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КОММЕРСАНТ

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— У нас все выходы записаны — Столичные власти открывают магазины, химчистки и разрешают прогулки в масках по графику. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о "втором этапе смягчения ограничений" антивирусного режима в городе.

— Гуляй, масквина! — Как Сергей Собянин скомандовал москвичам "на первый-второй рассчитайсь!". Президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который сообщил ему, что с 1 июня планирует открыть Москве ее нормальную, то есть всю эту сумасшедшую жизнь.

— Служба невиданной щедрости — РФ расширяет поддержку безработных пособиями им, детям и ИП. Владимир Путин объявил о расширении мер по поддержке безработных в России в среду, 27 мая, после совещания с правительством. Минимальный размер пособия по безработице вырастет в три раза.

— Тур, труд, май — Число деловых поездок по России начало медленно расти. В первой половине мая сотрудники российских компаний стали активнее ездить по стране: число командировок выросло в полтора раза по сравнению с апрелем.

— Квасной лоббизм — Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья. Рост стоимости импортного сырья из-за девальвации рубля, угроза нестабильного спроса и сложностей с поставками на фоне пандемии COVID-19 вынудили производителей обратиться в правительство.

— Шумел как мышь — "Единая Россия" поправит Жилищный кодекс для борьбы с нарушителями ночной тишины. "Единая Россия" предложила закрепить в Жилищном кодексе запрет на нарушение тишины и покоя граждан.

— Европодданнические настроения — Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс на интеграцию с ЕС и НАТО. Достижение членства в НАТО и ЕС остается стратегической целью Киева. Это следует из новой годичной программы евроатлантической интеграции Украины.

— "Ростех" пришел к взаимности — Госкорпорация застрахует свои риски самостоятельно. Правление "Ростеха" одобрило создание общества взаимного страхования (ОВС) для защиты рисков дочерних предприятий госкорпорации.

— Заемщики задержались на каникулах — Отказаться от льгот по кредитным платежам оказалось непросто. Получение кредитных каникул для некоторых заемщиков обернулось проблемой. Ряд клиентов хотят отказаться от каникул.

— Минобороны переоценило транспортные самолеты — Ведомство смягчило условия контракта на поставку Ил-76МД-90А. Минобороны на новых условиях заключило с ульяновским заводом "Авиастар-СП" крупнейший контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

— Полиграфистам выдадут спирт — В других мерах поддержки им отказано. Минфин отказал полиграфической отрасли почти во всех предлагавшихся мерах поддержки, но готов рассмотреть запрет на вывоз из России изопропилового спирта.

— Необеспеченные пострадали первыми — Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов. Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.

— ФАС заступилась за медных — РМК успешно обжаловала условия аукциона на Понийский участок. Борьба за перспективный Понийский золотомедный участок обостряется. Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина успешно обжаловала в ФАС условия аукциона, предложенные Роснедрами.

— Пандемия сжимает факторинг — Рынок может сократиться впервые за пять лет. Факторинговый рынок по итогам 2020 года может потерять в объеме. Это произойдет впервые за пять лет, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции будет развиваться по негативному сценарию.

— Сбербанк почувствовал азарт — Сделку по продаже доли в приморском казино пытаются оспорить. Сбербанк в суде Приморья пытается оспорить сделку по продаже 15% местного казино Tigre de Cristal зарубежным инвесторам.

— Киберспорт зовут на ПМЭФ — Структуры "Росконгресса" купили долю в Cyber Legacy. На фоне отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за пандемии COVID-19 Business Priority решила инвестировать в киберспорт.

— Facebook и Twitter не расплатились за россиян — Социальные сети вновь не исполнили решение суда. Американские Facebook и Twitter не заплатили штрафы в размере 4 млн руб. за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки.

— Общество нездорового потребления — Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии. Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры.

— "Разделения на онлайн и офлайн больше нет" — Дагмара Иванова, управляющий директор "М.Видео". Ритейлерам пришлось оперативно перестроиться на онлайн-продажи, чтобы не потерять покупателей в кризис.

— "Мы все оказались в новой реальности" — Понтус Эрнтелл, гендиректор розничной сети IKEA в России. О том, как меняются потребительские привычки в эпоху пандемии, рассказал гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Живущие в планшетах — Закон, который позволит проводить онлайн общие собрания дачников и собственников жилья. В связи с пандемией в закон были также включены положения о переносе в этом году обязательных годовых собраний в ТСЖ и ЖСК.

— Кресла передвижения — Минтранс опубликовал рекомендации по санитарной безопасности для автотранспорта на время выхода из пандемии. Людей требуется рассаживать с соблюдением социальной дистанции, а зона между водителем и пассажирами должна быть разграничена.

— Дистанционный смотритель — Держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки в общественных местах придется как минимум до конца года. Эти нормы вошли в правила по профилактике новой коронавирусной инфекции.

— Московский маркер — Москва первой столкнулась с масштабной эпидемией, однако негативные сценарии удалось предотвратить, заявил Владимир Путин на видеовстрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. "Важно, что вы действовали на опережение и не теряли времени", — отметил президент.

— Оценку поставят люди — Президент РФ приветствовал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского пойти на новый срок. В то же время Владимир Путин обратил внимание на некоторые недоработки властей региона в сельском хозяйстве, промышленном производстве.

— Мама снимет погоны — Военнослужащий должен иметь право досрочно уволиться из армии, если этого требуют интересы его ребенка. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело сотрудницы ФСБ и матери-одиночки.

— Пираты вне доступа — С октября мобильные приложения, нарушающие авторские права, будут блокировать. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором чтении. Благодаря ему авторы произведений смогут ограничить доступ к пиратским программам.

— Бюллетень в графике — Развитие ситуации с коронавирусом позволяет надеяться, что Единый день голосования в этом году пройдет в плановый срок — 13 сентября. Об этом на заседании Центризбиркома завила его председатель Элла Памфилова.

— Иду на прием — В этом году абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз с 20 июня и до 17 августа, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Новинкой этого года станет электронная подпись абитуриента, сертификат которой нужно будет "вложить" в пакет документов.

— Задание на дом — Министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме, заявил о необходимости легализовать удаленный режим работы. Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

— Кандидаты уходят в онлайн — Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более миллиона избирателей. В этом году праймериз проходят в онлайн-режиме, и в партии отмечают, что новый формат только повысил интерес граждан к процедуре.

— Шум по правилам — Депутаты внесли в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей. Документ, в частности, не допускает нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время и определяет, что считать нарушением, а что — нет.

— Наценка за лихачество — Страховщики присвоят водителям персональный тариф. Злостным нарушителям правил дорожного движения и лишенным прав водителям полис ОСАГО обойдется дороже. Это следует из поправок в закон об ОСАГО.

— Расширена система страхования вкладов — По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1,4 до 10 миллионов рублей. Закон об этом публикует газета. Этим же документом обязательное страхование вкладов распространяется на средства ТСЖ, СНТ и потребительских кооперативов.

— Изменяется порядок управления имуществом СНТ — Новый закон внес два важных изменения в порядок управления садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами. Одно из них касается открытия банковских счетов СНТ.

— Айпады на все вопросы — В России впервые за долгое время заметно вырос спрос на планшеты. Участники рынка связывают это с самоизоляцией и снижением курса рубля. Высокий спрос на устройства произошел впервые за долгое время и связан с ростом курса валюты.

— COVID требует чаевые — В Италии предприниматели повысили стоимость оказываемых услуг в среднем на 2-4 евро. Они самолично ввели так называемый коронавирус-сбор, который отражается отдельной строкой прямо на фискальном чеке.

— Соискатель на связи — Утверждены правила онлайн-защиты диссертаций. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство разрешило защиту кандидатских и докторских диссертаций в дистанционном режиме.

— Залп по вирусу — Лечащие COVID-19 врачи поздравили петербуржцев с Днем города. В этом году выстрел из пушки Петропавловской крепости, посвященный дню рождения Северной столицы, произвели главврачи петербургских больниц.

— А судьи кто?— Вопрос одобрения кредитной линии для Украины не значится в планах совета директоров МВФ вплоть до 4 июня. Однако украинский глава кабмина Денис Шмыгаль обещал, что в этих числах страна получит деньги на погашение бюджетного дефицита.

— Заводы дадут задний ход — Франция вложит в свой автопром более восьми миллиардов евро. При этом президент Эмманюэль Макрон выдвинул жесткое требование: автопроизводители должны вернуть в страну производства с высокой добавленной стоимостью.

— Любовь без границ — Дания открыла границы для влюбленных, которых разлучил коронавирус. Отныне вторые половинки датчан и датчанок смогут навестить своих любимых, если сами они родом из Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции.

— Ботинки уходят на изоляцию — Британия вводит новые правила работы магазинов. Вот только некоторые из них: трехдневный карантин для возвращенных товаров, закрытые примерочные кабинки, одностороннее движение по торговым залам.

— Марьиванне — 20 лет — Поправки в закон "Об образовании" позволят студентам официально работать в школе. Благодаря этому они получат возможность раннего входа в профессию. Кроме того, допуск к преподаванию студентов позволит развивать наставничество в школах.

— "Спасибо" размером с дом — Граффити с изображением врача, выходящего из "красной зоны", появилось на стене пятиэтажки в Екатеринбурге. Его разместили напротив городской больницы №40 — это медучреждение первым взялось за лечение пациентов с коронавирусом.

— К рыбам без пропуска — МЧС России сообщило, что выход на воду на маломерном судне во время действия ограничений возможен, но надо соблюдать меры безопасности. Они такие же, какие были и до пандемии. Новых не прибавилось.

— Полное небо — Международный аэропорт Минеральные Воды возвращается к круглосуточному режиму работы с 1 июня. Восстановят и прежние рейсы, которые были отменены, чтобы ограничить распространение коронавируса.

— Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей — У московского бизнеса есть хорошие перспективы для возобновления работы после снятия ограничений из-за COVID-19, считает мэр Сергей Собянин.

— Льгота для няни — Меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, распространят и на самозанятых граждан. Законопроект об этом депутаты ГД приняли сразу во II и III чтении. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на развитие бизнеса.

— Угроза с моря — В условиях пандемии граница России оказалась на замке. Тем не менее служба пограничников не только не остановилась — потребовалось принятие беспрецедентных мер на границе. Подробнее об этом рассказал глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

— Кто на острова Кузова — С 30 мая в Карелии открываются туристические объекты. Что предлагают и кого там ждут? Горный парк "Рускеала", деревня Кинерма, а также острова Кузова скоро откроются для туристов. Что предлагают карельские достопримечательности и кого там ждут.

— "Твиттер" и Трамп — Twitter бросил открытый вызов президенту США Дональду Трампу, впервые отцензурировав его сообщения о предстоящих президентских выборах как "потенциально недостоверные". Реакция из Белого дома не заставила себя ждать.

— Не сошли с дистанции — Фитнес-центры и бассейны готовы открыться с учетом опубликованных рекомендаций Роспотребнадзора. "Это простые, понятные, легко выполнимые рекомендации. Они дают нам возможность запустить работу клубов на адекватных условиях", — говорят представители отрасли.

— Тест для текста — С 27 мая в Москве пройти тест на антитела к COVID-19 может любой желающий. Чтобы обезопасить коллег и родных, на ответственный шаг пошли и сотрудники "Российской газеты". Брать тесты в редакцию приехали сразу две лаборатории.

— Исключили из родни — Нельзя бездоказательно арестовывать имущество тещи, зять которой обвиняется в преступлении, так как она не является его близким родственником. Соответствующее разъяснение дал второй кассационный суд общей юрисдикции.

ИЗВЕСТИЯ

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— Домашнее шифрование — Киберинциденты на удалёнке участились до пяти раз. В условиях перевода сотрудников на удалёнку российские компании стали чаще сталкиваться с нарушениями безопасности при работе с информационными системами.

— Удаленка не за горами — Крупнейшие компании думают сохранить работу вне офиса. Предприятия рассматривают переход на дистанционную работу на постоянной основе. Об этом рассказали в топ-50 российских компаний. Подобные планы есть у "Газпром нефти", "Северстали".

— Смог в изобилии — Повторится ли в России лето-2010. Аномально жаркое лето этого года, которое прогнозируют метеорологи, может напомнить россиянам о событиях 10-летней давности, когда по всей России горели леса.

— Скорее помощь — Кабмин просят оказать поддержку санаториям. В Госдуме предлагают дать им антикризисные кредиты и налоговые каникулы. Российские санатории из-за коронавируса оказались под угрозой банкротства и нуждаются в поддержке государства.

— Затвор объективности — Встречу СБ ООН по Крыму проведут еще раз. Россия готова устраивать заседания с участием жителей полуострова ежегодно и предлагает подключать украинскую сторону. Заседания Совбеза ООН по Крыму могут пройти и в следующем году.

— Солевой простор — Как работают европейские пляжи после карантина. В южных странах Евросоюза для местных жителей открыли доступ к морю. Власти некоторых регионов Испании создали безопасную систему посещений, разделив побережье на зоны.

— "Сейчас люди плохо понимают, что и как будет завтра" — Президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон — о мире после коронавируса и рейтингах власти. После эпидемии коронавируса граждане будут иначе заботиться о здоровье и больше зависеть от интернета.

— "COVID-19 станет сезонным, но уже не вызовет разрушительных эпидемий" — Вирусолог Александр Лукашев — о сценариях развития пандемии, второй волне и эффективности перчаток. Смертность от COVID-19 в Москве начнет снижаться через неделю.

— Чистая сила — Военные приведут в порядок территории Сибири и Урала. Минобороны формирует подразделения по ликвидации экологического ущерба. Военное ведомство резко расширило географию работы экологических взводов.

— Просвещенный пессимизм — Минэк не исключает падения ВВП на 7,5%. Минэк не исключает падения ВВП в 2020 году на 7,5%. Такую оценку ведомство приводит в консервативном варианте обновленного прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы.

— Право на прогулку — Волонтерам разрешили посещать приюты для животных в Москве. В Москве с 26 мая волонтерам разрешили посещать муниципальные приюты для животных. О новом этапе смягчения ограничений, вызванных коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Вас заблокировали — Торговая война США и Китая разгорается с новой силой. Не прошло и полугода с момента заключения "исторического" торгового перемирия между США и Китаем, как их экономические отношения вновь начали портиться.

— Смерть ей к лицу — Суд в Башкирии пожалел убийцу сестры. К году ограничения свободы была приговорена 17-летня жительница Салавата (Башкирия), утопившая семилетнюю сестренку в тазу с водой. Суде пришел к выводу, что подсудимая не желала смерти девочке.

— Из любви к искусству — Почему против Порошенко возбудили новое дело. Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Госбюро расследований (ГБР) обвинило его в контрабанде картин. Политик проигнорировал допрос.

— Помпео сообщил о новых санкциях США в отношении Ирана в рамках СВПД — Власти Соединенных Штатов выделяют два месяца Ирану на завершение проектов по ядерной программе, по истечении этого срока они будут попадать под американские санкции.

— Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс — Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.