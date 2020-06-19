МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. "Норникель" профинансировал работы по ликвидации последствий аварии в Норильске на сумму около 5 миллиардов рублей, сообщил глава компании и один из ее крупнейших бенефициаров Владимир Потанин.

"Та работа, которая была здесь проделана, и о которой было доложено Евгением Николаевичем (Зиничевым, главой МЧС — ред.). Компания активно участвует в этой работе. Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 миллиардов рублей. И в дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", — рассказал Потанин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с участием президента РФ Владимира Путина.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.

"Норильский никель" намерен направить 11 миллиардов рублей на проведение внеплановой технической ревизии своих объектов в 2021 году, в текущем году на эти цели будет выделено 2,5 миллиарда рублей, сообщил Потанин.

"Сейчас мы проводим внеплановую ревизию всех наших объектов, в том числе совместно с Ростехнадзором, выявляем слабые места и проводим мероприятия по дополнительному укреплению защитных сооружений на этих объектах. Выделили на это дополнительные средства. В этом году планируем освоить 2,5 миллиарда рублей этих средств и на следующий год еще 11 миллиардов", — сказал Потанин.