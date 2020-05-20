МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в среду днем снизился до рекордно низкой отметки в 1,9, это значит, что на улице очень много людей, следует из данных "Яндекса".

В предыдущие дни в это время значение было на уровне 2,0.

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 14.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 1,9, это означает, что на улице очень много людей. Такая отметка индекса была зафиксирована в дневное время в столице впервые. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Лобне (2,8), самое низкое — в Котельниках (1,4).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, некоторые регионы перестали соблюдать режим самоизоляции, на 14.30 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Волгограде (местное время 15.30) — 1,9, самое низкое — в Перми (местное время 16.30), где индекс на уровне 1,1.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.