ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Торгпредство РФ продвигает идею открытия в Китае российской торговой сети, которая могла бы стать мощным драйвером двусторонней торговли, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"Торгпредство РФ в Китае выступает за развитие институционального подхода в торгово-экономическом взаимодействии с КНР. В этом смысле мощным драйвером двусторонней торговли, на наш взгляд, могло бы стать не только появление здесь российской банковской структуры, но и российской торговой сети", — заявил Инюшин.

По его словам, "вместе с торговой сетью на местный рынок придет масса поставщиков, фактически это открыло бы еще одно окно для поставок российских товаров".

"Мы продвигаем эту идею и надеемся, что наши предложения будут услышаны", — подчеркнул он.

Вместе с тем он пояснил, что "это большой и сложный проект, скорее всего, он не обойдется без политической поддержки".

"Понимаем, что не каждая торговая сеть может позволить себе прийти на такой масштабный рынок, как Китай, где существует жесткая конкуренция. Есть и большие риски, их надо оценивать. Но двигаться в этом направлении нужно, например, для начала выбрать отдельный город или квартал, с которого и начинать внедрение российских торговых сетей в Китае", — подчеркнул торгпред.

Для того чтобы наращивать товарооборот, указал Инюшин, "нам придется искать новые подходы, новые пути, и вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы увидим в КНР и российский банк, и российскую торговую сеть".

"Думаю, в том же Ухане или Чунцине спрос на российскую продукцию достаточно высок, чтобы проблему решать", — подытожил он.