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КОММЕРСАНТ

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— Сбыча мест — Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.

— Вторсырье становится законным — В российском законодательстве появится определение вторичных ресурсов, а юрлица и граждане, которые будут вовлечены в их оборот, получат налоговые стимулы и льготы.

— Законодателям предложено выпустить пар — Власти возобновили работу над законопроектом, приравнивающим электронные сигареты к традиционным. В администрации президента указали на целесообразность отдельного регулирования.

— Фейк с доставкой на дом — Самоизоляция вызвала рост числа фишинговых сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки. Ежедневно в рунете появляется около 20 новых таких страниц. Мошенники используют их в схемах обмана.

— КоАП застрял на исправительных работах — Проекты нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) и его процессуальной части после многочисленных замечаний доработаны Минюстом.

— Протекционистов выгоняют с фармрынка — Международные фармкомпании выступают за отмену принципа "третий лишний" при госзакупках лекарств для лечения социально значимых заболеваний.

— Единые экономические зоны — Минэкономики предлагает унифицировать налоговые преференции для резидентов трех типов особых экономических зон (ОЭЗ): промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-рекреационных.

— Адвокаты впервые провели свою акцию протеста — Вчера в Москве прошла первая в новейшей истории России уличная акция протеста адвокатского сообщества. В День адвокатуры несколько адвокатов и юристов вышли с пикетами.

— Гражданам упрощают выражение — Члены избиркомов не будут записывать паспортные данные избирателей. Центризбирком предложит упростить порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденный 20 марта.

— Мосгордума показала социальное расслоение — Спикер Мосгордумы единоросс Алексей Шапошников стал самым богатым депутатом столичного парламента в 2019 году: его доход достиг 1,9 млрд руб., в то время как в 2018 году он заработал только 24,4 млн руб.

— ЕСПЧ трактует законы по-детски — Страсбург расширяет практику по жалобам несовершеннолетних на жестокое обращение. ЕСПЧ в последнее десятилетие существенно расширил практику по делам о жестоком обращении с детьми.

— России предлагают сделку G7+ — Администрация США ведет подготовку ежегодного саммита "группы семи", который станет самым непредсказуемым в ее истории. Из-за пандемии саммит перенесен на сентябрь.

— Белорусскую оппозицию затягивают в "воронки" — По Белоруссии одновременно прокатились протесты и аресты. В выходные на улицы разных городов выходили тысячи людей. Они требовали освободить задержанного силовиками Сергея Тихановского.

— Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов — В Москве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину.

— Русь кормящая — Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия "Русь".

— Канал имени Москвы снова потек — Аварийный участок на канале имени Москвы, из-за закрытия которого в 2019 году компании потеряли грузопоток в 1,5 млн тонн, снова не работает. Устранить утечку за месяц, как предполагалось, не удастся.

— Магистральный план довели до Чечни — Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года. Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура.

— Россию отключают от эфира — Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения. Рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода.

— Алмазы оказались на грани — ФАС пересчитала нерезидентов в сделке по продаже "АГД Даймондс". Попытка отменить сделку трехлетней давности по продаже алмазодобытчика "АГД Даймондс" носит прецедентный характер.

— Ноутбуки приняли в семью — Продажи ноутбуков в России в апреле начали снижаться к пиковому уровню марта, но все равно на 56,2% превысили результат апреля прошлого года. Во второй волне россияне покупали устройства уже не только для удаленной работы.

— РРПК закрепилась на заводе — Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка — решил самостоятельно развивать завод по переработке минтая в Приморье.

— У выкупа в долгу — Банк "Зенит" не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации. Неисполнение денежных требований эмитента является весомым основанием для такого действия.

— Oculus за "Окулюс" — Facebook пытается защитить в суде права на товарный знак Oculus, под которым развивает линейку устройств для виртуальной реальности. Его успела зарегистрировать до 2025 года неизвестная компания из Санкт-Петербурга.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Брат? Садись за парту — Минпросвещения опубликовало нормы приема детей в школу в новом учебном году. Что важно из нового? Дети имеют преимущество при поступлении в первый класс школы, где уже учатся их братья и сестры. Также обновился список документов.

— Знай свое рабочее место — В Минтруде проанализировали поведение работодателей в период нерабочих дней и подготовили правила регулирования трудовых отношений, которые будут действовать только в 2020 году.

— Все исходящие — бесплатно — В России с 14 июня будет отменен так называемый банковский роуминг. Речь идет о комиссиях за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.

— Вирус, уходи — Российский препарат "Авифавир" разрешен к применению в лечебной прак­тике для борьбы с COVID-19. В среднем уже на четвертые сутки после начала приема вирус "уходит" из организма.

— Накажут наполовину — Действие 50-процентной скидки при своевременной оплате штрафа предлагается расширить. Пока уникальным предложением "платишь сразу — плати меньше" могут воспользоваться только водители.

— Марш Победы — Президент объявил день парада 24 июня нерабочим. Также глава государства провел совещание Совбеза РФ, где предложил обсудить снятие ограничений, введенных в связи COVID-19, в ряде стран и возвращение желающих граждан РФ на родину.

— Фактор стабильности — Количество экстремистских преступлений достаточно мало по сравнению с общим числом правонарушений в России. Но каждое способно дестабилизировать обстановку в стране.

— По брусчатке в масках — Командующий юбилейным Парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал о некоторых особенностях, подготовки и проведения праздничного армейского смотра.

— Останутся на карантине — Судебные приставы даже в период нерабочих дней продолжали выносить постановления о включении граждан в списки невыездных. В апреле было вынесено 834,7 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из страны.

— Судья на линии — За время самоизоляции суды провели более восьми тысяч онлайн-заседаний. В Верховном суде России сообщили, что за время самоизоляции суды по всей стране провели более восьми тысяч заседаний в онлайн-формате.

— QR витает в воздухе — Приложение "Мобильный идентификатор", выполняющее роль цифрового аналога паспорта, разработают к концу лета. Однако использовать его можно будет только с декабря 2020 года, отмечает Минкомсвязи.

— Тесты поверх границ — Возможности систем здравоохранения стран СНГ, основанные в том числе на лучших общих практиках еще советских времен, позволяют в период пандемии бороться за жизнь каждого пациента. Об этом заявил Михаил Мишустин.

— Поставить печать — Средства массовой информации и издательская деятельность включены в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

— Гулять так гулять — С 1 июня вступает в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок. А значит, горки и качели будут тщательно испытываться.

— Шестой на проводе — Представлены чипы для нового стандарта Wi-Fi. Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве Wi-Fi и Bluetooth-модулей для подавляющего большинства мобильных устройств, показала новое поколение чипов.

— На частном слове — Новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon, сделанный Илоном Маском, доставил на МКС астронавтов. Это означает конец монополии России по доставке экипажей на орбиту, считают эксперты.

— Европа спешит… — Карантинные меры постепенно смягчаются правительствами европейских стран. Рассказываем, что теперь можно, а что — по-прежнему нельзя во Франции, Великобритании, Сербии и Греции.

— Вирус гражданской войны — Разграбленные магазины, сожженные офисные здания, раскуроченные банкоматы и разбитые полицейские автомобили — таковы последствия самых масштабных за последние годы беспорядков в США.

— Июнь. Вступает в силу — В России запретили стихийную организацию детского отдыха. С 14 июня будет отменен "банковский роуминг". Вино из импортного сырья станет винным напитком. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве.

— В России запретили стихийную организацию детского отдыха — С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не включенным в специальный реестр.

— Вино из импортного сырья станет винным напитком — В российском вине с июня не может быть более 7% импортного виноматериала. Все остальное перейдет в разряд винных напитков. Это следует из базового закона о виноградарстве и виноделии.

— Анкету безработного проверят по базам МВД и ЗАГС — Информация, указанная гражданином при постановке на учет в качестве безработного, теперь будет автоматически проверяться в базах данных МВД и ЗАГС.

— Истекает срок уведомлений о выборе трудовой книжки — У работодателей остается месяц, чтобы уведомить сотрудников о том, что до конца года нужно определиться, какую трудовую книжку они выбирают — электронную или бумажную.

— Вводится запрет на оборот немаркированных сигарет — 30 июня истекает срок оборота немаркированных сигарет в России. Продажа такой продукции была запрещена с июля прошлого года. С 1 июля 2020 года вводится полная прослеживаемость табачной продукции.

— Первая курортная волна — Курортный сезон в Краснодарском крае объявлен открытым. Работать будет только 201 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией, а у отдыхающих попросят предоставить справку об отсутствии коронавируса.

— Автомат вирус не пропустит — Как Склифу удается делать 6 тысяч анализов в сутки на COVID-19. Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась — госпитализация пациентов снизилась практически в 2,5 раза.

— Сделали открытия — В Московскую область постепенно возвращается докарантинная жизнь. Жителям уже разрешили гулять в парках. Причем всем, включая пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

— Прогулка по расписанию — Что конкретно меняется в жизни жителей столицы? На вопросы читателей отвечает министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Коронавирус со скидкой — В городе Дзержинске Нижегородской области из-за несоблюдения покупателями мер безопасности был закрыт гипермаркет "Карусель". Причина — в объявленной им распродаже, что и вызвало ажиотаж и огромные очереди.

— Пионерская смена — Сахалин первым в стране открыл детский лагерь. в загородном лагере "Чайка" на берегу Татарского пролива — хлопотный день: с утра подъезжают автобусы с детьми. Началась первая летняя смена.

— Диагноз от вахтера — На входе в администрацию Пермского края свою вахту несет робот-консьерж. Он не только проверяет документы и регистрирует посетителей, но и измеряет их температуру. Сотрудники прозвали его между собой "вахтером".

— Помощник, а не стукач — Четыре тысячи рублей за информацию о совершенном или только готовящемся преступлении могут получить добровольные осведомители полиции на Ямале. Главное, чтобы сведения были достоверными и не анонимными.

— Как цветок курая — Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл построенный под Уфой клинико-диагностический инфекционный центр. Лечебное учреждение с 1 июня начнет принимать пациентов с COVID-19.

— Ответят за опекунов — Центральный аппарат Следственного комитета России объявил о завершении расследования уголовного дела о гибели сироты. Фигурантов расследования двое — Григорий Поляков и Раиса Понидаева.

— Ясли с планетарием — Новые детсады, школы, бассейны и детские театры строят и ремонтируют несмотря на пандемию. Мам в декрете обучают новым профессиям. И все это — благодаря национальным проектам.

— Опасность от 16 и младше — В прошлом году по уголовным делам, возбужденным следователями, были признаны потерпевшими почти 17 тысяч детей и подростков. В том же году в СКР поступило почти 15 тысяч сообщений о пропаже несовершеннолетних.

— Защитим семью — защитим детей — Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Какие гарантии и защиту дают родителям и ребенку поправки в Основной Закон.

ИЗВЕСТИЯ

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— Дома — два — Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введённых во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки.

— Очередь на занимать — Более чем половине российских регионов в 2020 году придётся либо урезать объём расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчёте рейтингового агентства АКРА.

— Чёрная путаница — Полиция и нацгвардия США пока не в состоянии справиться с протестами, причиной которых стало очередное убийство полицейским темнокожего американца. К воскресенью беспорядки охватили почти 20 штатов.

— Пакет не нужен — Федеральная антимонопольная служба усомнилась в правомерности предложения Microsoft, которая готова дать российским органам власти полугодовой бесплатный доступ к своим программным продуктам и сервисам.

— Море перемен — Современные российские фрегаты проекта 22350 модернизируют. Первый на очереди "Адмирал Горшков". На нём планируют усовершенствовать радиоэлектронное оборудование: радары, средства разведки и комплексы РЭБ.

— Все на своих — На местах, которые американские астронавты использовали до запуска Crew Dragon, будут летать космонавты из РФ, заявили в "Роскосмосе". Полёт и успешная стыковка пилотируемого корабля компании SpaceX стали финальной стадией испытаний.

— Антивирус установлен — Российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", над которым работают РФПИ и группа компаний "ХимРар", поступит в больницы 11 июня. 29 мая он получил регистрацию в Минздраве,

— Рыночное отношение — Эпидемия коронавируса стала мощнейшим вызовом для рынка труда. После введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% граждан. Такие данные в ходе общероссийского интернет-опроса получили специалисты НИУ ВШЭ.

— Манят облигации — В кабмине обсуждают существенное расширение продаж "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности.

— Оставить на потомков — Большинство — 62% — жителей крупных и средних российских городов считают необходимым откладывать деньги на будущее детей. Самые распространённые цели накоплений — оплата образования и покупка квартиры.

— Ипотечный вердикт — Россияне смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные Банку России организации. Такой законопроект готово поддержать правительство, давшее положительное заключение на инициативу депутатов Госдумы.

— Затратное неравенство — Покупательная способность "карантинных" выплат, выделенных властями российским семьям с детьми, может различаться в три–четыре раза в зависимости от региона. Это следует из расчётов аналитиков.