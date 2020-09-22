Министр финансов США Мнучин: "Больше мы сделать не можем" для увеличения кредитования через программы ФРС
22 сентября (Dow Jones). Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что администрация президента Трампа не ожидает дальнейших изменений в программах экстренного кредитования, которые упростили бы доступ к займам. Данные программы были запущены Минфином совместно с Федеральной резервной системой США с целью сгладить последствия рецессии, вызванной пандемией коронавируса.
"К сожалению, мы вряд ли можем еще что-то предпринять", — сообщил министр финансов в ходе слушаний в конгрессе.
С целью поддержать усилия ФРС по наращиванию кредитования конгресс в марте выделил Министерству финансов 454 млрд долларов США, чтобы компенсировать потенциальные потери центрального банка и Мнучин тогда одобрил выделение 195 млрд долларов на пять различных программ кредитования.
Он заявил, что не видит необходимости задействовать оставшиеся 259 млрд долларов и поддержит использование 200 млрд долларов для других программ.
Пять программ, запущенных ФРС и Минфином, теоретически могли привести к росту кредитования примерно на 3 трлн долларов, однако центральный банк пока выдал займов менее чем на 20 млрд долларов.
В некоторых случаях, как, например, с программой кредитования малого и среднего бизнеса, небольшой объем займов отражает трудности, с которыми столкнулись ФРС и Минфин при запуске программы и привлечении банков и заемщиков к ее использованию. Более низкие объемы кредитов, выданных в рамках других программ, стали следствием того, что даже сам по себе анонс этих инициатив заставлял частных инвесторов активно скупать активы.
Члены обеих партий критиковали программу за низкие объемы кредитования. В рамках программы было выдано или готовится к выдаче примерно 230 займов на общую сумму приблизительно в 2 млрд долларов, сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе слушаний.
Кроме того, демократы выразили недовольство программой кредитования правительств штатов и местных властей, результатом которой стали лишь два займа. "Это недопустимо, — заявила член палаты представителей Максин Уотерс. – Эта инициатива по преодолению последствий пандемии потерпела полную неудачу".
Пауэлл сказал конгрессменам, что правительство может оказать помощь пострадавшим от пандемии отраслям и работникам с помощью грантов, вместо того, чтобы вносить изменения в существующие программы кредитования ФРС.
"Очевидно, что мы должны кредитовать лишь платежеспособных заемщиков", — заявил Пауэлл на прошлой неделе. Он отметил, что конгресс в прошлом десятилетии пытался усложнить выдачу экстренных займов, особенно банкам. "Теперь мы используем то же законодательство при кредитовании малого бизнеса, и это работает не идеально", — сообщил глава ФРС.
По словам Пауэлла, снижение минимальной суммы займов в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса с 250 000 долларов до 100 000 долларов вряд ли поможет, поскольку программа не вызвала особого интереса у заемщиков, желающих получить кредит на сумму менее 1 млн долларов.
Предоставление менее крупных займов "потребует создания нового механизма", сказал глава центрального банка. Пауэлл призвал законодателей использовать тот же подход, что и при создании программы по защите рабочих мест, при реализации которой малый бизнес получил финансирование в объеме примерно 540 млрд долларов.
Конгрессмены не спросили Пауэлла о том, поддерживает ли он использование незадействованных средств Министерства финансов в программах кредитования ФРС.
Пауэлл заявил, что меры экономического стимулирования, предпринятые в ответ на пандемию, были эффективны, однако конгрессу следует выделить дополнительные средства для поддержки сегментов экономики, по-прежнему испытывающих трудности.
ФРС в марте снизила процентные ставки до близкой к нулю отметки и приобрела активов на сумму в триллионы долларов после того, как из-за пандемии коронавируса возникла угроза паники на финансовом рынке, так как инвесторы и компании пытались спешно привлечь денежные средства. Центральный банк также оказал поддержку рынкам кредитования.
Теперь, когда краткосрочные и долгосрочные процентные ставки находятся на исторически низких уровнях, у ФРС может быть меньше возможностей для стимулирования экономического восстановления, чем после мирового финансового кризиса 2008 года. Некоторые руководители центрального банка призвали к наращиванию налогово-бюджетного стимулирования, которое бы могло подстегнуть темпы восстановления.
Пауэлл отметил, что восстановление будет происходить быстрее при одновременном использовании мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования.
Во вторник Пауэлл и Мнучин начали участие в трехдневных слушаниях в конгрессе, сначала появившись перед Комитетом по финансовым услугам в палате представителей, а в четверг выступят перед Комитетом по банковской деятельности в сенате. Кроме того, в среду Пауэлл в одиночку выступит перед комитетом в палате представителей, отвечающим за реакцию властей на пандемию коронавируса.
По мнению главы ФРС, конгрессмены должны быть довольны возвращением примерно половины из 22 млн рабочих мест, утраченных в марте и апреле, однако падение числа трудоустроенных граждан на 11 млн по сравнению с февралем все же вызывает беспокойство.
"По-прежнему 11 млн человек остаются без рабочих мест, — сказал Пауэлл. – Нам предстоит проделать еще много работы".
Представители Демократической партии в конгрессе на протяжении нескольких месяцев ведут споры с республиканцами и Белым домом по поводу размера нового пакета мер стимулирования. Демократы настаивают на существенных мерах помощи правительствам на уровне штатов и местным органам власти, а также хотели бы увидеть пакет мер стимулирования объемом в 2,2 трлн долларов, аналогичный тому, который был принят в марте.
Республиканцы выразили несогласие с данным предложением и готовы выделить лишь 1 трлн долларов на стимулирующие меры. В Белом доме дали понять, что поддержат законопроект о мерах стимулирования объемом около 1,5 трлн долларов.
Министр финансов Мнучин сообщил, что президентская администрация готова заключить двухпартийное соглашение. "Я считаю, что пакет целенаправленных мер все еще необходим", — заявил он.
— Авторы Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com, Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200922/832057706.html