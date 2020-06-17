МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы появления вакцины от коронавируса и следят за развитием экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,23%, или на 4,05 доллара — до 1732,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,37% — до 17,718 доллара за унцию.

Оптимистичные результаты испытаний препарата от COVID-19 подняли аппетит инвесторов к более рискованным активам, тем самым снизив привлекательность золота, традиционно считающегося более безопасным активом во времена экономической неопределенности.

По словам аналитика Anand Rathi Shares & Stock Brokers Джигара Триведи (Jigar Trivedi), чье мнение приводит агентство Рейтер, новости вокруг вакцины от коронавируса и рост курса доллара после сильной статистики по розничным продажам в США привели к фиксации прибыли на рынке золота. Накануне стало известно, что розничные продажи в США подскочили на рекордные 17,7% в мае.

При этом аналитик допускает вероятность того, что стоимость золота может достичь 1740 долларов за унцию. "Если власти подтвердят вторую волну коронавируса, то 1740 долларов за унцию кажется вероятным", — сказал Триведи.