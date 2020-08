МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Наибольшей популярностью за первые шесть месяцев этого года, на которые пришлась самоизоляция из-за пандемии, среди инструментов у россиян пользовались шуруповерты и перфораторы, следует из исследования онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Проанализировав категории товаров из сегмента DIY (Do It Yourself), выяснилось, что более трети проданных пришлось на электроинструменты – 37%. Топ-3 товаров в сегменте электроинструментов составили дрели-шуруповерты, шлифмашины и перфораторы", — говорится в исследовании.

Второе место по продажам заняли товары категории "Все для сада" — 15%. Чаще всего из этой категории покупали насосы, триммеры и бензопилы. Третье место по продажам DIY-товаров среди россиян заняли ручные инструменты – 13% продаж пришлось на этот сегмент. Наиболее популярные товары в этой категории – наборы автоинструментов и ключей, строительные уровни и резьбонарезной инструмент.

В отчете отмечается, что спросом пользуется и силовая техника – на нее приходится 9% продаж. Здесь наиболее популярными товарами стали техника для сварки, бензиновые и дизельные электростанции, а также компрессоры. На станки пришлось 7% продаж онлайн-гипермаркета по России, чаще всего покупали циркулярные станки, электростанки, вертикально-сверлильные и ленточно-пильные станки, заточки для инструмента и тиски.

По 4% продаж пришлось на электросветовое оборудование, сантехнику и крепеж, 3% — на автогаражное оборудование. Реже в первом полугодии 2020 года покупали клининговое и строительное оборудование — по 2% продаж на каждую категорию.