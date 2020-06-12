МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 987, до 511 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 35,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 511 423 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 714, Подмосковье — 730, в Свердловской области — 320, в Санкт-Петербурге — 274.

Также выявлены новые случаи в Воронежской области — 227, в Нижегородской области — 221, в Ростовской области — 198.

За сутки в РФ выписаны 8 220 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 269 370 человек.

В России за сутки умерли 183 человека с COVID-19, за все время скончались 6 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.