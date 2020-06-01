МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 15 июня открывает налоговые инспекции для личного приема по предварительной записи, сообщается на сайте службы.

"С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи", — говорится в сообщении. Записаться на прием можно с понедельника, 1 июня, с помощью сервиса "Онлайн-запись на приём в инспекцию" или через единый контакт-центр ФНС.

"ФНС России напоминает, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте ФНС России, ведомство приостанавливало личный прием и обслуживание налогоплательщиков с 30 марта до особого распоряжения в налоговых инспекциях и их подразделениях. В конце марта глава ФНС Даниил Егоров призвал россиян пользоваться онлайн-сервисами и бесплатным колл-центром при необходимости решить какие-либо налоговые вопросы.