,3, самое низкое – в Санкт-Петербурге, где индекс на уровне 2,5.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.