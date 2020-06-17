МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Число россиян, которые жалуются на ухудшение материального положения, сократилось, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 июня, в нем приняли участие 1539 респондентов от 18 лет и старше из 456 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это пятый подобный опрос с начала апреля.

Доля респондентов, сообщающих об улучшении материального положения "за последние две недели, в начале июня" продолжает оставаться на низком уровне – 5%. При этом заметно изменилось распределение остальных ответов, указывают авторы исследования.

"Так, на 13 п.п. выросла доля тех, чье материальное положение осталось прежним (65%), и сократилось число жалующихся на ухудшения: доля тех, чье материальное положение ухудшилось серьезно, упала на 9 п.п. (до 15%), а доля сообщающих о незначительном ухудшении уменьшилась на 5 п.п. (до 14%)", — говорится в отчете.

При этом в числе причин ухудшения материального положения реже стали упоминаться снижение доходов (на 7 п.п. – 13% от всех опрошенных), полная потеря доходов (на 6 п.п. – 10%) и рост расходов (на 4 п.п. – 6%), также отмечается в материалах.

Кроме того, прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными. "Доля ожидающих улучшения выросла за полмесяца почти на 3 п.п. (18%), а доля ожидающих сохранения текущего уровня – на 5 п.п. (53%), ухудшения ожидают на 5 п.п. меньше (17%)", — говорится в исследовании.