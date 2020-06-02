МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" продолжит рассчитывать индекс самоизоляции, его по-прежнему можно найти на главной странице и посмотреть подробнее в разделе "Короновирус: статистика", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее пользователи начали сообщать о том, что страница проекта "Индекс самоизоляции" перестала отображаться.

"Мы продолжаем считать индекс самоизоляции и показывать его в статистике для тех пользователей, которым важно и интересно наблюдать за ситуацией с активностью в городах. Индекс по-прежнему можно найти на главной странице "Яндекса" и посмотреть подробнее в разделе "Короновирус: статистика", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что индекс самоизоляции показывал насколько тот или иной регион соблюдает режим самоизоляции. Сейчас ограничительные меры во многих городах допускают более высокий уровень уличной активности. "Карты отражают то, что происходит в реальности — в реальности больше людей вышли на работу, больше организаций открываются, и, очевидно, что для многих актуальность индекса снизилась", — заключили в компании.

"Яндекс" с конца марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 — "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

На 17.30 мск индекс для, например, Москвы составляет 1,4, это значит, что на улице очень много людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заболевания, свыше 371 тысячи человек скончались. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.