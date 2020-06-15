КИЕВ, 15 июн /ПРАЙМ/. Более полумиллиона человек на Украине имеют статус безработных, заявил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявлял, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в 10 раз. По данным госслужбы занятости на начало мая, статус безработного за время карантина получили 156 тысяч граждан, общее количество зарегистрированных безработных на Украине тогда составило 456,8 тысячи человек.

"На сегодняшний день, по статистике с начала карантина, 150 тысяч человек уже трудоустроены, около 640 тысяч прошли через статус безработного и на сегодня более полумиллиона имеют статус безработного, зарегистрированного в Центре занятости", — сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова".

Он отметил, что правительство рассчитывает на быстрое создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе, для этого кабмин намерен ввести ряд мер по их поддержке.

Ранее офис президента Украины сообщил, что правительством разработана программа стимулирования экономики Украины в условиях коронавируса COVID-19. Она содержит ряд кратко- и среднесрочных мер для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 годы и состоит из 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации. В офисе уточнили, что речь идет о ряде программ, которые включают оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования, доступное кредитование малого и среднего бизнеса и другие.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 31 810, умер 901 человек, 14 253 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.