МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС организовал для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

Компания открыла медучреждениям страны бесплатный доступ в систему "МТС 120/80" для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета, подав заявку на странице проекта, и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца.

"Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам — дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно", — рассказала руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Система состоит из мобильного приложения для пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение — вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.

"МТС 120/80" — разработанное в декабре 2019 года в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать "возраст" сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.