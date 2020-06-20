ХАБАРОВСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Новыми точками роста экономики Еврейской автономной области могут стать проекты по созданию кластера фармацевтических препаратов и медицинских изделий, а также ферма по выращиванию женьшеня, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

"В регионе в течение ближайшего месяца будет завершено оформление всех необходимых документов по созданию нового кластера по производству медицинских фармпрепаратов, медтехники и медицинских изделий. Проект рассчитан на шесть лет, общая численность работников, которые будут задействованы, – более 10 тысяч", — сказал Гольдштейн.

По его словам, на первом этапе "Медсинтез" подобрал площадку на бывшей обувной фабрике. Там уже устанавливается оборудование для производства медицинских масок и защитных костюмов. На втором этапе компания планирует полностью заместить на российском рынке медицинские изделия, поставляемые из Китая. Следующий этап – это производство уже непосредственно медфармпрепаратов.

"Ведем переговоры и с самой крупной корейской компанией по выращиванию женьшеня. Они проехали практически весь Дальний Восток, по их мнению, только в ЕАО есть подходящая земля для выращивания женьшеня. Но нам не нужно просто выращивать женьшень; нам хотелось бы делать все производные — вытяжки, кремы и так далее, то есть достроить цепочку добавленной стоимости. Поэтому пока все на стадии переговоров", — сказал собеседник.

Он отметил, что точками роста могут стать добыча полезных ископаемых, производство продовольственных товаров на экспорт и логистика. После открытия моста Нижнеленинское –Тунцзян (КНР) путь из Китая в Россию сократится на 800 километров. Пропускная способность составит 21 миллион тонн, а это больше 60 миллиардов долларов.

"Знаете, я всегда привожу такой пример: в тысяче километров от Москвы проживает 40 миллионов человек. В тысяче километров от Биробиджана – больше 100 миллионов. Вот яркий пример – наша близость к Китаю. Ведь КНР сегодня – не только мировой поставщик, но и один из крупнейших потребителей. Они очень ценят наше экологически чистое продовольствие. Китаю нужны гигантские сырьевые ресурсы. А наша задача – сделать так, чтобы в соседнюю страну поставлялась продукция глубокой российской переработки – с высокой долей добавленной стоимости", — сказал врио губернатора.

Полный текст интервью с Ростиславом Гольдштейном читайте на сайте ria.ru 20 июня в 10.00 мск.