МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, есть сферы, которые с учетом ограничений Роспотребнадзора не смогут "физически выйти в прежние объемы", а именно общественное питание. "Но они не сильно пострадают", — добавил Ефимов.