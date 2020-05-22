МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за два месяца работы в условиях пандемии коронавируса выпустила порядка 35 тысяч деклараций в отношении товаров первой необходимости и предоставила льготы их импортерам на общую сумму около 4 миллиардов рублей, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ряда продуктов, лекарств и медицинских товаров на фоне пандемии коронавируса, а некоторые товары были освобождены от уплаты НДС.

"Принятие нормативно-правовых актов позволило освободить указанные в них товары, ввозимые в Российскую Федерацию, от уплаты ввозных таможенных пошлин по состоянию на 20 мая 2020 года на общую сумму около 3 миллиардов рублей, налога на добавленную стоимость – около 1,2 миллиарда рублей. В период с 20 марта по 20 мая 2020 года в отношении товаров первой необходимости в приоритетном порядке выпущено около 35 тысяч деклараций на товары. Среднее время оформления товарной партии занимало от одного до двух часов", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что по данным ежедневного мониторинга перемещения грузовых транспортных средств через автомобильные пункты пропуска (АПП) с 20 марта по 20 мая количество такого транспорта, перемещенного через АПП, составляло в среднем от 2 до 4 тысяч единиц в сутки, что в целом соответствует показателям 2019 года. "Обстановка в АПП за указанный период оставалась стабильной, пропуск грузовых транспортных средств осуществлялся в штатном режиме", — отметило ведомство.

При этом были зафиксированы скопления грузового транспорта перед АПП, расположенными на Дальнем Востоке. Образование очередей выезжающих из РФ грузовиков перед АПП "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино" началось с 14 апреля, а их количество в очереди составляло от 21 до 280. Но это, по мнению ведомства, было вызвано действиями китайской стороны.

"Основной причиной скопления грузовых транспортных средств в ДФО явились мероприятия по санитарной обработке российских транспортных средств и оценке состояния здоровья водителей, проводимые государственными органами Китайской Народной Республики в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В результате пропуск транспортных средств китайской стороной осуществляется со скоростью порядка 2 транспортных средств в час", — заключили в пресс-службе ведомства.