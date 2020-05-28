МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Один их крупнейших мировых портовых операторов, эмиратский DP World, завершил ранние этапы интеграции с TradeLens, платформой для перевозок на основе блокчейна, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что сотрудничество между DP World и TradeLens поможет ускорить оцифровку цепочек поставок. "DP World стремится соединить все свои 82 морских и наземных контейнерных терминала, а также логистические подразделения с TradeLens", — говорится в релизе.

TradeLens объединяет данные всей экосистемы глобальной цепочки поставок, включая грузоотправителей, операторов портов и судоходных линий. С его помощью также происходит модернизация бумажного документооборота, его замена на цифровые решения с поддержкой блокчейна. TradeLens также обеспечивает прозрачность всей цепочки поставок, от бронирования до оформления платежей.

"Работая с TradeLens, мы ускорим оцифровку мировой торговли. Модернизация процессов, с помощью которых функционирует логистика, имеет решающее значение для создания более надежных и эффективных цепочек поставок, которые помогут экономическому развитию", — отметил главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

Крупнейший международный контейнерный морской перевозчик Maersk запустил в России платформу Tradelens на основе блокчейна в июне прошлого года. К платформе уже присоединились крупные международные контейнерные перевозчики CMA CGM и Mediterranean Shipping Company (MSC). Благодаря этому, отмечали представители Maersk, можно будет отследить половину от всех отправляемых морем контейнеров в мире, а в РФ доля попавших в систему контейнеров составит 2/3 от общего объема.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Штат компании превышает 50 тысяч человек.