МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Более 40 тысяч обратившихся за помощью москвичей, потерявших работу, получают установленную мэром Москвы Сергеем Собяниным доплату к пособию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее по поручению градоначальника в Москве была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 500 рублей.

"Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей", — отметила Ракова.

По её словам, всего в Москве на сегодняшний день насчитывается порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет.

Для удобства горожан на портале mos.ru была реализована возможность подачи заявки на признание граждан безработным www.mos.ru/city/projects/rabota/. Также для получения статуса безработного можно подать заявку на сайте Центра занятости населения "Моя работа", выбрав услугу "Оформление пособия по безработице и поиск работы".