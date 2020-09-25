(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Заработок на другой форме жизни — Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.

— Расслабление смерти подобно — 24 сентября президент России Владимир Путин встретился с избранными главами регионов России, которые благодарили его каждый по-своему, каждый за свое, но благодарили обязательно, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, изучив эту встречу, сделал главный вывод: возвращение к будням самоизоляции россиянам пока не грозит.

— В госбанки несут частные пенсии — Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).

— Регионы узнают в лицо — В России начали распространять систему распознавания лиц, которая уже работает в Москве. Партнер департамента информационных технологий столицы NtechLab запустил пилотные проекты в десяти городах, включая Нижний Новгород, где установят 3 тыс. камер с системой распознавания лиц, чтобы штрафовать нарушителей карантина и разыскивать преступников.

— Арктика ждет частника — Арктическая госпрограмма вновь меняет свое наполнение и бюджет. Ранее сжавшаяся со 190 млрд до всего 7 млрд руб. бюджетного финансирования, теперь, согласно проекту Минвостокразвития, она "стоит" 23 млрд руб. и предполагает привлечение масштабных частных инвестиций — до 490 млрд руб. к 2024 году.

— Зарплатам уточнят снижение — В 2021 году Росстат начнет при расчетах показателей зарплат официально опираться на данные Пенсионного фонда. Ведомство экспериментировало с их применением с начала этого года, получив от фонда сведения по рынку труда за 2017–2020 годы, однако в перспективе планирует автоматизировать этот процесс и сделать его рутинным.

— Налоги нужнее на свалках — Минприроды опубликовало для оценки регулирующего воздействия проект поправок в Налоговый кодекс (НК), призванных, по заявлению разработчика, стимулировать развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

— Худшее враг плохого — Развитию российско-американских экономических отношений мешает множество двусторонних и глобальных проблем, и в ближайшее время заметных улучшений не предвидится. Такой вывод следовал из большинства выступлений участников прошедшей в Москве в четверг 20-й ежегодной инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham).

— В декларациях экс-министра затерялись миллиарды — Используя статус министра "Открытого правительства", Михаил Абызов совершил ряд сделок, "противных основам правопорядка и нравственности", говорится в иске Генпрокуратуры, к рассмотрению которого в четверг приступил Гагаринский райсуд. Надзор добивается конфискации 32,5 млрд руб., рекордной для российского правосудия суммы, которую господин Абызов и подконтрольные ему кипрские компании выручили от продажи акций АО "СИБЭКО".

— Если б поле было лесом — В России леса впервые обретут частных собственников. О такой возможности говорится в правительственном постановлении, которое наконец разрешает использовать и продавать лес, выросший на сельхозземлях. Речь может идти примерно о десятой части всех лесных массивов России. Сейчас заброшенные сельхозугодья зарастают деревьями, а собственники за это могут быть подвергнуты крупным штрафам.

— Константину Котову не простили митингов — Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду отказался отменить приговор активисту Константину Котову, согласившись с позицией Мосгорсуда: "виновен в многократном нарушении правил митинга или пикета". Господин Котов, осужденный по "дадинской" статье (212.1 УК), отбывает полтора года за один призыв к протесту и четыре пикета.

— Отечественную электронику пропускают вперед — Минцифры планирует упростить процесс сертификации для отечественной электроники. Производителей телеком-оборудования, включенных в реестр Минпромторга, предлагается освободить от проверок на производстве, а при повторном декларировании — и от лабораторных испытаний.

— За карельской платиной пришли из ЮАР — Как стало известно “Ъ”, Polymetal вступила в предметные переговоры с потенциальным партнером из ЮАР по освоению месторождения платиноидов Викша в Карелии. Компания заключила договор о неразглашении (NDA), имя партнера не раскрывается, развитию проекта помешала пандемия: из-за закрытия границ представители инвестора не могут ознакомиться с месторождением.

— "Лефкадия" сливает вино — Бывший совладелец страховой компании "Наста" и основатель "Лефкадии" Михаил Николаев может продать винодельческий бизнес. Предложение о покупке предприятия, которое реализовало 1,8 млн бутылок в 2019 году на 340 млн руб., получили крупнейшие игроки отрасли. Но у продавца могут возникнуть сложности: действующие игроки предпочли бы купить только виноградники.

— Спред почти не виден — Борьба за клиентов заставляет банки идти на существенное смягчение условий по финансовым продуктам. С октября БКС-банк собирается сузить спреды по котировки доллара и евро до 5 коп. к биржевому курсу для пользователей мобильного приложения. На сегодняшний день у других игроков такие условия доступны для крупных клиентов, которые оперируют суммами не менее чем тысячи долларов или евро.

— Нефть сливают в долгий ящик — Спрос на нефть, резко упавший в пандемию, может восстановиться не раньше 2023 года, говорится в исследовании Argus Consulting. В 2020 году сокращение потребления аналитики оценивают в 8,3 млн б/с, или около 8% от уровня 2019 года. По их мнению, сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти сейчас способствует стабилизации рынка, но восстановлению может помешать вторая волна коронавируса.

— Биржи торгуются за клиентов — Санкт-Петербургская биржа стремится вернуть конкурентный баланс с Московской биржей путем ускоренного запуска торгов российскими ценными бумагами. Это может произойти уже в ноябре. Чтобы привлечь брокеров, самым активным биржа обещает через год выдать собственные акции. На Московской бирже готовят ответные шаги.

— Из автомобилей выкачивают данные — Законопроект о платформе "Автодата" для сбора больших данных с автотранспорта предполагает, что для платформы придется бесплатно передавать данные, которые ее оператор затем сможет в том числе продавать третьим лицам. Этого и опасались автопроизводители, считающие такой вариант результатом коммерческого лоббизма.

— Российская рыба стремится в Китай — Российские рыбопромышленные компании ищут способы нарастить экспорт. Так, участники рынка из Приморья просят Россельхознадзор ускорить внесение в список разрешенных для поставок в Китай редких и высокорентабельных видов водных биоресурсов: макруруса, анадары и креветки. Это позволит увеличить экспортные продажи на $120 млн в год.

— ПИК возьмется за науку — Группа ПИК Сергея Гордеева может застроить 56 га в промзоне Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде. На этой территории перед распадом СССР пытались создать научный центр. Но из-за изменений в стране проект был заморожен, и в ЦИЭ остались только недостроенные предприятия. Теперь на месте промзоны можно построить около 800 тыс. кв. м недвижимости.

— "Через пять лет есть все шансы остаться у разбитого корыта" — Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сын кандидата в президенты США Джо Байдена получал деньги от иностранцев — Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, украинских и казахстанских бизнесменов и вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной, утверждается в докладе от 23 августа 2020 г., выпущенном сенаторами-республиканцами Роном Джонсоном и Чаком Грассли.

— "Сбер" меняет банк на экосистему — "Сбербанк превращается в полноценную технологическую компанию", – заявил президент, председатель правления банка Герман Греф в ходе презентации новых элементов и возможностей банковской экосистемы. Поменяется практически всё, начиная с логотипа и имени компании, которая теперь будет называться просто "Сбер", и заканчивая банковскими отделениями. В них появятся новые банкоматы, понимающие голосовые команды и узнающие клиента по биометрии, а также постаматы для получения посылок, кафе и детские уголки.

— Мандат умершего депутата Вахи Агаева может достаться бывшему губернатору Сергею Левченко — В КПРФ неофициально начали обсуждать кандидатов на это место в Госдуме.

— Минфин перевыполнил план по заимствованиям — В июле, августе и сентябре Минфин разместил гособлигации на общую сумму 1062,725 млрд руб., перевыполнив квартальный план по заимствованиям, который был установлен на уровне 1 трлн руб. Общий объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составил 2,669 трлн руб. против 2,1 трлн годом ранее, свидетельствуют данные Министерства финансов.

— Новый план восстановления экономики пока не подкреплен деньгами — Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения – примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал – на 5% и более, ненефтегазового экспорта – на 3–4% в год. "План на период до 2024 г. четко делится на два этапа, – отметил Белоусов. – Первый этап, восстановительный, – это IV квартал 2020 г. и весь 2021 год.

— Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингами — Компания Manufaqtury сдала в аренду 4700 кв. м (789 рабочих мест) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ведущему российскому банку, сообщил "Ведомостям" ее управляющий партнер Андрей Кулагин. Сам банк он назвать отказался, но уточнил, что договор заключен сроком на три года.

— Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса — Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента "Роснефти" Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях "Курильский универсальный комплекс" (КУК) и "Монерон" (входят в группу "Монерон"), рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.

— Alibaba и Tencent насаждают в Китае оплату с помощью систем распознавания лиц — 1,2 млрд человек по всему миру (из них 900 млн в Китае) пользуются услугами платежной системы Alipay (принадлежит финтех-компании Ant Group, входящей в периметр интернет-гиганта Alibaba). Она позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн с помощью QR-кодов: покупатель показывает код на экране смартфона, а продавец его сканирует. Но в 2017 г. Ant Group решила пойти дальше и объявила о создании платежного метода Smile to Pay ("Улыбнись для оплаты"), построенного на распознавании лиц: для совершения платежа нужно посмотреть в камеру специального устройства и улыбнуться.

— Популярность кроссоверов в Европе угрожает автокомпаниям — У европейских автопроизводителей проблема с кроссоверами: они продают их слишком много. По данным консалтингового агентства JATO Dynamics, на всех крупнейших автомобильных рынках Европы доля кроссоверов в общем объеме продаж стремительно приближается к 50%.

— IT, e-commerce, девелоперы и Китай — Среди основных факторов, которые будут определять состояние и направление движения фондовых рынков до конца года, эксперты называют локдауны и локауты в связи с возможной второй волной COVID-19, президентские выборы в США, а также увеличение налогов на компании сырьевого сектора в России, вследствие чего инвесторы охладевают к нефтянке и в целом к компаниям добывающего сектора.

— Инвестиции в "нравственные активы" превысили $1 трлн — Наблюдая за тем, как бурно растут котировки технологических акций, легко упустить еще один мощный тренд, сложившийся после начала пандемии COVID-19. Речь о рекордном приросте активов, связанном с ESG. Этой модной аббревиатурой обозначают компании, которые соответствуют особым критериям эффективности: E – экологическим, S – социальным, G – управленческим (от англ. governance).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Земля до востребования — В Центральной России не используется около половины от всей площади пашни. Но теперь, когда правительство определило признаки неиспользуемых сельхозземель, вопрос их изъятия будет решаться быстрее и проще.

— Техосмотр в фокусе — Опубликовано постановление правительства, утверждающее новые правила проведения техосмотра. С 1 марта 2021 года диагностические карты обретут электронный вид, их начнут защищать усиленной цифровой подписью. Проводить ТО будут с обязательной фотофиксацией транспортного средства.

— Погостят до зимы — Иностранцы и лица без гражданства с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания могут остаться в России без продления необходимых документов на срок до 15 декабря. Такое право им предоставил президент РФ Владимир Путин.

— Сберная солянка — Сбербанк представил семейство голосовых помощников "Салют", подписку на свои основные сервисы, новый формат отделений без бронестекол и касс. Все это объединяет единый бренд собственной экосистемы "Сбер" и новый логотип.

— Корзину облегчили — Минимальный размер оплаты труда к 2025 году может увеличиться до 16044 рублей. Это произойдет после принятие новой методики определения МРОТ и прожиточного минимума, предложенной Минтрудом.

— Вопреки пандемии — Регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с COVID-19. Об этом президент Владимир Путин заявил на видеовстрече с губернаторами, избранными в ходе прошедшего Единого дня голосования.

— Бои невидимого фронта — Информационное противостояние будет продолжаться и будет обостряться, потому что идет борьба за будущий миропорядок, считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, особо активными будут США, которые "патологически не могут расстаться с ролью гегемона".

— Тест на лидерство — Кириенко рассказал о необходимых для политика качествах — В Москве стартовал второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика". Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предупредил конкурсантов о сложности и ответственности выбранного ими пути.

— Банк расплатится — Судебные приставы получат доступ к решениям финансового омбудсмена, которые были вынесены в пользу граждан. Соответствующий законопроект дорабатывается в правительстве. Уполномоченный вправе разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, напоминают юристы.

— Совместное чтение — Премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Основные идеи документа — качество жизни людей и конкурентоспособность страны. Представить проект на рассмотрение депутатов планируется до 1 октября.

— Вирус взял свое — Несмотря на ряд ограничений в администрировании по контрольной и судебной работе, задолженности, динамика поступлений налогов сохранилась на соответствующем уровне. Об этом заявил глава ФНС России Даниил Егоров.

— Аварийный фон — Всероссийской реновации жилья не будет, но механизмы расселения аварийных домов необходимо усовершенствовать. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании девелопмент-клуба "Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент".

— Они из другого теста — Путешественники, прибывшие в Россию из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию, пока не будет готов результат теста на COVID-19. Такие положения внесены в постановление главного санитарного врача. Правило начало действовать с 24 сентября.

— Друг дороже денег — Животные, которых отбирают у должников, нередко после этого содержатся в неподобающих условиях. Депутаты Госдумы решили защитить и питомцев, и их хозяев. Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесли в ГД глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Сломанные копии — Семьи с детьми освободят от необходимости предоставлять в Пенсионный фонд копии договоров об оказании платных образовательных услуг, чтобы воспользоваться средствами маткапитала. Достаточно будет подать заявление о распоряжении суммой сертификата.

— Следует пожаловаться — Председатель СКР Александр Бастрыкин в режиме онлайн провел прием граждан. Во встрече участвовали и сотрудники территориальных управлений, в чьем производстве находятся дела, о которых шла речь на приеме. На этот раз были выслушаны жители Ставропольского края, Ярославской области и Республики Карелия.

— Один день одного года — Атомная отрасль сохранилась благодаря вере, патриотизму и подвижничеству тех, кто в ней работал. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин. Работать в отрасли сложно, порой опасно, но востребовано, считает он.

— Бедных стало больше — Росстат сообщил: численность населения с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9 млн.

— Шаля больше не дыра — Расхожая уральская поговорка "На Урале три дыры — Шаля, Гари, Таборы" уже несколько потеряла свою актуальность для Шалинского городского округа. За последние пять лет муниципалитет стал одним из лидеров по социальному развитию в регионе.

— Серый подорожал — В Архангельской области в 2,5 раза увеличили региональную выплату за убитого волка — с 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Это рекордная сумма для регионов Северо-Запада. К примеру, на Вологодчине за ликвидацию серых хищников платят 6 тысяч, в Ненецком округе — 10 тысяч, а где-то вообще ничего.

— От тайфунов до дорог — Власти ряда регионов Дальнего Востока оказались не готовы к устранению последствий чрезвычайных ситуаций, до сих пор не решены вопросы с жильем и выплатами пострадавшим от наводнений, жестко заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании во Владивостоке.

— Именной счет к погонам — Закон о военной ипотеке доработают, рассказал "РГ" глава комитета Совфеда Виктор Бондарев. В частности, предлагается предоставлять единым платежом средства, собранные на именных счетах участников программы.

— Вернуть в казну — Гагаринский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.

— Капитал Арктики — Развитие северных территорий России и особенно Арктики 24 сентября стало предметом обсуждения участников Всероссийского форума "Устойчивое развитие", который состоялся в Санкт-Петербурге.

— Трагедия из-за взятки — Ушло наконец-то в суд громкое уголовное дело о страшном пожаре в ночном клубе Кемерова "Зимняя вишня". Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского — совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Слушать дело будет Центральный районный суд Кемерова.

— Награда за беглецов — Глава Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что за информацию, представляющую интерес, и помощь следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до миллиона рублей.

— Приказано не признавать — Украина официально отказалась признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом после десяти часов консультаций и совещаний на высшем киевском уровне сообщил глава местного МИД Дмитрий Кулеба.

— "Эрбас" уволит без пособий — Авиастроительный концерн Airbus из-за пандемии переживает худшие времена за всю историю своего существования. Так считает его генеральный директор Гийом Фори.

— Экс-надзирателя вышлют в Германию — Бывший охранник сети концлагерей Нойенгамме Карл Фридрих Бергер, живущий в США, будет выдан Германии. Его обвиняют в пособничестве убийству 70 заключенных. Этот 94-летний гражданин Германии живет в Америке с 1959 года.

— За взгляды — под запрет — Впервые с 70-х годов прошлого века в Финляндии запретили деятельность политической организации. Финское отделение "Северного движения сопротивления" не смогло отстоять свое "право на свободу высказываний".

— Американцев оставят без рома — Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал введенный Вашингтоном запрет на ввоз табака и рома с Острова Свободы на территорию США.

— Подсадят на корону — В январе в Лондоне начнутся испытания, в рамках которых добровольцев специально заразят коронавирусом для проверки эффективности разрабатываемых вакцин.

— Все ушли на карантин — В Германии, где в четверг было выявлено 2143 новых случая заражения "короной", сразу два ключевых министра федерального правительства один за другим ушли на карантин из-за контактов с заболевшими.

— Миллиардеры скупают голоса — "В какой стране мы живем!? Я не знаю, что сказать" — таким, казалось бы банальным вопросом, накануне задался и не смог на него ответить кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден.

— Конструктор позвоночника — Нижегородские инженеры и медики разработали титановые имплантаты для лечения тяжелых травм и заболеваний позвоночника. Система, полностью замещающая импортные аналоги, стоит значительно дешевле и может устанавливаться малоинвазивно. То есть без больших разрезов, через проколы.

— Доктор прилетит — До конца года в Тамбовской области обустроят две вертолетные площадки для санитарной авиации. Одна появится на территории городской больницы в Мичуринске, другая — в Уваровской ЦРБ. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

— Блестящий прокол — В волжском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова провели уникальную для страны операцию: повторную пересадку почки с одновременной резекцией печени.

— В одной связке — В пятницу в Москве заканчивает работу Третий международный конгресс по онкологии и радиологии.

— Строить и жить — К вторгшимся в нашу жизнь новым реалиям власти Якутии относятся как к уроку, из которого надо извлекать пользу. О том, на чем основывается эта позиция, и какие шаги принимаются для развития региона в изменившихся условиях, "РГ" рассказал глава республики Айсен Николаев.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Любой автомобиль — это потеря денег. Какие машины выгодно содержать — Компактные кроссоверы больше всего теряют в цене за три года. У владельцев седанов D-класса большая часть ежегодных расходов приходится на страховку, а у владельцев среднеразмерных кроссоверов — на выплату процентов по кредитам. "СберАвтопарк" и агентство Russian Automotive Market Research изучили стоимость владения бестселлеров российского рынка.

— Берег без надежды: почему уровень воды в Байкале достиг критической отметки — Чтобы снизить уровень воды в Байкале, который из-за дождей достиг критической отметки, Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4 тыс. куб. м/с, заявили "Известиям" в региональном управлении МЧС.

— В волю накопались: большой побег из колонии в Дагестане — Шесть опасных преступников сумели сбежать из колонии строго режима в Дагестане, прорыв тоннель на волю. За информацию о беглецах объявлено крупное вознаграждение. Подробности этого и других громких побегов из российских тюрем — в материале "Известий".

— Восстановили связь: в наземный транспорт вернут бесплатный Wi-Fi — В наземный транспорт Москвы вернется Wi-Fi. До конца года бесплатный интернет появится в почти 1 тыс. московских автобусов, трамваев и электробусов. Это следует из документации госзакупки, с которой ознакомились "Известия". Информацию подтвердили в "Мосгортрансе".

— Не пустить волну: избранных губернаторов ждет испытание коронавирусом — Главы регионов не имеют права расслабляться в борьбе с COVID-19 — необходимо наращивать объемы тестирования и следить за соблюдением действующих в субъектах необременительных ограничений. Иначе ситуация с новой силой полыхнет так, "что нам мало не покажется", заявил Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.

— Вид на COVID: регионы снова вводят ограничения из-за эпидемии — В стране закрывают ночные клубы и возвращаются к масочному режиму.

— Найти склад: зарубежным онлайн-магазинам предрекли снижение цен — Цены на товары из зарубежных онлайн-магазинов могут снизиться на 10%, прогнозируют в Совете ТПП РФ по развитию электронной коммерции. Расчеты подтвердили в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Этому может способствовать запуск проекта бондовых складов — эксперимент должен запуститься 1 ноября в Татарстане.

— Крайний с Севера: "Норникель" потеряет не менее $350 млн из-за роста НДПИ — Крупнейшие рейтинговые агентства назвали "Норникель" главной пострадавшей стороной от роста ставок налога на добычу ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений — Минфин ранее предложил повысить ее в 3,5 раза.

— "Знали бы мы": почему пенсионный возраст не повысили в 2008-м году — "Известия" выяснили, о чем еще экс-глава Минфина Алексей Кудрин вспомнил в книге про него.

— Абонемент не доступен: почему КНР отлучат от космической базы в Австралии — Геополитические трения всё больше обостряют отношения Китая не только с США, но и с одним из главных американских союзников — Австралией. На этой неделе Шведская космическая корпорация, имеющая австралийское подразделение, сообщила, что не будет продлевать с Пекином контракт на использование австралийской космической станции слежения после истечения срока действия нынешнего договора.

— В здоровом теле — протестный дух: в ЕС активизируются COVID-диссиденты — Пандемия — это не повод отказывать людям в праве на выражение несогласия, но проводить акции протеста нужно, учитывая меры безопасности. Об этом "Известиям" заявили в ВОЗ. Тем временем в Германии и Испании на 26 и 27 сентября уже запланировали демонстрации против ограничительных мер.

— Непризнание в любви: вернутся ли белорусские протесты к острой фазе — После вступления в должность президента Александра Лукашенко сторонники оппозиции обещают в ближайшее воскресенье провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, несмотря на жесткие столкновения 23 сентября, рано говорить о переходе противостояния силовиков и демонстрантов в острую фазу.

— По "Щучьему" велению: сроки ремонта подлодки "Магадан" пересмотрены — Атомная субмарина "Магадан" проекта 971У "Щука-Б" вернется в строй на год раньше — уже в начале 2022-го, а не к 2023-му, как планировалось. При этом ее не только отремонтируют, но и модернизируют. В частности, будет обновлен комплекс вооружения.

— Засел в голове: новый коронавирус может вызвать опухоль мозга — Новый коронавирус, согласно предположению зарубежных ученых, способен вызвать опухоль мозга и ускорить развитие уже имеющейся. Он проникает в мозг, где связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Регионы застряли в коллизии — Весной регионам разрешили взять в долг на рынке для финансирования антикризисных "пандемийных" расходов. Но у большинства из них заключены соглашения с Минфином, не позволяющие реализовать эту возможность, жалуются регионы.

— Карантин заходит на второй круг — Новые ограничения и рекомендации могут коснуться уязвимых групп населения, говорят источники РБК, — речь, в частности, идет о пенсионерах и о тех, кто болеет ОРВИ. Однако окончательное решение по конкретным мерам еще не принято.

— Слабые места санкций — Санкции наиболее эффективны, когда применяются в отношении нестабильных режимов со слабой экономикой, выяснили эксперты из Немецкого института глобальных и региональных исследований.

— "Транснефть" и РЖД остались при своих — Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что актуальность снижения тарифов "Транснефти" и РЖД стала теряться из-за восстановления цен на нефть. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в мае предлагал снизить их в 2–2,5 раза, до уровня 2008 года.

— Проблемы заемщиков вернулись с каникул — В августе просроченными стали считаться потребкредиты россиян на 27,3 млрд руб.—это максимальный прирост с начала кризиса в России. В категорию проблемных начали попадать займы, по которым платежи прекратились именно в пандемию.

— Apple выходит на оборонный диапазон — Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB — улучшенного аналога Bluetooth, который работает во многих странах. До сих пор власти в России считали, что технология помешает другим системам, тесты должны доказать обратное.