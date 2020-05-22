МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Росстат отметил повышение в апреле цен производителей ряда круп в России по сравнению с мартом текущего года — например, цены производителей на перловую крупу повысились на 14,4%, на гречку — на 13,7%, говорится в сообщении статистического ведомства.

"В производстве пищевых продуктов стали выше цены на крупу из пшеницы прочую — на 15%, премиксы — на 14,5%, крупу перловую — на 14,4%, крупу гречневую — на 13,7%, мелассу свекловичную — на 12,8%, крупу манную — на 12,3%, жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней — на 11,2%", — говорится в сообщении.

Цены производителей на рис выросли за апрель по сравнению с мартом на 2%, на сахар — на 7,8%. Росстат указывает, что производство гречки в апреле составило 59,7 тысячи тонн, что на 15,9% больше, чем в марте текущего года. Выпуск риса немного уменьшился — на 0,8%, до 44,8 тысячи тонн, сахара — вырос в 2,7 раза, до 94 тысяч тонн.

В свою очередь цены производителей на подсолнечное нерафинированное масло и его фракции в апреле повысились по сравнению с мартом на 4,7%, на рафинированное подсолнечное масло — на 6,1%. Цены производителей на мясные консервы увеличились на 4,1%, на пшеничную и пшенично-ржаную муку — на 7,1%. Цены на сухие животные корма стали выше на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, на сливочное масло — сохранились на уровне марта.