МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Следующим этапом снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли", — сказал Ефимов, отвечая на вопрос, какую сферу экономически важно открыть следующей.

Заммэра добавил, что следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.

"Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — добавил Ефимов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.