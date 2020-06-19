МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 972, до 569 063, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 32,7% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 569 063 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 136, Подмосковье — 646, в Ханты-Мансийском АО — 259.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 228, в Нижегородской области — 219, в Свердловской области — 203.

За сутки в РФ выписаны 10 443 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 324 406 человек.

В России за сутки умерли 181 человек с COVID-19, за все время скончались 7 841, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.