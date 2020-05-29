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КОММЕРСАНТ

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— Бюджету выписали подорожную — Правительство обсуждает увеличение в этом году на 7,7 млрд руб. бюджета строительства и реконструкции автодорог за счет будущих периодов. Такое решение может позволить завершить работы по автодорогам Р-217 "Кавказ" и Р-228 на одном из участков в Саратовской области.

— Дата голосования больше не одна — В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.

— Лекарствами нельзя питаться — Значительная часть проблем в экономике РФ, вызванная пандемией коронавируса, будет демпфирована устойчивым состоянием финансовой системы, прошедшей пик нестабильности с запасом,— это главный вывод полугодового "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

— Трафик уперся в небо — Российские операторы спутникового интернета жалуются, что им грозит разорение из-за необходимости обеспечивать абонентам бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

— Налоговый бумеранг — Правительство выделит 1,6 млрд руб. на возврат налога на профдоход самозанятым, зарегистрировавшимся и уплатившим налоги за 2019 год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на вчерашнем заседании правительства.

— Расчет на мертвый-живой — Как следует из данных департамента здравоохранения Москвы, смертность, прямо или косвенно обусловленная коронавирусной инфекцией, в столице в апреле этого года составила 2,8%. Этот показатель превысил предварительные официальные данные почти в два раза, однако оказался в разы меньше цифр, которые фигурировали в городских легендах и ряде СМИ.

— Торговля не пошла — Экспорт государств "большой двадцатки" в январе—марте 2020 года, когда в большинстве стран еще только начинали действовать карантинные ограничения, уже сократился на 4,3% в сравнении с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные ОЭСР.

— Не самая изоляция — Несмотря на сохранение коронавирусных ограничений, в России просыпается протестная активность — причем по прошлогоднему сценарию. Арест журналиста Ильи Азара, получившего 15 суток за обычный одиночный пикет, вызвал в четверг в Москве и Санкт-Петербурге заметные "пикетные очереди" — что напоминает реакцию на задержание Ивана Голунова в 2019 году.

— Коронавирус лишат аккредитации — Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ готовит пакет инициатив, направленных на борьбу с наркотрафиком: депутаты предлагают ввести наказание до 12 лет лишения свободы за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета.

— Тапкозакидательские настроения — Рутинный сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии трансформировался в яркую и громкую политическую кампанию, каких в стране давно не было. Техническая процедура нередко выливается в протестные акции — всегда против действующего президента Александра Лукашенко.

— Отношения России и Германии подверглись взлому — Посол России в Берлине Сергей Нечаев вчера был вызван в МИД ФРГ для разговора о событиях пятилетней давности, которые теперь грозят заметно осложнить отношения двух стран.

— Прогнозы колосятся — Перспективы экспорта российского зерна в новом сезоне улучшаются. Так, "Совэкон" ожидает, что отгрузки достигнут почти 47,5 млн, что станет вторым результатом после рекордного сезона 2017–2018 годов. Другие оценки пока скромнее.

— Сжиженный газ разбивает лед — Газовоз "Кристоф де Маржери" в сопровождении атомного ледокола "Ямал" готовятся завершить самую раннюю в истории проводку в восточном секторе Севморпути. Суда вошли в Чукотское море, в южной части которого танкеру, везущему газ с проекта "Ямал СПГ" в Китай, больше не потребуется помощь ледокола.

— На "Почте" примут лекарства — "Почта России" начала доставлять лекарства от дистрибуторов в аптеки. В дальнейшем госкомпания планирует заняться и доставкой их конечным покупателям — пока разрешения на это аптекам только начинают выдавать.

— "Мы никогда не зависели от госзаказа" — Гендиректор BMW в России Штефан Тойхерт о коронавирусе и планах на будущее.

— Рубль выбирается из-под обвала — Курс американской валюты на Московской бирже опустился ниже уровня 70,5 руб./$ — минимального значения с начала марта. "Медвежья" игра против американской валюты ведется во всем мире и связана с опасениями инвесторов относительно перспектив экономики США и их отношений с Китаем.

— Регистраторы разогревают "Титан" — Снижение маржинальности регистраторского бизнеса заставляет компании искать пути наращивания клиентской базы. Крупные регистраторы стали развивать новую платформу трансфер-агентского взаимодействия "Титан" и вынуждают небольшие компании следовать за ними, чтобы соответствовать лицензионным требованиям.

— Спрос выше котлована — Кризис заставил покупателей жилья в Москве придирчиво подходить к выбору проектов, переориентировавшись на новостройки в высокой стадии готовности. Если в первые четыре месяца прошлого года 58% продаж приходилось на проекты на стадии котлована и монтажа нижних этажей, то сейчас только 44%.

— Продюсеры пришли за "Дедом Морозом" — Продюсер фильма "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком в главной роли Лев Карасев потребовал 50 млн руб. с кинокомпаний Enjoy Movies и Renovatio Entertainment. Это треть бокс-офиса новогодней комедии, провалившейся в прокате в 2016 году.

— Еда в невыносимом положении — Около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Ближе двух не приближаться — Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, будут действовать до конца года. "РГ" публикует эти правила.

— Предложили отступные — Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, разъясняющего, как прекращать обязательства. Если долг стал непосильным, стороны могут договориться. На каких условиях, сказано в проекте постановления пленума.

— На вес золота — Министерство просвещения опубликовало несколько проектов приказов. Они определяют, как школы в 2020 году будут вручать выпускникам аттестаты, как в них будут выставляться оценки и как выдаваться золотые медали.

— Подробности: С 1 июня москвичи снова смогут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе — С 1 июня все жители Москвы, в том числе старше 65 лет, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Специальный пропуск для этого получать не нужно. Но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю.

— От Сибири до Европы — Трубопроводный транспорт играет заметную роль в экономике, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Глава государства также призвал уделить особое внимание инвестпрограмме.

— Досрочные освобождения — Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил освободить малый и средний бизнес на спецрежимах от налогов на три года и перенести срок отмены ЕНВД до 2024 года. Такие предложения содержатся в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена, который направлен президенту Владимиру Путину.

— Статьи для взрослых — В Госдуме подготовили к внесению пакет законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от попыток вовлечь их в оборот наркотиков и протесты. Концепцию поправок журналистам представил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Еще одна инициатива — блокировать сайты, где пропагандируется нацизм и оправдывается экстремизм.

— Дело труда — Ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Нельзя ждать, когда все само собой наладится, "когда мотор экономики заработает на полную мощность", заявил Владимир Путин в среду на совещании, посвященном ситуации на рынке труда.

— Выплаты в работе — В максимально короткие сроки необходимо подготовить нормативную базу для реализации новых инициатив по поддержке населения. Соответствующее поручение дал правительству премьер-министр Михаил Мишустин.

— Т-34 ждут парада. В армии началась подготовка к Параду Победы, который состоится 24 июня. Планируется, что в праздничном смотре примут участие 15 тысяч солдат и офицеров, а также почти 400 единиц техники, включая батальон танков Т-34 и самоходок Су-100.

— Благотворительный платеж — За время пандемии в России увеличилось количество благотворительных платежей. Граждане активно жертвуют на борьбу с коронавирусом. В апреле был зафиксирован значительный рост переводов через "Яндекс. Деньги" различным НКО, помогающим людям в тяжелой жизненной ситуации.

— Газ выдержал давление — Помешать достройке "Северного потока-2", более чем уже было сделано, едва ли в силах США. Технически самая сложная часть оставшихся работ теперь находится в руках России. Проинвестировать в строительство осталось не более 5% общей стоимости.

— До победного сырца — В этом году в России посеют больше гречихи, риса, кукурузы и овощей. Только для овощей открытого грунта отведут на треть больше площадей, чем в 2019 году. Однако потери тоже будут. Больше всего снизятся площади под сахарной свеклой. Под вопросом увеличение производства картофеля.

— Ваучеры три года ждут — Вместо денежной компенсации за отмененные рейсы авиакомпании выдадут пассажирам ваучеры, которыми можно будет оплатить будущие перелеты в течение трех лет с даты отмененного рейса. Проект постановления правительства об этом подготовил Минтранс.

— Машина времени — Компания "ЛУКОЙЛ" опубликовала заявление для прессы, в котором сообщается о получении ею копии иска ФАС в арбитражный суд Архангельской области. Это ведомство просит признать недействительной сделку по приобретению 100 процентов акций АО "Архангельскгеолдобыча" (в 2018 году это предприятие было официально переименовано в АО "АГД Даймондс").

— Перевод исполнен — Клиенты Сбербанка могут делать бесплатные быстрые переводы в другие банки на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за переводы свыше этой суммы составит 0,5 процента, но не более 100 тысяч рублей.

— Проезжайте, гости — Территориальные органы смогут в течение этого года вводить режим обязательного 14-дневного карантина для приезжих из "неблагополучных" регионов. Такие нормы содержат санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные главой Роспотребнадзора.

— Солнце на барабанах — На пороге долгожданное лето — традиционно это пора многолюдных музыкальных фестивалей на открытом воздухе. Но нынешний год особенный. Откроется ли летний музыкальный сезон, какие перспективы у фестивальной жизни-2020 — читайте в материале "РГ".

— С купоном за сувенирами — Правительство Японии разработало специальную программу Go To Travel для оживления внутреннего туризма после окончания пандемии коронавируса в стране. Местные власти выделят 1,7 трлн иен (около 15,7 миллиарда долларов) на эту программу, которую планируется запустить в июле сроком на полгода.

— Парижу не до Игр — Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021 год, да и эта отдаленная дата вызывает сомнение: вдруг пандемия не отступит и к этому сроку. При этом в Пекине спокойно готовятся к зимней Олимпиаде-2022. А вот в Париже засомневались, нужны ли им Игры-2024.

— Побежим быстрее — Одним из авторов триумфального выступления российских олимпийцев на Играх в Сочи называют замечательного тренера лыжников Юрия Каминского. Специалиста, обладающего рядом уникальных методик, хотели видеть многие мировые сборные, однако специалист решился на резкий поворот в карьере и с нового сезона возглавит мужскую биатлонную сборную России.

— Доверие вернулось — Нотариусы возобновляют работу практически в полном составе. Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, только в некоторых субъектах, где сохраняются противоэпидемиологические ограничения, часть нотариусов попали в группу риска.

— Трамп рвет соцсети — Конфликт Дональда Трампа с американской IT-индустрией вокруг свободы слова обостряется. Он намерен подписать исполнительный указ, который ограничит юридическую защиту компаний-владельцев социальных сетей, микроблогов и иных онлайн-платформ.

— Чужих пациентов не бывает — Главный врач московской Филатовской больницы Валерий Вечорко принимает активное участие в битве с коронавирусом. С начала эпидемии он буквально живет в "красной зоне". О том, как медики спасают жизни в такое непростое время, Вечорко рассказал в интервью "РГ".

— Лечебная пена — Тяжелое состояние больных коронавирусом чаще всего связано с легочными осложнениями. Такой больной получает разные препараты. В обычном варианте они действуют не точечно, а распространяются по всему организму. Инновационная технология, разработанная в Технологическом институте (Технионе) в Хайфе Яном Островским, уроженцем Симферополя, и Джозуэ Шнитманом, увеличивает шансы на излечение.

— Кровное дело — Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева придумали уникальный метод лечения сосудов, рассказали в вузах. Более того, ученые и медики выяснили, как можно сформировать новые сосуды вместо пораженных болезнью.

— Бульон для микроба — Выпускник Приволжского исследовательского медицинского университета Святослав Зиновьев в сотрудничестве со специалистами Нижегородского государственного университета (ННГУ) разработал питательную среду, в которой вирус сохраняется до трех дней. Это означает, что даже после длительной транспортировки врачи лаборатории могут изучать доставленный им вирус, в том числе и COVID-19, в первозданном виде.

— В свободном доступе — Впервые в онлайн-формате пройдет очередной Международный конгресс "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". Участников ждет насыщенная научная программа, в которой будут и лекции, и трансляции операций, и мастер-класс по эндоскопии, и школы экспертов.

— Лапу на тест — В лабораториях Россельхознадзора в Краснодарском крае будут делать животным тесты на коронавирус. Это связано с большим числом обращений от владельцев с просьбой исследовать их питомцев.

— Самоцвет с короной — В Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок весом почти 2,5 килограмма. Камень назвали "Победитель" — в надежде на скорую победу России и всего мира над COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба добывающего предприятия.

— Стучите, и отворят вам — Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала интервью "РГ". В нем она, в частности, рассказала, как защищать права человека во время пандемии, быть одновременно генералом и философом, помогать освобождать Бутину и Вышинского и многом другом.

— Особый статус — Правительство разработало законопроект о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Документ проходит обсуждение на официальном сайте для размещения проектов нормативно-правовых актов.

— Близкие люди — Пассажиров в поездах дальнего следования с 29 мая будут рассаживать на все места без соблюдения социальной дистанции. В РЖД отменили введенное ранее для борьбы с распространением коронавируса правило.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сито Сибири: 38% пассажирских автобусов в СФО используется сверх срока — Больше трети (38%) пассажирских автобусов используются в Сибирском федеральном округе (СФО) сверх положенного срока в 10 лет. Это худшая ситуация среди всех российских территорий, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтранса. Лучшая ситуация в ЦФО, где таких автотранспортных средств всего 13%. В федеральном министерстве подчеркнули, что это статистика на конец 2019 года.

— Зерна без плевел: в ГД хотят запретить вывоз пищевого мусора на свалки — В России готовят запрет на захоронение пищевых отходов. Для этого предлагается внести поправки в соответствующее распоряжение правительства, говорится в письме депутата Госдумы Сергея Вострецова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с документом ознакомились "Известия".

— Нездоровый рост: лекарства от ОРВИ подорожали почти на 8% — Лекарства от респираторных заболеваний в апреле подорожали на 7,6% в сравнении с уровнем прошлого года. Это следует из данных DSM Group, с которыми ознакомились "Известия".

— Северное влияние: COVID-19 может оказаться опаснее для народов Арктики — Для эскимосов, чукчей, ненцев и других жителей севера коронавирусная инфекция может представлять большую опасность, чем для остальных людей. Такой вывод "Известия" обнаружили в аналитической справке для заседания Арктического совета, подготовленной учеными НИУ ВШЭ.

— Естественное вредительство: родившей дома магаданке вынесли приговор за смерть младенца — В Магадане вынесли приговор 33-летней жительнице города, которую признали виновной в смерти младенца во время домашних родов. Будущая мама не встала на учет по беременности, а во время родов проделала все манипуляции сама. При этом женщина не имела медицинского образования и навыков ухода за новорожденными.

— Груз безответственности: Минэк адаптировал для бизнеса стандарты ОЭСР — Минэкономразвития предложило российским предпринимателям переходить на международные стандарты ответственного ведения бизнеса и подготовило брошюру с пошаговым планом действий ("Известия" ознакомились с документом).

— Спрос сдувает предложение: москвичи вдвое увеличили покупки кондиционеров — Москва активно готовится к летней жаре — продажи кондиционеров и вентиляторов в столице с 1 по 20 мая выросли на 98% и 132% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Вне бюджета: соцфонды могут потерять из-за пандемии почти 3 трлн рублей — Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности в стране и падении зарплат россиян.

— Пора домой: США выбирают план вывода войск из Афганистана — Военачальники и аналитики готовят для президента США сразу несколько сценариев вывода войск из Афганистана, где американский контингент воюет уже больше 18 лет. Один из планов, по данным СМИ, предусматривает полный выход контингента из республики до ноябрьских президентских выборов.

— Запрос с пристрастием: Израиль ждет возобновления рейсов из РФ к осени — Израиль рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией осенью. Об этом "Известиям" заявили в представительстве израильского минтуризма в Москве. Там отметили, что уже с середины июля государство полностью откроет свои границы для всех иностранцев, в том числе для россиян, но самолеты из РФ, по их прогнозам, полетят не раньше сентября.

— "Сухой" воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии — Модернизированным "Сушкам" дали команду на взлет. Минобороны согласовало детали контракта на новую партию новейших бомбардировщиков Су-34. Ожидается, что до 2027 года в войска поступит не менее 76 машин. По новому контракту Су-34 построят в усовершенствованном варианте: с современным вооружением и целым набором разведывательных систем на борту.

— COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи — Пандемия коронавируса — серьезный вызов для специалистов по кожным инфекциям, сообщили ученые из многих стран. COVID-19 вызывает различные внешние проявления, которые требуют детального изучения. Российские врачи рассказали "Известиям" о семи видах высыпаний, которые могут быть связаны с патогеном.

РБК daily

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— Изоляция прогулочного типа — С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок.

— Безработица выросла вслед за пособием — Число безработных россиян в апреле возросло до 4,3 млн человек, следует из оценки Росстата, уровень безработицы вырос до 5,8%—максимум за четыре года. Пособие по безработице, по данным Роструда, получали только 1,1 млн граждан.

— Социальный полк — В каждой войне есть своя передовая и есть тыл, роль которого подчас становится важнее баталий на фронте. Так и с пандемией коронавируса: врачи борются с ней в больницах, но при этом есть тысячи тех, чей повседневный труд не публичен. Это социальные работники и волонтеры, обеспечивающие в Москве здоровье людей из групп риска, помогая им оставаться на самоизоляции дома.

— Русские шашечки — Из-за сложностей с процедурой оформления рабочих цифровых пропусков столичные таксисты притворяются сотрудниками агрегаторов такси и ретейлеров. Это может привести к аннулированию всех пропусков, легально выданных таким компаниям.

— Выбросы идут на рекорд — Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года вырос на 57% по сравнению с 2019-м. Такой квартальный результат—рекордный за последние пять лет. Эксперты объясняют это увеличением числа замеров.

— Оздоровительные распродажи — При открытии магазинов после карантина часть продавцов одежды и обуви, как выяснил РБК, готовы перенести онлайн-распродажи в офлайн. Другие ретейлеры, напротив, убеждены, что такие распродажи в нынешних экономических условиях неуместны.