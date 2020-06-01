МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Российские семьи с 1 июня начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Получать выплаты на детей от 3 до 7 лет смогут семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше прожиточного минимума. Первоначально выплаты должны были начать перечислять только с 1 июля, но президент РФ Владимир Путин поручил форсировать организационные мероприятия, чтобы семьи могли получить эти выплаты на месяц раньше, с 1 июня.

Как отмечали в Минтруде, выплата устанавливается сразу на год, ее размер равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по РФ это 5,5 тысяч рублей. Получить средства можно по электронному заявлению, без предоставления документов – их сбором займутся органы соцзащиты.

Несмотря на то, что получать выплату семьи смогут начать с 1 июня, она начисляется с января. В министерстве пояснили, что если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте 3-7 лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты.

По подсчетам министерства, в общей сложности новое пособие смогут получить 2 миллиона семей. В Минтруде не предоставили РИА Новости комментарий относительно того, сколько заявлений на данную выплату уже получено на 29 мая.

Выплата на детей от 3 до 16 лет полагается семьям, независимо от их доходов. Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России в пятницу, первыми выплату получат 10 миллионов семей. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей по заявлениям, которые были поданы до 22 мая включительно.

Оформить данную выплату можно было дистанционно, через портал госуслуг, чем и воспользовалась большая часть заявителей. Те, кто лично подавал заявление на выплату в отделении ПФР, смогут уточнить этап его рассмотрения по телефону клиентской службы, в которую они обращались.

В случае отказа в предоставлении выплаты родители получают соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявления, уточнили в ПФР. В частности, такое решение может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

В ПФР также отметили, что ошибки редко бывают причиной отказа в предоставлении выплат, так как при рассмотрении заявлений ПФР сверяет данные. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета, обратили внимание в Пенсионном фонде, подчеркнув, что выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Если родители поняли, что указали данные неверно, им придется дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией. Если заявление на выплату подает опекун или у детей есть заграничное свидетельство о рождении, сделать это придется лично через клиентскую службу ПФР или МФЦ.