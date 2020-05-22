КИЕВ, 22 мая — ПРАЙМ. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Валерий Тарасюк считает, что Украина должна восстановить импорт электроэнергии и РФ и Белоруссии после пандемии коронавируса.

Украина в апреле приостановила импорт электроэнергии из этих стран в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19… После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции", — заявил Тарасюк в интервью интернет-изданию "Бизнес Цензор", которое опубликовано в пятницу.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, компания ДТЭК, также заявляла, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего упал объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлен ряд угледобывающих шахт, в простое находятся тысячи работников угледобывающей сферы.

На этом фоне Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка.

По данным украинского Госстата, доля РФ в поставках каменного угля и антрацита на Украину в прошлом году превышала 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. А в январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.