22 сентября (Dow Jones). Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что администрация президента Трампа не ожидает дальнейших изменений в программах экстренного кредитования, которые упростили бы доступ к займам. Данные программы были запущены Минфином совместно с Федеральной резервной системой США с целью сгладить последствия рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

"К сожалению, мы вряд ли можем еще что-то предпринять", — сообщил министр финансов в ходе слушаний в конгрессе.

С целью поддержать усилия ФРС по наращиванию кредитования конгресс в марте выделил Министерству финансов 454 млрд долларов США, чтобы компенсировать потенциальные потери центрального банка и Мнучин тогда одобрил выделение 195 млрд долларов на пять различных программ кредитования.

Он заявил, что не видит необходимости задействовать оставшиеся 259 млрд долларов и поддержит использование 200 млрд долларов для других программ.

Пять программ, запущенных ФРС и Минфином, теоретически могли привести к росту кредитования примерно на 3 трлн долларов, однако центральный банк пока выдал займов менее чем на 20 млрд долларов.

В некоторых случаях, как, например, с программой кредитования малого и среднего бизнеса, небольшой объем займов отражает трудности, с которыми столкнулись ФРС и Минфин при запуске программы и привлечении банков и заемщиков к ее использованию. Более низкие объемы кредитов, выданных в рамках других программ, стали следствием того, что даже сам по себе анонс этих инициатив заставлял частных инвесторов активно скупать активы.

Члены обеих партий критиковали программу за низкие объемы кредитования. В рамках программы было выдано или готовится к выдаче примерно 230 займов на общую сумму приблизительно в 2 млрд долларов, сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе слушаний.

Кроме того, демократы выразили недовольство программой кредитования правительств штатов и местных властей, результатом которой стали лишь два займа. "Это недопустимо, — заявила член палаты представителей Максин Уотерс. – Эта инициатива по преодолению последствий пандемии потерпела полную неудачу".

Пауэлл сказал конгрессменам, что правительство может оказать помощь пострадавшим от пандемии отраслям и работникам с помощью грантов, вместо того, чтобы вносить изменения в существующие программы кредитования ФРС.

"Очевидно, что мы должны кредитовать лишь платежеспособных заемщиков", — заявил Пауэлл на прошлой неделе. Он отметил, что конгресс в прошлом десятилетии пытался усложнить выдачу экстренных займов, особенно банкам. "Теперь мы используем то же законодательство при кредитовании малого бизнеса, и это работает не идеально", — сообщил глава ФРС.

По словам Пауэлла, снижение минимальной суммы займов в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса с 250 000 долларов до 100 000 долларов вряд ли поможет, поскольку программа не вызвала особого интереса у заемщиков, желающих получить кредит на сумму менее 1 млн долларов.

Предоставление менее крупных займов "потребует создания нового механизма", сказал глава центрального банка. Пауэлл призвал законодателей использовать тот же подход, что и при создании программы по защите рабочих мест, при реализации которой малый бизнес получил финансирование в объеме примерно 540 млрд долларов.

Конгрессмены не спросили Пауэлла о том, поддерживает ли он использование незадействованных средств Министерства финансов в программах кредитования ФРС.

Пауэлл заявил, что меры экономического стимулирования, предпринятые в ответ на пандемию, были эффективны, однако конгрессу следует выделить дополнительные средства для поддержки сегментов экономики, по-прежнему испытывающих трудности.

ФРС в марте снизила процентные ставки до близкой к нулю отметки и приобрела активов на сумму в триллионы долларов после того, как из-за пандемии коронавируса возникла угроза паники на финансовом рынке, так как инвесторы и компании пытались спешно привлечь денежные средства. Центральный банк также оказал поддержку рынкам кредитования.

Теперь, когда краткосрочные и долгосрочные процентные ставки находятся на исторически низких уровнях, у ФРС может быть меньше возможностей для стимулирования экономического восстановления, чем после мирового финансового кризиса 2008 года. Некоторые руководители центрального банка призвали к наращиванию налогово-бюджетного стимулирования, которое бы могло подстегнуть темпы восстановления.

Пауэлл отметил, что восстановление будет происходить быстрее при одновременном использовании мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования.

Во вторник Пауэлл и Мнучин начали участие в трехдневных слушаниях в конгрессе, сначала появившись перед Комитетом по финансовым услугам в палате представителей, а в четверг выступят перед Комитетом по банковской деятельности в сенате. Кроме того, в среду Пауэлл в одиночку выступит перед комитетом в палате представителей, отвечающим за реакцию властей на пандемию коронавируса.

По мнению главы ФРС, конгрессмены должны быть довольны возвращением примерно половины из 22 млн рабочих мест, утраченных в марте и апреле, однако падение числа трудоустроенных граждан на 11 млн по сравнению с февралем все же вызывает беспокойство.

"По-прежнему 11 млн человек остаются без рабочих мест, — сказал Пауэлл. – Нам предстоит проделать еще много работы".

Представители Демократической партии в конгрессе на протяжении нескольких месяцев ведут споры с республиканцами и Белым домом по поводу размера нового пакета мер стимулирования. Демократы настаивают на существенных мерах помощи правительствам на уровне штатов и местным органам власти, а также хотели бы увидеть пакет мер стимулирования объемом в 2,2 трлн долларов, аналогичный тому, который был принят в марте.

Республиканцы выразили несогласие с данным предложением и готовы выделить лишь 1 трлн долларов на стимулирующие меры. В Белом доме дали понять, что поддержат законопроект о мерах стимулирования объемом около 1,5 трлн долларов.

Министр финансов Мнучин сообщил, что президентская администрация готова заключить двухпартийное соглашение. "Я считаю, что пакет целенаправленных мер все еще необходим", — заявил он.

— Авторы Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com, Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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