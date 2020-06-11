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КОММЕРСАНТ

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— Казалось бы, какая здесь связь — Не пострадавшую от кризиса отрасль могут включить в план восстановления экономики. По итогам онлайн-встречи с Владимиром Путиным отрасли IT и связи внесут в план восстановления экономики.

— Айти, чтобы остаться — Владимиру Путину рассказали, почему российская IT-индустрия должна развиваться в России, а не где-нибудь еще. Президент России Владимир Путин встретился с представителями отечественной IT-индустрии.

— Агитация "Приведи друга" — Москвичей призывают голосовать онлайн на плебисците по конституционным поправкам. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляет, что не допустит давления на избирателей при выборе способа голосования.

— Коммуналка убоялась заморозки — Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ. Идея временно заморозить коммунальные тарифы не получила поддержки у ведомств и отраслевого сообщества.

— Машины не вытянуть коротким спросом — В России наблюдается краткосрочный всплеск спроса на легковые автомобили после почти двухмесячного простоя дилерской сети. На этом фоне АвтоВАЗ отложил переход на сокращенную рабочую неделю.

— Чиновники заглянули за климатические границы — Возобновление в ЕC дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт.

— ФРС купит сколько понадобится — ФРС США по итогам планового июньского заседания оставила ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых. При этом регулятор вновь пообещал использовать "весь набор мер поддержки".

— Смертность прибавила ход — В Москве в мае зафиксировано 3737 смертей от коронавируса. Департамент здравоохранения Москвы оценил число смертей, зарегистрированных в городе за май этого года.

— Без презервативов и лубрикантов — Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года. В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.

— Так вот кто убил Улофа Пальме — В Швеции раскрыто одно из самых громких политических преступлений XX века. Расследование дела о смерти премьер-министра Швеции Улофа Пальме, убитого 28 февраля 1986 года, закрыто.

— Донбасс для своих — В работе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины впервые приняли участие переселенцы из Донецка и Луганска.

— У энергетиков вышли все сроки — Мосгорсуд фактически освободил трех фигурантов громкого дела о хищении средств ОАО "МРСК Центра", смягчив им обвинительный приговор.

— Бензин не вышел из ремонта — Оптовые цены на бензин в России достигли максимальных значений в этом году и как минимум сравнялись с уровнем мая прошлого года, хотя цены на нефть сейчас значительно ниже.

— На книги не хватило кредитов — Крупнейшая книготорговая сеть "Читай-город" пожаловалась в Минкомсвязь на трудности с привлечением льготных кредитов в крупнейших госбанках.

— Магазины доторговались до скидок — Несмотря на скандалы непродовольственных ритейлеров с владельцами торгцентров по поводу скидок на аренду площадей, большинство контрагентов в итоге нашли компромисс.

— Стимул пенсию бережет — Почти 130 млрд рублей было внесено в программу софинансирования пенсионных накоплений с момента ее запуска. Государство совместно с работодателями профинансировали почти половину объема.

— Хоппер-энд — На фоне спада спроса и ухудшения конъюнктуры рынков Минпромторг ожидает снижения выпуска грузовых вагонов в РФ вдвое — с 75,3 тысяч до 36–40 тысяч единиц.

— Микрофинансы нарастили прогноз — Каждая пятая микрокредитная компания (МКК) не готова выполнить новые требования к размеру собственных средств, вступающие в силу с 1 июля.

— "Ростелеком" остается с "Альянсом" — "Ростелеком" выходит из капитала НПФ "Телеком-Союз", сохранив только НПФ "Альянс". Покупателем станут структуры мажоритарного акционера группы компаний "Регион".

— Кадастровым инженерам указали на выход — Внесенный правительством в Госдуму законопроект, позволяющий ФКП выполнять те работы, которые делают кадастровые инженеры из частных компаний, вызвал недовольство участников рынка.

— Nginx нашли в США — Структуры Александра Мамута продолжат судиться за разработки компании. Lynwood Investments 8 июня подала в окружной суд Северного округа Калифорнии иск к владельцу компании Nginx — F5 Networks.

— Дешевые лекарства отдают недорого — Нерентабельность производства лекарств низшего ценового сегмента вынуждает собственников бизнеса продавать свои предприятия. "Озон Фармацевтика" ищут покупателя на бизнес.

— ПИФы не столь удаленные — Нынешний финансовый кризис, осложненный пандемией коронавируса, вызвал неожиданные последствия на рынке доверительного управления. Частные инвесторы бросились скупать подешевевшие активы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Хочу все знать — С 2022 года заработает единый регистр с основными сведениями о населении. Контролировать его работу будет ФНС. О том, что из себя представляет единая база данных и почему она необходима.

— Отсрочные решения — В целях предотвращения последствий COVID-19 малому и среднему бизнесу предоставили право на отсрочку выкупных платежей на срок до года. Какие еще меры поддержки бизнеса предусмотрены новым законом.

— Лампочка на связи — "Умный дом" способен решать многие задачи без участия человека, а сделать дом или дачу умной сегодня доступно практически каждому. Как организовать систему самостоятельно и сколько это будет стоить.

— Запретный трюфель — Россиянам за сбор, продажу и покупку редких видов грибов будет грозить штраф от 15 тысяч до миллиона рублей. Соответствующая статья появилась в проекте нового КоАП.

— Течет и не меняется — Срок вступления в силу всех переходных положений техрегламента ЕАЭС о безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, планируется перенести на более позднюю дату.

— Цифровая реальность — Комплексный план поддержки отрасли, который подготовит правительство, должен быть включен в общенациональный план. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Ударная волна — ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики на 6%, если пандемия продолжит затухать, и на 7,6% в случае второй волны инфекции. Особенно сильный провал ОЭСР ожидает в странах с развитым сектором услуг.

— Развернули рынок — В России удалось не допустить скачкообразного роста цен и дефицита, в отличие от других стран. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

— Формула ОСАГО — В августе вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми рассчитывать стоимость полиса будут по-новому. О том, чем новый расчет будет отличаться от сегодняшнего.

— Мебель не выносить — Госдума приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров. Предлагается установить мораторий на действия судебных приставов.

— Партийный подход — В голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют принять участие 67% россиян из числа сторонников различных партий. Большинство из них поддерживают предлагаемые поправки.

— Риски и маски — Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение коронавируса в России постепенно замедляется. Об этом заявил Михаил Мишустин.

— Не смыкая газ — Может ли Россия не спешить с достройкой "Северного потока-2". России приходится спешить с достройкой "Северного потока-2" из-за опасности, что за океаном могут придумать новые ограничения или санкции.

— Уроки после сессии — У студентов, учащихся по направлениям "Образование и педагогические науки", появилась возможность вести уроки в школах. Студенты других специальностей смогут вести занятия в кружках и секциях.

— Жилье для родни — Все иностранные собственники жилья в РФ смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

— Почти у цели — Центр перспективных управленческих решений и Счетная палата РФ опубликовали экспертную записку "Применение теории изменений для стратегического аудита и стратегического планирования в России".

— Решили уравнением — Самозанятым гражданам предоставят такие же меры господдержки, которые сегодня получает малый и средний бизнес. Такие изменения включены в федеральный закон.

— Минус вирус — Работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики МСП, социально ориентированные НКО, а также религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года.

— Минимум с добавкой — Изменился порядок исчисления минимальных пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Это касается граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.

— Путевки уйдут на второй круг — Для туроператоров теперь закреплена возможность переносить туры вместо выплат компенсаций клиентам, если их выполнение стало невозможным из-за введения ЧС или режима повышенной готовности.

— Последняя получка — Члены семей погибших военных получат остатки денежного довольствия, которое человек в погонах не успел получить. Речь о последней получке героя, которую начислила финчасть.

— Скидка по всему спектру — Минкомсвязь предлагает в три раза снизить плату за радиочастотный спектр за III и IV кварталы 2020 года, на этом телеком-операторы смогут сэкономить около 3 млрд рублей.

— Острая платежная недостаточность — Предложение отложить запланированное на 1 июля повышение тарифов глава минстроя Владимир Якушев назвал "вызовом" для жилищно-коммунального хозяйства.

— Фильтр для контента — Роскомнадзор сможет требовать удаления пиратских программ от владельцев информационных ресурсов, на которых они размещены. Дополнительно вводится комплекс мер по ограничению доступа.

— Гранты и гранды — Стартовал прием заявок на новый конкурс мегагрантов, являющихся частью нацпроекта "Наука". Цель программы — привлечь к работе в ведущих российских вузах авторитетных отечественных и зарубежных ученых.

— Зерна без плевел — Вынесенный на рассмотрение правительства законопроект о семеноводстве требует серьезной доработки, уверены аграрии. Основная претензия — документ вводит необходимость сертификации семян.

— Наш арбитр рассудит — Россияне, попавшие в санкционные списки за рубежом, получат возможность переводить споры из иностранных судов в российские. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

— Вины не нашли — В среду Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора местной плавбазы, который был одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге 11 июня 2018 года.

— Под одним куполом — Минобороны РФ готовит группу парашютистов-профессионалов, которые, используя специальную сцепку, могут оперативно доставлять в труднодоступные места врачей или специалистов.

— Госуслуги набирают темп — Россияне все активнее используют единый портал госуслуг для подачи заявлений по системе "Мобильный избиратель", а также для записи на дистанционное электронное голосование.

— В Гаджиево заждались — В День России, на подводном крейсере К-549 "Князь Владимир" торжественно поднимут флаг ВМФ. После этого он отправится из Белого моря в Баренцево к месту службы. Его уже ждут в гарнизоне Гаджиево.

— Бойцы антивируса — Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 были отобраны две группы добровольцев, сообщили в Минобороны.

— Под угрозой даже Черчилль — Сброс памятника работорговца Эдварда Колсона в Бристоле явил собой знаковое событие. Демонстранты нанесли прицельный удар по тем, кто в прошлые века поставил темнокожих африканцев на колени.

— Роботы уходят в глубину — Идут работы над созданием тяжелых и сверхтяжелых глубоководных беспилотников. Они будут решать сложные и комплексные задачи как в интересах военных, так и гражданских исследователей.

— Переписывать учебники пока рано — Глубоководный автономный аппарат "Витязь" во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат почти на тысячу метров меньше показателя, установленного в 1957 году.

— В США и Европе объявили войну памятникам — Внезапное объявление войны памятникам отдельным историческим деятелям в США и странах ЕС вмиг выплеснуло наружу скрытые противоречия в западном обществе.

— Спасти крылья Франции — Французские власти намерены профинансировать национальное авиастроение. Министр экономики и финансов, назвав ситуацию крайне опасной, представил государственный план по спасению отрасли.

— Мертвый сезон — Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, привели к параличу сферы въездного туризма в Чехии, который прямо или косвенно кормил пятую часть всего трудоспособного населения.

— А как же поправка?— Реакция на погромы привела к отставке нескольких главредов в США. Северная Америка без устали позиционируют себя страной свободы слова, которая закреплена в первой поправке к Конституции.

— Дети эпохи COVID — Сказывается ли пандемия на течении беременности и на самих родах? Повлияют ли ограничительные меры на рождаемость? Об этом поговорили с заместителем директора Национального Центра имени Кулакова.

— Искусственная рука — Медики НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера совместно с учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали бионический протез кисти.

— Поймет с полуслова — Новосибирские ученые разработали первую в мире программу диагностики психических расстройств, а также болезней гортани по голосу пациента. Виртуальный фониатр создавали более десяти лет.

— Вирус под давлением — Из Воронежской областной больницы выписался первый пациент, излеченный от коронавирусной инфекции необычным способом — посредством кислородных ингаляций в барокамере.

— Осиновое дело — Мировой судья начнет рассматривать дело Александра Войтова, который три года назад, решив помочь маме с заготовкой дров, попал под уголовное преследование. Это уже третий судебный процесс по делу о девяти осинах.

— Третья ночь бесплатно — Татарстан стал одним из первых российских регионов, где власти решили вернуть туристов после пандемии коронавируса. Приезжим не надо проходить двухнедельную обсервацию.

— Услышат всех — Система "Мобильный избиратель" будет работать в Москве на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— Сочетание с вирусом — Вот уже два с лишним месяца влюбленные переносят дату регистрации брака в надежде, что хотя бы летом наконец-то смогут пригласить свидетелей, родных и друзей на торжественную церемонию в ЗАГС.

— Пикник за обочиной — Москвичи потянулись в городские парки: вовсю гуляют по аллеям, катаются на велосипедах и самокатах, занимаются бегом. Правда, собираться большими компаниями пока нельзя. Не снят запрет и с пикников.

— Клев будет — Сахалинская область наряду с Магаданской, Мурманской и Томской стала участником пилотного проекта, в рамках которого рыбакам-любителям позволят продавать выловленное.

— Полимеры в помощь — Масштабы спасательных работ на месте нефтяного ЧП в Красноярском крае растут. МЧС России сообщает о начале зачистки мелких озер, ложбин и ручьев неподалеку от ТЭЦ-3.

— Врачи своих не бросают — Еще шесть бригад медиков отправятся из Москвы в регионы России на помощь в борьбе с коронавирусом. Бригаду, вылетающую в Дагестан, возглавит Денис Проценко.

— Анастасия Ракова: В столичных поликлиниках возобновится капремонт — В конце июня в столице возобновится капремонт городских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

— Тот самый кадр — Искусственный интеллект все чаще помогает HR-специалистам оценивать потенциальных кандидатов. ИИ может значительно упростить отбор и исключить дискриминацию соискателей, опираясь лишь на факты.

— Мошенники ловят на голос — Компания Google внедрила новую функцию в свой голосовой ассистент. Теперь пользователи смогут подтверждать покупки в приложении, используя голос.

— Под взором цифровым — Пандемия коронавируса изменит развитие "умных городов". Уже сейчас в некоторых мировых столицах применяются решения, запуск которых прежде откладывался.

— Урожай соберет робот — Беспилотные комбайны все чаще выезжают на отечественные поля, но, в отличие от Европы, пока эти проекты носят единичный характер.

— Мир станет другим?— COVID-19 внес коррективы в нашу жизнь, но едва ли мы увидим быстрые изменения, кроме тех, что имеют активную предысторию, считает экономист Николай Кульбака.

ИЗВЕСТИЯ

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— Пороги новой эры — Банки повысили лимиты операций без кода до 5 тысяч. Пять кредитных организаций уже последовали рекомендациям Mastercard. Банки начали повышать порог операций по картам.

— IT из сумрака — 50 тысяч программистов могут потерять работу из-за COVID. Для стимулирования отрасли правительство разработает меры поддержки. Падение выручки IT-компаний в апреле и мае составило около 40-47%.

— Где-то прибыли — Бизнес предупредил о подорожании квартир в новостройках. Цены на первичное жилье могут вырасти на 10–20% из-за низких ипотечных ставок. Низкие ипотечные ставки подтолкнут цены на первичное жилье вверх.

— Исключение исправил — Талибов выведут из черного списка ООН после переговоров. Вопрос об исключении "Талибана" (запрещен в РФ) из черного списка ООН напрямую зависит от исхода межафганских переговоров.

— Салозамещение — Киев за год потерял $13 млрд из-за падения экспорта в РФ. Сможет ли Украина восстановить товарооборот с Россией, чтобы стимулировать экономику после пандемии.

— В состоянии эффекта — Первые партии "Авифавира" получат 35 регионов. Поставки осуществят за две недели, 11 июня начинаются поставки в регионы России "Авифавира" — отечественного препарата для лечения COVID-19.

— Ставка на скачки: в кризис максимум прибыли дали вложения в золото и биткоин. На криптовалюте россияне смогли получить доходность в 74%. Россияне смогли приумножить свои сбережения в пределах 74%, если вложились в биткоины.

— Казенным — счет — В ряде городов собираемость платы за ЖКУ упала до 60%. Сенаторы просят Максима Орешкина поручить госучреждениям полностью погасить обязательства по коммунальным услугам.

— Назад без будущего — Как "ненависть к немцам" набирает обороты. Легитимизация этого понятия ведет к расколу образа толерантной Германии. Из-за "вражды по отношению к немцам" в 2019 году было совершено 132 преступления.

— Двойное назначение — "Эликсир молодости" испытали для лечения COVID-19. Антиоксидант SkQ снижает вероятность повреждения внутренних органов, возникновения тромбов и инсультов.

— Премьер Италии даст показания по делу о действиях властей в пандемию — Прокуроры итальянского города Бергамо, занимающиеся расследованием хода пандемии коронавируса, заслушают доклад Джузеппе Конте.

— Ходить по воде — Как в регионах готовятся к открытию пляжного сезона. В МЧС предлагают увеличить территории для отдыха, чтобы избежать толпы. В регионах России готовятся к открытию пляжного сезона.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Из изоляции не выпутается каждый пятый бизнес — С 9 июня в Москве начали снимать ограничения — уже открылись салоны красоты, готовятся возобновить работу спорт-клубы и рестораны.

— Конституции прописан длительный прием — Кремль рекомендовал регионам создать условия, чтобы во время плебисцита по Конституции поток голосующих был равномерным в течение всех дней голосования.

— Сложнее бандитизма только клевета — Суды стали чаще прекращать дела о коррупции, мошенничестве и по экономическим составам. Среди статей, по которым обвиняемых регулярнее всего оправдывали — создание преступных сообществ.

— Увольнения вернулись в здоровое русло — Минтруд переписал проект регулирования трудовых отношений во время пандемии, исключив из него особый порядок увольнения и введения режима простоя.

— Рука на отсечении — Котировки Urals превысили $42 и вернулись на уровень отсечения, разделяющий расходование и накопление резервов в бюджете 2020 года. Однако покупки валюты в ФНБ возобновятся, когда нефть cтанет дороже.

— Эхо былой роскоши — Christian Dior в России за 2019 год превысил 1 млрд рублей, продажи установили рекорд. Максимумы оборота обновили и другие бренды. Но темпы роста замедляются.