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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пассажиров поддержат на плаву — Как выяснил "Ъ", профильная правкомиссия одобрила включение в перечень особо пострадавших от коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Грузовые речные перевозки, а также международные перевозки пассажиров по железной дороге в список не вошли.

— Бюджетные инвестиции вернутся к истокам — Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему "Электронный бюджет" — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования. Де-факто речь идет о возвращении ФАИП с объемом в сотни миллиардов рублей в год и в течение трех десятилетий фактически бывшей изолированной частью бюджета со своими правилами в обычную составляющую федерального бюджета.

— Иконкостас для смартфонов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила пойти на уступки в требованиях по предустановке отечественного софта, что потенциально позволит совместить их с работой закрытой экосистемы Apple. Новая версия документа, которую предлагается ввести с 1 января 2021 года, позволяет не предустанавливать приложения целиком, а показывать только иконки для их скачивания или окно на этапе активации смартфона.

— Банкоматрица — Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Только в конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. руб. для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Уже сейчас им выгоднее посылать деньги на карты других банков.

— Экологические нарушения вошли в зеленую зону — Число административных и уголовных дел за экологические нарушения в 2019 году снизилось до трехлетнего минимума. На такую закономерность обратили внимание аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Общая сумма штрафов, наложенных на эконарушителей, составила при этом менее 1 млрд руб., что в сто с лишним раз меньше, чем годовые взыскания с автомобилистов.

— Мир готовят к низкоуглеродному рывку — Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с МВФ подготовило "План устойчивого выздоровления" — в нем описан набор экономических мероприятий на трехлетний срок ценой $3 трлн, которые могли бы перезапустить рост мировой экономики на низкоуглеродной основе и не допустить возобновления роста эмиссии парниковых газов. Откликаясь на такие инициативы и учитывая неопределенность перспектив рынка нефти, о пересмотре стратегии своего развития начинают заявлять и мировые нефтяные компании.

— Деньги из банка выводили "КамАЗами" — Как стало известно "Ъ", бывший собственник банка "Мастер-Капитал" и экс-спонсор знаменитой раллийной команды "КамАЗ-мастер" Феликс Бажанов стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях из своего кредитного учреждения. Пока проживающему за пределами России экс-банкиру инкриминируются два эпизода вывода средств из "Мастер-Капитала" на сумму более 600 млн руб.

— Бюджетные инвестиции вернутся к истокам — Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему "Электронный бюджет" — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования. Де-факто речь идет о возвращении ФАИП с объемом в сотни миллиардов рублей в год и в течение трех десятилетий фактически бывшей изолированной частью бюджета со своими правилами в обычную составляющую федерального бюджета.

— Граждане предпочитают пикеты митингам — С января по март 2020 года в России зафиксировано 534 резонансных протестных акции, большинство из которых составляют одиночные пикеты и пикетные "очереди". Об этом сообщают в докладе "Как протестуют россияне" эксперты Центра социально-трудовых прав.

— Back in the УССР — В понедельник в Петрозаводске начнется рассмотрение необычного дела о лишении российского гражданства. Уроженец Украинской ССР Алексей Новиков жил на территории современной России с 1987 года, но отказался от советского паспорта лишь в 2005 году. Недавно он был осужден за попытку вступить в ИГ. После освобождения его лишили российского гражданства — и требуют, чтобы он выехал по месту рождения.

— Регионам дали ценные предсказания — Согласно опросу ВЦИОМ, 67% россиян в целом планируют принять участие в голосовании за поправки к Конституции. 47% твердо уверены в этом. Публично организаторы голосования открещиваются от каких-либо установок по явке на предстоящем плебисците. Источники "Ъ" в администрации президента утверждают, что сейчас Кремль волнует не столько высокая явка, сколько желательный результат "за" — 60%.

— "Артподготовку" признали готовившей теракты — В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор трем участникам созданного Вячеславом Мальцевым и запрещенного в России движения "Артподготовка". Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя обвинялись в преступлениях террористической направленности и получили 13, 10 и 6 лет колонии строгого режима соответственно.

— С глаз долой — из сербства вон — Глава МИД РФ Сергей Лавров возобновил прерванные пандемией коронавируса международные поездки. 18 июня он посетил Белград, откуда направится в Минск. В Сербии российский министр решал две задачи: визит должен был продемонстрировать поддержку Россией президента страны Александра Вучича перед важными для него парламентскими выборами, но при этом господин Лавров предостерег сербские власти от следования в фарватере политики Вашингтона в вопросе нормализации отношений с Косово.

— Последнее антикитайское предупреждение — Госсекретарь США Майк Помпео провел в американском штате Гавайи закрытую встречу с главным пекинским куратором отношений с Вашингтоном, членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Переговоры на военной базе в Гонолулу стали первым двусторонним контактом столь высокого уровня после начала пандемии коронавируса, за время которой стратегическое соперничество двух стран резко обострилось. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Пекин, но при этом не идет на жесткий разрыв с Китаем.

— Казахстан возвращает карантин — Правительство Казахстана, столкнувшегося с ростом заболеваемости коронавирусом, рассматривает вопрос о возврате жестких карантинных мер. Пока ограничения будут введены на выходные. Вновь, как и в начале эпидемии, закроют для посещения общественные места, приостановят деятельность торговых центров, сетевых магазинов и крытых рынков, ограничат выход на улицу гражданам в возрасте старше 65 лет. Разговоры о том, что карантин был снят преждевременно, усилились на фоне роста заболеваемости среди людей в высших эшелонах власти.

— Роспотребнадзор подхватил дезинфекцию — Желающие заработать на высоком спросе на антисептики и перепрофилировать производственные мощности предприятия столкнулись с неожиданными проблемами. Для вывода продукции на рынок компаниям надо провести проверку ее качества, которую осуществляют лишь два подведомственных Роспотребнадзору учреждения. Те, в свою очередь, подняли стоимость исследований со 100 тыс. руб. до 250-900 тыс. руб., что оказалось непосильным для некоторых производителей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала проверку.

— Инвесторы венчураются новых проектов — Рынок венчурных инвестиций в России из-за коронавируса может потерять до 30% к концу года, его объем снизится до 12 млрд руб., прогнозируют в Skolkovo Ventures. Одновременно усилились позиции инвесторов и ужесточились условия финансирования. Другие участники рынка в целом согласны с оценками, хотя и отмечают, что из-за малых объемов российского рынка его показатели могут существенно меняться за счет всего нескольких сделок.

— И прочая безбанковская деятельность — Один из крупнейших интернет-магазинов Ozon анонсировал запуск проекта "Ozon.Счет", в рамках которого клиенты смогут получать процент на остаток по счету или кешбэк в виде баллов. Продукт создан без участия финансовых организаций, а значит, и контроля ЦБ, хотя позволяет вносить средства и снимать их, а в компании говорят о возможности держать на счету сотни тысяч рублей. Ozon позиционирует его как авансовый платеж, однако эксперты считают, что предложенная схема на грани законности.

— Доступно для скачивания — Юлия Степанова о благотворительности на черном рынке. "Под раздачу" в основном попадают данные клиентов интернет-магазинов, посетителей сайтов, сотрудников компаний. Такие базы, как правило, содержат не так много уникальной информации — обычно это ФИО, номер телефона и дата рождения.

— Горнодобыче не нужно плато — Пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на крупнейшие мировые горнодобывающие компании. Согласно оценкам PwC, совокупная выручка и EBITDA 40 крупнейших игроков сектора по итогам года сократится всего на 6%. Компаниям на руку играет даже снижение цен на нефть, так как траты на энергоносители составляют четверть прямых расходов.

— Спрос сжижает предложение — Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые используются в том числе как автомобильное топливо, поставила абсолютный рекорд на фоне дефицита на рынке и снижения предложения из-за сделки ОПЕК+. Параллельно в России резко растут оптовые цены на бензин. Производители СУГ считают, что на текущем уровне цены вряд ли продержатся долго, отмечая, что резкая волатильность связана со снятием карантина и обычной для этого товара сезонностью.

— Коллекторам не хватает долгов — С января по май объем предложенных банками для покупки профессиональным взыскателям долгов снизился на 35%. Основной спад пришелся на период самоизоляции, поскольку кредиторы из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке решили отложить продажу до более спокойных времен. В связи с образовавшимся дефицитом цена на качественные долги выросла в 1,7 раза.

— Скумбрию нагрузили судами — Структура ГК "Норебо" Виталия Орлова и хабаровский "Тралфлот" Максима Петрушина могут лишиться прав на добычу скумбрии и сардины иваси в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии. Другой работавший в регионе рыбопромышленник — "Интеррыбфлот" требует в суде признать проведенные аукционы на эти квоты недействительными и распределить их по историческому принципу.

— "Просвещение" занимает парты — Издательство "Просвещение" продолжает захват российского рынка учебников. Оно консолидировало занимающего около 3% рынка издателя "Бином", в капитал которого зашло еще в прошлом году. К этой сделке были вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая видела в ней опасность устранения конкуренции на рынке школьной литературы, поэтому теперь "Просвещение" разрабатывает для чиновников "антимонопольный комплаенс".

— ФСБ расстраивается — Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ). Компания планирует построить жилой комплекс на территории бывшего детского сада на северо-востоке Москвы. Ранее компания по договору с ФСБ начала разрабатывать проект по строительству крупного жилого квартала в Южном Бутово.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим — "Российская газета" публикует статью президента РФ Владимира Путина. В ней содержится подробный анализ причин начала Второй мировой войны, говорится о том, почему политики современного Запада все чаще стараются либо замалчивать, либо очернять подвиг советского солдата.

— Плавный выход — Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился. Отмена ограничений не сыграла негативной роли. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Взвесить каждое слово — В преддверии голосования растет число фейков на тему поправок в Конституцию. В рабочей группе по подготовке изменений в Основной Закон напомнили, что авторам ложных сообщений может грозить административная и даже уголовная ответственность.

— Далеко не все — Минэкономразвития предложило расширить возможности удаленного заключения абонентских договоров с помощью технологии обработки биометрических данных. Это позволит поставить медицинский диагноз или оформить услуги связи онлайн.

— "Чтобы не затухли по дороге" — Уголовные дела в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов надо доводить до суда, чтобы они "не затухли по дороге". Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

— Кошачий патруль — В Госдуме с участием представителей Минприроды обсудили, как будет формироваться зооинспекция в России. Общественные инспекторы станут помощниками полиции в пресечении преступлений, которые совершаются в отношении животных.

— Поступи правильно — 20 июня в российских вузах стартует приемная кампания. К чему готовиться абитуриентам в этом году, обсудили на совете экспертов, прошедшем в "Российской газете", ректоры московских и региональных вузов.

— Физрук из нашего городка — В мае был задержан экс-совладелец Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков. В 2013 году он возглавил реготделение партии "Патриоты России". А сегодня его обвиняют в заказе двойного убийства в 90-х. Депутат Заксобрания Красноярского края, в прошлом журналист Елена Пензина рассказала "Российской газете" о том, как он делал свою карьеру.

— В зоне доступа — Ограничения доступа к мессенджеру Telegram будут официально сняты по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. Об этом сообщил Роскомнадзор. В ведомстве не смогли прокомментировать, как технически будет снята блокировка.

— Поле для маневра — Более 27 млрд рублей будет выделено 75 регионам в качестве компенсации затрат на проценты по инвестиционным кредитам. Еще 4,5 млрд рублей субсидий предусмотрены для производителей сельхозтехники и оборудования.

— Начнем с географии — Выпускники школ получат все результаты ЕГЭ до 15 августа, и вузы успеют зачислить поступающих. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе "горячей линии". Он ответил ученикам и учителям на самые важные вопросы о Едином госэкзамене

— Меры лишнего веса — В 2018 году федеральный бюджет недополучил более 47 млрд рублей из-за пробелов в системе весового и габаритного контроля и несоблюдения правила проезда транспортом массой более 18 тонн. К таким выводам пришла Счетная палата.

— Центр на Оружейном, 43 — На фоне пандемии в Москве появился новый орган — клинический комитет, объединивший специалистов ведущих столичных клиник и медицинских вузов. Чему научила медиков такая концентрация сил, разбиралась "РГ".

— Немецкая волна — В Германии зафиксирована одна из крупнейших в Европе вспышек коронавируса — COVID-19 выявили у 657 сотрудников мясокомбината. По мнению властей, это следствие ослабления противоэпидемических мер и открытия границ с Восточной Европой.

— Где берут больше — ГП назвала десять самых коррумпированных российских регионов. В надзорном ведомстве отметили, что большинство преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, а также при организации торгов.

— Отпуск на родине — Пандемия изменила планы многих людей на лето. По данным ВЦИОМ, почти 60 процентов россиян собираются провести отпуск дома, 35 процентов — на даче, 11 процентов — в другом городе или селе России, 6 процентов — на Черноморском побережье Кавказа, 4 процента — в Крыму, лишь 3 процента граждан намерены поехать за границу.

— Тяжелое течение обстоятельств — Учитывая то, что во многих странах после снятия карантинных мер отмечаются новые вспышки, нельзя исключать вторую волну коронавируса, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

— Хранители большого стиля — Впервые объявление лауреатов государственных премий прошло в онлайн-режиме. К счастью, заслуженные награды выдающиеся деятели культуры, искусства, науки и технологий смогут получить лично из рук президента 24 июня.

— Умные станут богатыми — Без преувеличения можно сказать, что, выбирая лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий 2019 года, жюри попало в "десятку". Все победители — это элита не только российской, но и мировой науки.

— Голоса Сибирской Атлантиды — Профессор филологии этнограф Галина Афанасьева-Медведева Имя фольклориста, этнографа и доктора филологических наук Галины Афанасьевой-Медведевой в прибайкальской Сибири хорошо известно не только ее коллегам и студентам гуманитарным факультетов.

— Когда главврач запел — Главврач московской больницы № 15 Валерий Вечорко: — Я родился и вырос в белорусской деревне, в многодетной семье. Нас у родителей было восемь детей. И хотя я самый младший, я был единственным сыном в семье, единственным мужчиной после отца.

— У министра на слуху — В условиях пандемии медицинские услуги ушли, их сменила медицинская помощь, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. О принципиальной разнице этих понятий, а также о важности вакцинации и классической медицины, он рассказал в интервью "РГ".

— Золотая маска Краснопольской — Несмотря ни на какие катаклизмы, ни на какие вирусы врачи ежедневно делают то, что делают уже столько лет, сколько существует клятва Гиппократа — лечат и спасают. Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем медикам.

— Грант в помощь — "РГ" публикует объявление о конкурсе президентских грантов для НКО, борющихся с последствиями пандемии. Прием заявок по трем направлениям — социальная поддержка, здравоохранение и поддержка семьи — продлится до 15 июля.

— Инициативы с юга — Депутаты Краснодарского края и Республики Крым предложили ввести дополнительные меры господдержки санаторно-курортной и туристской сфер, пострадавших из-за коронавируса. В частности, речь идет о налоговых послаблениях и субсидиях.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вышли за рубеж — Расходы бюджета на 2020 год планируют увеличить на 2,3 трлн рублей — до 22 трлн. Такая сумма фигурирует на сайте "Электронный бюджет" Минфина. Три близких к правительству источника "Известий" подтвердили планы министерства нарастить траты федеральной казны. Причём два из них уточнили: повышение до 22 трлн — это минимум, а с высокой долей вероятности сумма будет увеличена ещё на 1 трлн рублей.

— Жилой фон — Минсельхоз расширил список банков для "сельской ипотеки" — Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. К основному списку в ведомстве добавили АО "Банк ДОМ.РФ", АКБ "Энергобанк" и РНКБ. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе министерства. Там также сообщили, что сельской ипотекой со ставкой до 3% воспользовались уже порядка 8,6 тыс. человек. Ранее власти дополнительно выделили 2 млрд на субсидирование банкам процентов.

— Устами младенца — Дошкольники — самые опасные распространители COVID-19 — Треть зараженных коронавирусом дошкольников способна передать болезнь окружающим, выяснили ученые из Немецкого центра исследования инфекций. Среди взрослых таких почти половина, однако дети представляют собой большую опасность: малышей трудно заставить носить маски, не трогать лицо руками и ограничить количество контактов. Особенно трудно соблюдать такие меры безопасности в детских садах, которые открываются в Москве с 23 июня.

— Ложный вызов — Минкомсвязи попросило ФАС проверить обоснованность повышения "ВымпелКомом" (работает под брендом "Билайн") цен на роуминг в Крыму. Ранее оператор на 50 копеек увеличил стоимость минуты исходящего звонка для своих абонентов, приезжающих на полуостров, и подключил им по умолчанию более дорогой пакет интернета. В ФАС "Известиям" сообщили, что получили письмо ведомства и проводят проверку.

— Броня на Тверской — Как проходила репетиция юбилейного парада — В Москве завершается подготовка к главной военной церемонии этого года — параду в честь 75-летия Победы. Серьезные коррективы в планы внесла пандемия коронавируса, из-за чего военным пришлось отрабатывать все элементы в сжатые сроки. Перед 24 июня участники парада проводят три итоговые репетиции — две ночные и одну дневную.

— На доске с почетом — Работодателей обяжут хвалить сотрудников — Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, общероссийское голосование по которым пройдет 1 июля. Как пояснили "Известиям" во фракции "Единой России", сейчас в основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами.

— Невольно надо — На американской военной базе на Гавайях 18 июня прошли переговоры госсекретаря США Майка Помпео с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи, курирующим международные вопросы. Встреча была закрытой, но, судя по всему, попытка сбить накал в американо-китайских отношениях не особо удалась. За семь часов представители Китая и США просто изложили друг другу список и так хорошо известных взаимных претензий. И, как считают опрошенные "Известиями" эксперты, по мере интенсификации президентской кампании в США конфликт двух держав будет только нарастать.

— Не по годам — COVID-19 приведет в росту детского труда в Латинской Америке — От 109 тыс. до 326 тыс. несовершеннолетних в Латинской Америке могут из-за карантина выйти на рынок труда, присоединившись к уже "занятым" 10,5 млн. Согласно анализу экспертов, во многих семьях региона наступила критическая финансовая ситуация, что побудит детей искать работу. В ООН и правозащитных организациях говорят о необходимости принятия мер, ведь из-за пандемии Латинской Америке грозит еще и голод.

— Языковой замер — Россия заняла второе место в мире по готовности компаний работать с e-mail-адресами на национальном языке: 19% сайтов рунета обрабатывает кириллические электронные почты, говорится в исследовании Координационного центра доменов.RU/.РФ (есть у "Известий"). В лидерах — интернет-ритейл, платформы онлайн-образования и банковский сектор. В крупнейших компаниях из этих отраслей "Известиям" сообщили, что реализуют функционал, но пока не видят острой необходимости со стороны клиентов.

— Взял измором — Разблокировка Telegram позволит мессенджеру нарастить свою аудиторию в России, в том числе за счёт госструктур, а также увеличить рекламные доходы на 10%, считают опрошенные "Известиями" аналитики. 18 июня — после двух лет безуспешной борьбы с мессенджером — Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к нему.

— Айти в прошлое — Российские разработчики ПО потеряют до $2 млрд из-за кризиса — российские разработчики компьютерного ПО по итогам года могут потерять около половины своей выручки — $1,4–2 млрд — из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Такие прогнозы сделали для "Известий" аналитики и эксперты рынка. В апреле и мае Центробанк зафиксировал снижение денежных поступлений в адрес компаний отрасли более чем на треть — по сравнению с докарантинным периодом. А в первую неделю июня финансовый поток упал на 63,4%.

— Опекуны и дети — В РФ предлагают усилить контроль за приемными семьями — История семилетней девочки-маугли из Брянска вновь привлекла внимание к институту приемной семьи. В Госдуме разрабатывают законопроект, обязывающий участить проверки — органы опеки должны будут посещать такие семьи раз в два-три месяца. Однако, как отмечают эксперты, сегодня на одного соцработника приходится по 2,7 тыс. детей, и обеспечить индивидуальный подход очень сложно.

— Платеж раздора — Бизнес предлагает ввести мораторий на курортные сборы — РСПП предлагает ввести мораторий на взимание курортного сбора. Об этом говорится в письме главы союза Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении "Известий"). Сейчас платеж собирают с туристов в Ставрополье, на Алтае и в Краснодарском крае. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, взимание такого платежа в нынешних условиях — возмутительно. Однако в регионах не спешат его отменять.

— Поскромничали — Россия упала в мировом рейтинге конкурентоспособности — Россия опустилась на пять позиций в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира. Таковы результаты очередного исследования Международного института развития управления (IMD), базирующегося в Женеве. По мнению составителей рейтинга, основной проблемой является низкая эффективность бизнеса, а еще точнее — невысокое мнение предпринимателей о самих себе.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Регистрационная разнарядка — Сотрудники бюджетных организаций Москвы сообщили о "настоятельных" рекомендациях принять участие в электронном голосовании по Конституции. Информирование не нарушает закон, а электронный формат — самый безопасный, говорят в мэрии.

— Минэкономразвития добавило ВВП оптимизма — Минэкономразвития пересмотрело оценку падения ВВП России в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023-м — на 3,1%.

— По вакцине я сам выступил одним из добровольцев — Сейчас "очень интересная инвестиционная картина", заявил РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Еще год бизнесу не стоит рассчитывать на высокую оценку, но инвесторы уже прошли стадии "отрицания" "спасения портфеля".

— Telegram прорвал блокаду — Роскомнадзор снимает требование о блокировке мессенджера Telegram в России, говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре подчеркнули, что это решение согласовано с Генпрокуратурой. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — говорится в сообщении.

— Быстрый платеж со сберегательным барьером — Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк. Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций