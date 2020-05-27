МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Новый спецрейс для вывоза итальянских граждан из России запланирован на 12 июня, его выполнит авиакомпания NEOS Air, сообщили в посольстве Италии в Москве.

"В связи с прекращением регулярного авиасообщения между Российской Федерацией и Италией мы совместно с министерством иностранных дел и международного сотрудничества организовали новый специальный рейс авиакомпании NEOS по маршруту Москва — Рим — Милан 12 июня", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии уточнили, что стоимость билета будет установлена авиакомпанией с учетом того, что борт из Италии в РФ прибывает пустым, а обратный рейс в соответствии с правилами социального дистанцирования принимает меньшее число пассажиров.

Предыдущий спецрейс для вывоза итальянцев из России состоялся 22 мая, еще один запланирован на 9 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.