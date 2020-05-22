МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мечела" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня в форме заочного голосования, следует из сообщения компании.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закрывается по состоянию на 5 июня.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали упал на 7% — до 3,6 миллиона тонн.

Чистая прибыль группы по МСФО, относящаяся к акционерам, в прошлом году упала на 81% по сравнению с уровнем 2018 года — до 2,4 миллиарда рублей.