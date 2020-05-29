КИЕВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Власти Украины завершили переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите в рамках новой программы stand-by, стороны подпишут соглашение 5 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова".

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что совет директоров фонда в ближайшее время утвердит выделение первого транша новой программы stand-by для Украины, которая рассчитана на 18 месяцев.

"Мы сегодня завершили переговоры с МВФ и 5 июня мы ожидаем подписания договора о выделении первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет. Сумма — 5 миллиардов долларов. Это кредит по программе stand-by по упрощенным условиям. Будет первый транш 1,9 миллиардов долларов, который мы ожидаем 5-6 июня, на осень ожидается 1,6 миллиардов долларов и на следующий год – 1,5 миллиардов", — заявил Шмыгаль.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.