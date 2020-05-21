МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Маски и перчатки с 25 мая обязательны на железнодорожных вокзалах Москвы, соответствующий указ под подписью Сергея Собянина опубликован на сайте мэра и правительства города.

"С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)", — говорится в документе.