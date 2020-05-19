МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Соцсеть TikTok направила 20 миллионов рублей Всероссийскому общественному движению (ВОД) "Волонтеры-медики", которые пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России; еще до 5 миллионов рублей соцсеть планирует собрать с участием пользователей, говорится в сообщении TikTok.

Соцсеть предлагает пользователям поддержать медицинских работников в формате короткого видеоролика, присоединившись к челленджу #спасибомедикам. Кампания в поддержку медиков организована совместно с ВОД "Волонтеры-медики" и министерством здравоохранения РФ, которое запустило в TikTok официальный аккаунт. Также 22 мая TikTok организует благотворительный концерт в поддержку медиков.

"Активность пользователей в рамках челленджа и концерта поможет TikTok передать "Волонтерам-медикам" дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов рублей. За каждый видеоролик в рамках челленджа #спасибомедикам TikTok начислит 100 рублей с целью сбора 3 миллионов рублей, а за каждого зрителя концерта – 10 рублей с целью сбора двух миллионов рублей", — говорится в сообщении.

"Сегодня важно быть единой командой, объединиться и оказать помощь и эмоциональную поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с пандемией – медицинским работникам. Мы призываем пользователей TikTok присоединиться к нашей совместной кампании #спасибомедикам, чтобы отдать должное врачам, медсестрам и другим работникам медицины", – приводятся в сообщении слова председателя Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", руководителя центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павла Савчука.

"Медицинские работники – настоящие герои этой борьбы, которые заслуживают признания, и сейчас они как никогда нуждаются в нашей помощи. Мы надеемся, что наш вклад поможет в борьбе с пандемией COVID-19, и запускаем специальную кампанию, чтобы все желающие тоже могли выразить медикам благодарность за их невероятный труд", – отметила операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

Ранее TikTok запустил специальный раздел в приложении для информирования пользователей о COVID-19. В разделе представлена статистика заболеваемости с официального портала стопкоронавирус.рф, правила и меры предосторожности для замедления распространения вируса. Также TikTok провел прямые эфиры с представителями министерства здравоохранения, в рамках которых они дали советы о безопасности и ответили на вопросы пользователей о COVID-19.