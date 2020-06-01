МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Рестораторы Москвы должны быть готовы применять требования для открытия заведений, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 1".

Роспотребнадзор в понедельник обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, убрав из документа пункт об открытии кафе определенной площади. Предыдущая версии предполагала, что сначала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек.

"Суперособенных требований нет — устанавливать четкое расстояние между столиками (1,5 метра — ред.), соблюдение социального дистанцирования. Я думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы эти требования и правила у себя устанавливать", — сообщил Немерюк.