МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко проконтролировать внесение изменений в законы до конца весенней сессии Госдумы, чтобы не допустить повторения ЧП в Норильске.

"Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство. Они должны быть направлены на то, чтобы исключить подобные ситуации в будущем и обеспечить экологическую безопасность. Необходимо провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы мы могли представить поправки в Государственную думу до окончания текущей парламентской сессии. Прошу Викторию Валерьевну Абрамченко координировать эту работу и держать ее на личном контроле", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.