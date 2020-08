ВАШИНГТОН, 27 авг /ПРАЙМ/. Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business, который содержит оценку стоимости ведения бизнеса в разных странах, для проверки корректности обработки данных, говорится в сообщении на сайте организации.

"Поступили сообщения о ряде нарушений относительно внесения изменений в данные в докладах Doing Business 2018 и Doing Business 2019. Изменения в данных противоречили методологии Doing Business… Публикация отчетов Doing Business будет приостановлена, пока мы проводим оценку", — сказано там.

Банк обещает проверить обработку данных в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.

О ситуации проинформированы совет директоров банка, а также власти стран, которые были наиболее всего затронуты ошибками обработки данных, сказано в сообщении.