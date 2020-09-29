(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Чужим здесь не потрафят — В Госдуме хотят ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Для этого на основе экспертных предложений готовится законопроект, который может повысить фиксированные и ввести оборотные штрафы, а также допустить замедление трафика сервисов в России по решению суда.

— Мир мирит — Карабах воюет — В понедельник азербайджанские войска пытались развивать наступление на армянские позиции в Нагорном Карабахе. Как объяснил "Ъ" помощник президента республики Хикмет Гаджиев, такие действия военных необходимы для того, чтобы "обезопасить мирное население, компактно живущее вдоль линии соприкосновения".

— Бразды надбавления — Генерирующие компании массово уходят с оптового энергорынка из-за множества нерыночных механизмов. Как выяснил "Ъ", за последние пять лет 49 электростанций суммарной мощностью 1,2 ГВт решили торговать электроэнергией на розничном рынке — напрямую с потребителем или сбытовой компанией.

— Бонды сбываются — Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций. Компания подала заявление на регистрацию программы бондов почти на 150 млрд руб.

— Нацпроекты направили на места — Федеральный центр должен оперативно довести до губернаторов параметры обновленных нацпроектов, а также правила финансирования их мероприятий, чтобы с 2021 года несколько замершая из-за эпидемии работа была возобновлена уже в соответствии с целями из июльского указа о приоритетах развития России в ближайшее десятилетие. Такое поручение правительству дал вчера Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

— Кредитный портфель раздуло господдержкой — Хотя аналитики РАНХиГС признают, что антикризисные меры ЦБ позволили избежать кредитных шоков, как в 2008 и 2014 годах, но говорить о том, что риски заметного ухудшения качества корпоративных портфелей миновали, пока рано. Схожей точки зрения придерживаются и в Райффайзенбанке.

— Обещать не значит купить — Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, фактически не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении (а это около 70% китайского импорта из США), составляют около 50% от плана, подсчитали эксперты Peterson Institute for International Economics (PIIE).

— Минное антимонополе — 28 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что с таким настроением к президенту России давно не приходили. Игорь Артемьев, у которого, видимо, наконец-то наболело, хочет решить сразу несколько настолько радикальных проблем, что на их фоне даже проблема того, что Google, Apple и Microsoft работают в России по своим правилам, не является главной.

— Коммунист за отца отвечает — Лидер фракции КПРФ в иркутском областном парламенте Андрей Левченко, сын бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В КПРФ считают, что экс-губернатора пытаются выдавить из большой политики, а действия правоохранительных органов связывают с появившейся информацией о возможной передаче ему вакантного мандата в Госдуме.

— Указы о самоизоляции проверят на конституционность — Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению первую в своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан указами в связи с пандемией коронавируса. В КС обратился городской суд подмосковного Протвино, который прекратил административное дело местного жителя Сергея Пантюхова, вышедшего из дома в нарушение режима самоизоляции.

— Из дел мадагаскарских есть выход в России — Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции смягчили обвинение и освободили из СИЗО "Бутырка" 69-летнего бизнесмена Медхата Хисметова, фигуранта скандального уголовного дела о хищении на Мадагаскаре российской госсобственности. Они согласились, что управлявший рядом заграничных резиденций предприниматель не совершал мошенничества, но причастен к причинению имущественного ущерба.

— "Я отказываюсь говорить, что это дело рук президента Путина и его сторонников" — Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией.

— Цифровизация пойдет по этапу — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросила 25 млрд руб. из нацпрограммы "Цифровая экономика" на цифровизацию тюрем, включая внедрение систем распознавания лиц, контроля труда заключенных и электронного документооборота. Партнером служба видит "Ростех", который предлагается назначить единственным поставщиком. Но Минцифры пока тормозит согласование проекта: чиновники хотят назначить куратором программы МВД, что не нравится "Ростеху".

— Вклады размываются счетами — Банк России фиксирует ускорение перетока средств физических лиц из срочных депозитов на накопительные счета. Их доля в общем балансе рублевых счетов граждан уже достигла трети. В ряде крупных банков заявили, что на накопительные счета уже приносят больше средств, чем на срочные депозиты.

— Власти перемешивают угли — Вместо отмены скидок для поставщиков угля в неэкологичные порты Минтранс предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) увеличить тарифы на все перевозки энергетического угля, приблизив их к ценам на отправки коксующегося. Об этом уже говорили и в ОАО РЖД, оценивая эффект от сближения тарифов в 12 млрд руб. в год. Аналитики считают, что отказ от дешевых перевозок энергоугля оправдан глобальными трендами и в перспективе спрос на коксующийся гораздо стабильнее.

— Банковское отложение — Количество установленных мобильных банковских приложений не гарантирует их востребованность со стороны российских клиентов, свидетельствуют данные исследования Deloitte. Разница долей установленных и используемых приложений может достигать 11–28 процентных пунктов. Отчасти это связано с тем, что пока приложения используются для узкого круга операций.

— Активы длительной заморозки — Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы бывшего российского банкира Анатолия Мотылева. К тому же он признал, что экс-финансист являлся контролирующим лицом пяти банков, в том числе "Российского кредита", и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но впереди предстоит разбирательство дела по существу, которое может затянуться на несколько лет, говорят юристы.

— РФИ-банк ищет новых спонсоров — Банк "Уралсиб" собирается ввести более строгий подход в отношении спонсорских проектов интернет-эквайринга, по которому обслуживает несколько десятков банков, и меняет профильную команду. Решение связано с августовским скандалом вокруг РФИ-банка. Формально "Уралсиб" остается его спонсором, но с 28 сентября банк перешел на агентскую схему интернет-платежей, по сути, уступив эквайринг ключевых клиентов сторонним партнерам.

— Рыбакам открывают Китай — Российские рыбопромышленники продолжают попытки получить новые возможности для работы на одном из ключевых иностранных рынков — Китае. В дополнение к расширению перечня экспортных водных биоресурсов они хотят облегчить доступ на рынок для новых судов и заводов.

— Kia игнорирует знаки — Kia может лишиться названия линейки автомобилей X-Line — этого требует ростовский предприниматель, владеющий товарным знаком "XLine". Он с 2018 года признан банкротом, и Kia пытается через суд получить права на товарный знак, ссылаясь на неиспользование.

— Развлечения ждут лучших времен — Российский рынок медиа и развлечений в целом покажет в этом году худшую динамику в истории, но его крупнейшие сегменты, такие как доступ в интернет и онлайн-реклама, сохранят рост, прогнозирует PwC. Самой быстрорастущей индустрией в следующие пять лет станут онлайн-видеосервисы, которые будут расти в среднем на 26% ежегодно. А некоторые традиционные медиасегменты, такие как пресса, на докарантинный уровень уже не выйдут.

— Лекарства закупят аналогично — После запрета компании "Натива" на ввод аналога противоопухолевого препарата нилотиниб в оборот до истечения патента на оригинальное лекарство швейцарской Novartis российский производитель придумал, как попасть со своим дженериком на госзакупки. "Натива" передала регудостоверение на лекарство близкой к ней "Мамонт Фарм" и изменила название. Такая схема может начать пользоваться популярностью и у других производителей дженериков, полагают эксперты.

— Торгцентры пишутся в пострадавшие — Опасающиеся второй волны ограничений из-за COVID-19 владельцы торгцентров не теряют надежду получить от правительства дополнительные льготы. При поддержке бизнес-омбудсмена Бориса Титова профильная ассоциация все же надеется внести арендный бизнес в перечень пострадавших отраслей, получить налоговые льготы и субсидии.

— У "Адамаса" нашелся хозяин — У ювелирного ритейлера "Адамас", созданного еще в 1990-х годах, новый собственник — неизвестный в широких кругах бизнесмен Святослав Потапов. Он выкупил на торгах акции компании "1-я ювелирная сеть", занимающейся операционным управлением розничной сетью.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Собянин и Воробьев предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству — Мэр Москвы и губернатор Подмосковья предлагают наказывать аэропорты за помехи строительству. Правительство создало рабочую группу для обсуждения предложений мэра и губернатора.

— Минфин пересматривает льготы для резидентов российских офшоров — Правительство готовит пакет законопроектов по регулированию "российских офшоров" – специальных административных районов (САР), где создаются условия для смены юрисдикции для международных компаний и фондов. Со стороны Минфина в этот пакет войдут поправки в Налоговый кодекс, где будут уточняться льготы и условия для их получения резидентами САРов. И эти уточнения вряд ли обрадуют бизнес.

— Президент США Дональд Трамп заплатил в 2016 году $750 федеральных налогов — Президент США Дональд Трамп не платил федеральные налоги 10 лет из последних 15. Об этом сообщила 27 сентября The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации американского лидера. По информации издания, основанием для неуплаты налогов Трамп называл многомиллионные убытки, которые несли его компании.

— Армения и Азербайджан обещают воевать долго — Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил во время брифинга в Баку 28 сентября, что начавшийся днем ранее интенсивный вооруженный конфликт с Арменией – "для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа".

— Самоизоляцию оценят с точки зрения Конституции — Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению обращение от Протвинского городского суда Московской области (его подписал судья горсуда Игорь Карпов), сообщила 28 сентября пресс-служба суда. КС просят проверить конституционность пп. 3 п. 5 постановления губернатора Андрея Воробьева, которым он ввел в регионе режим повышенной готовности для борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

— Российской экономике не хватает сложности — Чтобы преодолеть кризис и выйти на траекторию устойчивого экономического роста, России необходима структурная трансформация экономики, утверждают авторы доклада НИУ ВШЭ "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития". Сейчас российская экономика недостаточно сложна, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках, утверждают авторы исследования.

— Повторного карантина малый бизнес не переживет — В России за сутки выявляется более 8000 новых случаев заражения COVID-19, в том числе в Москве – более 2000, свидетельствуют данные оперативного штаба. "Количество инфицированных коронавирусом в России растет, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих россиян", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— ГК "Рост" станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров — Группа компаний (ГК) "Рост" Сергея Рукина договорилась о приобретении группы "Долина овощей", рассказали "Ведомостям" представители обеих компаний. "Долина овощей" – крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой "Выберри меня".

— Размер кэшбэка определит искусственный интеллект — Группа "Тинькофф" запускает технологию алгоритмического кэшбэка RECO, которая будет формировать индивидуальные предложения по возврату средств за приобретение определенных товаров, а также выдавать клиентам рекомендации относительно покупки товаров. Об этом "Ведомостям" рассказали в "Тинькофф банке".

— Поставщики энергии предлагают повысить тарифы сверх нормы — ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны до 19 ноября представить согласованные предложения с расчетом финансово-экономических последствий по включению в тарифы стоимости интеллектуальных приборов учета электроэнергии, чтобы включение этих затрат не привело к чрезмерному росту платежей, сообщили "Ведомостям" в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

— Россияне раскупают умные часы Apple — Продажи новых умных часов от Apple начались в России 23 сентября. В электронной рознице появились сразу две модели: Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Цены на новинки – от 36 990 и от 24 990 руб. соответственно.

— Инвесторы впервые за пять лет потратили больше всего средств на склады — Инвестиции в недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 г. составят 180 млрд руб., что на 8,4% больше, чем годом ранее, сказано в отчете консалтинговой компании CBRE. В III квартале на приобретение офисов, торговых центров, складов и т. д. было потрачено в общей сложности 58 млрд руб.

— Южнокорейский лейбл Big Hit Entertainment привлечет $822 млн — Звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment установила 28 сентября цену своих ценных бумаг на предстоящем первичном размещении акций на Корейской бирже. В заявленном ранее диапазоне от 105 000 до 135 000 вон лейбл выбрал верхнюю границу (что составляет $115).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Отцы и деньги — Депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он причастен к мошенническим действиям при капремонте многоквартирных домов, в результате чего была значительно завышена стоимость работ.

— А глава на плечах есть?— Главе Ачинского района Евгению Розанчугову предъявлены обвинения по уголовному делу о халатности. В течение трех лет он приобретал жилье для выпускников детских домов, однако квартиры оказались непригодными для проживания.

— Больничный для театра — Чем раньше зритель обратится за возвратом денег, тем большую сумму он получит, а в случае болезни сможет вернуть полную стоимость билета даже в день мероприятия. "РГ" публикует постановление правительства, которое утверждает правила возврата билетов на культурные мероприятия.

— Идем в поступление — С 2021 года абитуриенты будут поступать в университеты по новым правилам, сообщили в Минобрнауки. Например, вузы смогут устраивать единый конкурс на укрупненные группы специальностей и самостоятельно решать, какие олимпиады засчитывать при поступлении.

— Должность под честное слово — Отсутствие письменного трудового договора не исключает возможности признать его заключенным, а сложившиеся между сторонами отношения — трудовыми. Такое разъяснение дал Верховный суд по делу жительницы Коми, которая не согласилась с необоснованным увольнением.

— Союзники стабильности — Российский лидер Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Сочи. Они обсудили двусторонний оборот, политику и вакцину от коронавируса.

— Спрос обещал вернуться — По итогам 2020 года ожидаемое падение спроса на нефть составит до 10%, отрасль вернется на докризисные показатели не слишком быстро, заявил глава минэнерго Александр Новак на заседании глав энергетических ведомств стран G20. Объем инвестиций компаний в добычу, по его словам, сократился на 25-30%.

— Завеса над ртутью — Сводный отряд Минобороны России, который по поручению президента страны с августа работает в зоне экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, обеспечил перегрузку в новые емкости уже более 16 тонн опасных веществ.

— Штрафной переход — Госавтоинспекция дала разъяснения, в каких случаях водителя можно привлекать к ответственности, а в каких нет за непропуск пешехода на переходе. В этом вопросе есть нюансы, которые еще в 2012 году разъяснил Верховный суд. Однако на практике инспекторы привлекают всех подряд, а суды, не вникая в тонкости законодательства и, вероятно, позабыв о том самом решении Верховного суда, наказывают всех подряд.

— Для чистоты эксперимента — Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" отправлена в Беларусь — для проведения клинических исследований. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

— Программа Дальнего — нашего — Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Разработать долгосрочные шаги для развития этого региона поручил президент Владимир Путин.

— Обесточенность — Первая проблема политобозревателя — найти тему для очередной колонки. Вот — прошедшая неделя. Юбилейная сессия ООН. Ничего особо судьбоносного не прозвучало, но как-никак круглая дата: 75 лет с момента создания. Можно вспомнить надежды, которые тогда и сейчас с ней связаны, или трудности, которые перед ней стоят.

— На штурм со щитом — Уникальные экзоскелеты, которые помогут переносить тяжести и даже участвовать в штурмовых операциях, а также дроны-огнеметчики, создаются в интересах Минобороны России и спецслужб.

— Удален и безопасен — Электронные платформы, на которых размещают объявления о работе для фрилансеров, начинают занимать места крупных корпораций в экономике. Пандемия дала импульс к развитию сферы фриланса, однако весь потенциал будет реализован уже после ее завершения, считают эксперты.

— Базы снимут с воздуха — Наши военные инспекторы на самолете Ан-30Б совершат рейд над территорией Финляндии. "Полет будет выполняться с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки — Вантаа. Максимальная дальность составит 1400 километров", — сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Российской Федерации Сергей Рыжков.

— Министр, мать и дитя — До конца года в России будет запущена вертикально интегрированная медицинская информационная система, а все перинатальные центры войдут в единый цифровой контур. Это повысит доступность и качество медпомощи, поможет корректировать возникающие проблемы в режиме реального времени, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии XXI Всероссийского форума "Мать и дитя".

— По логике латания дыр — Решение скорректировать налог на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и изменить налоговый режим для нефтяной индустрии только кажется банальным повышением фискального бремени на отрасль. Казалось бы, ничего нового — мы привыкли, что нефтяников понуждают нести дополнительные расходы в пользу доходной части бюджета.

— Война в BigData — Предложение создать академический институт по изучению исторического наследия Великой Отечественной войны, который будет готовить новое, основанное на цифровых технологиях, исследование с охватом BigData прозвучало на открытии международной конференции "Вторая мировая и Великая Отечественная: к 75-летию окончания" в РАН.

— Отмазка — С начала масочно-перчаточного режима уже более 85 тысяч пассажиров в столице получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты. Корреспондент "РГ" отправился в собственный рейд и посмотрел, что делают сами горожане для собственной защиты от опасного вируса.

— "Идиотство, конечно, но это так" — Владимир Познер — о реакции Запада на российскую вакцину "Спутник V".

— Из квартиры №6 в палату №6 — Житель Орловской области был отправлен на домашний карантин после того, как анализы показали у него коронавирус. Но гражданин нарушил строгий запрет и пошел в магазин. В итоге его пришлось принудительно госпитализировать, и Первый кассационный суд счел такое решение законным.

— Детей много — отпуск один — Законопроект, разрешающий многодетным родителям брать отпуск в любое удобное для них время, поддержало правительство России. Условий два: не менее трех детей, и один из них не достиг 14 лет.

— Полет над встречкой — На открывшемся автосалоне в Пекине китайский производитель Xpeng представил летающий электромобиль Kiwigogo. Внешне эта конструкция напоминает нечто среднее между автожиром и квадрокоптером. Только с двухместной кабиной.

— Окна в мир — Семь лет исполняется 29 сентября механизму китайских зон свободной торговли. Они хорошо зарекомендовали себя, став наиболее эффективным инструментом обеспечения экономического взаимодействия КНР с зарубежными партнерами.

— Временно спасенные — Окружной суд в Вашингтоне заблокировал указ президента Дональда Трампа об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Им сверху виднее — Беспилотные летательные аппараты начнут в постоянном режиме патрулировать трассу М-4 "Дон" в следующем году, рассказали в госкомпании "Автодор". Это поможет как можно быстрее выявлять дорожные инциденты и реагировать на них. В течение нескольких лет "Автодор" планирует внедрить новые технологии на всех обслуживаемых им трассах.

— Ученые дали прогноз по техногенным авариям предстоящей зимой — С началом похолодания в регионах ситуация с техногенными авариями развивается согласно прогнозу, отмечают в МЧС. Кроме того, сохраняется угроза возникновения лесных пожаров, хотя с приближением зимы опасность возгораний будет снижаться.

— От фестивалей к эмпатии — В период пандемии Россия начала набирать очки и наращивать активность в гуманитарной политике. Страны, которым мы оказали помощь во время пандемии, занимают довольно большое место на карте мира. Как и страны, где будет тестироваться российская вакцина от ковида.

— Война без победы — Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжает раскручиваться в сторону полномасштабного противостояния. Реакция мирового сообщества практически однозначна: конфликт необходимо срочно погасить.

— Руками друг друга не трогать — В США стартует серия национальных дебатов в преддверии президентских выборов. Первая полуторачасовая вербальная дуэль Дональда Трампа и его оппонента Джозефа Байдена пройдет в Кливленде и будет сопровождаться жесткими ограничениями из-за COVID-19.

— Отходы под грифом "секретно" — 28 сентября Федеральное общество по окончательной утилизации при правительстве ФРГ приоткрыло завесу над докладом, который до сих пор держался в строжайшей тайне. Даже сотрудников министерства охраны окружающей среды и лидеров фракций бундестага с ним ознакомили лишь вкратце и на словах.

— На Луне появится завод — Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует к 2035 году запустить на Луне производство водородного топлива.

— По личным делам за наградой — Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, покинул территорию страны. Как проинформировала ее помощница Татьяна Тюрина, писательница вылетела в понедельник утром в Германию по своим личным делам.

— Устали от английского — Руководство Евросоюза в своей деятельности чрезмерно и "непропорционально много" использует английский язык. Об этом в Брюссель пожаловалась Ассоциация европейских журналистов, указав на несоответствие такой практики законодательству ЕС.

— Штраф не по адресу — Если автовладелец не получил по почте штраф по независящим от него причинам, то и наказывать его за то, что он не оплатил его вовремя, нельзя. Такое разъяснение дал Верховный суд по делу одного автовладельца.

— Трещина в отношениях — Арбитражный суд защитил право жительницы деревни Марфино в Вологодской области на уют в доме. Управдомы по решению суда обязаны заняться ее квартирой, в которой на стенах появились трещины и плесень.

— Терминатор напомнит о долге — Минюст России внес в правительство законопроект, модернизирующий правила взыскания долгов. Предлагается законодательно закрепить понятие "робот-коллектор". Он не хамит, у него не бывает плохого настроения и чаще, чем положено, не звонит.

— Не хватает дождей — На помощь воронежским спасателям, сражающимся с природными пожарами, направлены аэромобильные группировки МЧС из Липецка и Тулы. К борьбе с огнем подключилась авиация: за последние дни площадь только трех самых крупных пожаров выросла до 200 гектаров.

— Ставок больше нет — Власти Москвы открыли "горячую линию", куда можно сообщить о нарушениях в букмекерских конторах. С 30 сентября меняются правила их работы: ограничивается прием ставок и регламентируется вид аппаратуры.

— Дело о халатности — Сотрудник исправительной колонии N 2 в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключенных. Об этом вчера сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.

— В рабочих сила — Безработица в городе снова начала расти. По данным Мосстата, в августе 248,8 тысячи горожан обратились в столичную службу занятости за новой работой, из них 219,1 тысячи были официально признаны безработными и поставлены на учет.

— Пожелание маэстро — Курган стал центром классической музыки: здесь открылся Vlll Всероссийский фестиваль имени Дмитрия Шостаковича. В программе — более половины премьер.

— Тысяча и одна жена — В Самарской области депутаты регионального парламента предлагают ввести для супругов, проживших в браке 50 и более лет, почетный знак "Семейная доблесть" и предусмотреть для одного члена семьи разовую выплату в размере 50 тысяч рублей. То есть по одной тысяче за каждый год совместной жизни.

— Покорил COVID и Эльбрус — Казбек Агаларов из Ставропольского края, перенесший недавно коронавирус, покорил самую высокую точку Европы — гору Эльбрус. Свое восхождение мужчина посвятил врачам, которые его вылечили.

— Богатели на вирусах — В Северной Осетии начинается процесс над 20-летним хакером, который оказался организатором банды, члены которой удаленно взламывали компьютеры и на этом зарабатывали большие деньги.

— Далекие-близкие — Из-за закрытых в пандемию границ более 100 тысяч иностранных студентов не смогли вернуться в Россию после каникул и прийти в аудитории первого сентября. О том, как они будут учиться, "РГ" рассказала ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

— Цифра научит — Цифровые проекты российских университетов — курсы, виртуальные конкурсы и олимпиады, кружки "собрали" за прошедший год более 100 тысяч слушателей — школьников, студентов и учителей за границей. Речь о проектах, которые поддержаны грантами Россотрудничества в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

— Кейс для педагога — 14 команд из регионов Центрального федерального округа вышли в финал конкурса "Учитель будущего", который проводит президентская платформа "Россия — страна возможностей" в рамках нацпроекта "Образование".

— Чем дальше в лес, тем больше рубок — Президентом Владимиром Путиным обозначена четкая задача по "обелению" лесной отрасли. Как правительство будет выполнять эту задачу и как в целом обстоят дела в этой сфере, рассказали эксперты.

— Всесоюзная лесопилка — Лесная промышленность Архангельской области остается в лидерах отрасли. В Поморье производят 8% всех российских пиломатериалов, пятую часть бумаги и картона, треть целлюлозы и топливных гранул. Бурное развитие связывают прежде всего с приоритетными инвестиционными проектами.

— Искусство посадки — Годовой план по лесовосстановлению выполнен пока чуть более чем наполовину — работы проведены лишь на 660 тыс. гектаров из 1,1 млн, сообщили в Рослесхозе. Однако осенний лесокультурный сезон в самом разгаре, поэтому есть все шансы планки достигнуть.

— Лесная отрасль ждет создания единой информационной системы — В первом полугодии 2020 года правоохранители выявили 6,8 тысячи фактов незаконной рубки — это более 35 случаев ежедневно. Навести порядок в этой отрасли можно с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы — ЛесЕГАИС, уверена Виктория Абрамченко.

— Экспорт кругляка сокращается, а картона, бумаги и пеллет растет — За последние годы сформированы два основных тренда лесной политики: это снижение экспорта круглого леса и увеличение добавленной стоимости и глубины переработки древесины. Они должны решить проблему вывоза из России кругляка, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Инфаркт отменяется — На этой неделе в специальных энерго-точках, организованных в городах, многие россияне смогут проверить, как работают их сердца, измерить давление, проконсультироваться со специалистами.

— Жирно не будет — За неполные девять месяцев этого года Россия поставила на мировой рынок масложировой продукции на 3,3 млрд долларов. При этом резервы для дальнейшего роста еще огромны, благодаря мерам господдержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Осенняя комплекция — За время пандемии коронавируса у россиян изменились потребительские приоритеты. Готовясь к возможной второй волне, они не сметают с прилавков гречку и макароны, как весной, а создают запасы средств индивидуальной защиты и активно покупают продукты для укрепления иммунитета. Так, по данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", на фоне нового роста заболеваемости COVID-19 спрос на маски вырос более чем на треть, на перчатки — почти наполовину.

— Худо и без добра — Ереван не видит возможности провести мирные переговоры с Баку до тех пор, пока не успокоится ситуация в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом "Известиям" заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Он также исключил необходимость ввода российских миротворцев на конфликтную территорию, отметив, что армянские военные "справляются с поставленными задачами".

— Метр с ростом — Арендное жильё в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне возросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — ещё на 4–5%.

— Фокус в группе — ПЦР-тесты на COVID-19 часто выдают ошибочный результат. Причину этого решили выяснить французские учёные. Они проанализировали 80 пациентов с положительным анализом ПЦР и 80 — с отрицательным при наличии всех остальных симптомов коронавирусной инфекции и плохим КТ лёгких.

— Маска, я тебя не знаю — С понедельника в Москве действуют новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Пенсионеры и беременные снова должны были отправиться на самоизоляцию, а большинство сотрудников столичных компаний — на удалёнку.

— Полезный госсовет — Возвращаться к практике масштабных ограничений не придётся, если все граждане страны будут соблюдать рекомендации врачей и беречь своё здоровье. Об этом Владимир Путин заявил 28 сентября во время расширенного заседания Госсовета.

— В круге втором — Власти европейских государств вновь вводят жёсткие штрафы за нарушение режима самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений. В то время как число умерших от COVID-19 в мире превысило 1 млн, страны Запада накрывает вторая волна коронавируса. На общем фоне выделяются Белоруссия и Швеция, которые изначально пошли по пути иммунизации населения.

— Смотрят оба — До конца года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с большой долей вероятности обретёт сразу двух новых наблюдателей. Речь идёт об Узбекистане и Кубе, рассказали "Известиям" в Евразийской экономической комиссии.

— Евродеформация — Несмотря на кризис, Евросоюз собирается и дальше поддерживать Украину на пути реформ. Однако прогресс, достигнутый страной за шесть лет финансовой помощи ЕС, вызывает у Брюсселя вопросы. Как заявили опрошенные "Известиями" члены Европейского парламента (ЕП), за эти годы Киев "пройдя большой путь, приблизился к европейским стандартам".

— По вирусному курсу — Национальная валюта продолжает дешеветь, оправдывая худшие прогнозы аналитиков. Доллар превысил 79 рублей, евро перешагнул за 92. Как рассказали опрошенные "Известиями" эксперты, причины этого в основном внешние: высокая волатильность фондового рынка, нарастающая вторая волна COVID-19, нервозность инвесторов из-за президентских выборов в США, а теперь ещё и конфликт в Нагорном Карабахе.

— Не хранимы будете — Для зарубежных IT-гигантов могут ужесточить наказание при несоблюдении законодательства РФ, в частности закона о хранении персональных данных россиян. Вместо штрафов — сегодня они составляют несколько миллионов рублей и для крупных компаний незначительны — предлагается замедлять интернет-трафик при доступе пользователей к ресурсам.

— Воля для уволенных — Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу, которая в августе 2020 года достигла рекордных 4,8 млн человек. Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса, следует из паспорта федерального проекта "Вовлечение в предпринимательство" (есть в распоряжении "Известий").

— Невыносимая тяжесть — Наказание для виновников серьёзных ДТП следует ужесточить — при вынесении приговора по ст. 264 УК РФ суд должен учитывать число пострадавших и тяжесть полученных ими травм. С такой инициативой в Госдуму обратились юридические компании и движение "Синие ведёрки".

— Дрон среди ясного неба — В рамках учений "Кавказ-2020" несколько отрядов беспилотных летательных аппаратов объединили в единую систему управления. Дроны действовали на расстоянии тысяч километров друг от друга.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— На смену генерал-полковнику идет генерал-полковник — Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причина— в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем, утверждают источники РБК.

— Запасу лекарств нужны еще три месяца — Российские пациентские организации пожаловались Владимиру Путину на перебои с поставками важнейших лекарств для неизлечимо больных, предложив на 21 млрд руб. увеличить финансирование соответствующей программы Минздрава.

— Государство и бизнес не бывают довольны друг другом на 100% — Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала, как менялись задачи из-за пандемии, что будет с "кладбищами" кораблей, а также о переговорах с "Норникелем", индексе гречки и предотвращенном мусорном коллапсе.

— Пассажирский салон как товарный вагон — "Уральские авиалинии" и Azur Air решили вслед за "Аэрофлотом" увеличить число маршрутов для грузовых перевозок. Этим бизнесом компании серьезно занялись в начале пандемии, когда Россия приостановила пассажирские перелеты за рубеж.

— Зиявудин Магомедов натолкнулся на рейдеров — Зиявудин Магомедов, владеющий 32,5% группы Fesco, обвинил ее руководство в "рейдерском захвате" компании. Глава совета директоров Лейла Маммедзаде пообещала и дальше действовать в интересах группы, а не отдельных акционеров.

— Новые убытки старого диапазона — Если операторам не дадут новых частот для 5G, их затраты на новый стандарт не окупятся минимум до 2040-го, а убытки уже к 2030-му превысят ₽354 млрд, оценили компании. Они настаивают на выделении частот, используемых силовиками.

— Ветер, солнце и вода: перспективы "зеленой" энергии в России — К 2024 году 4,5% электроэнергии в России, по планам властей, должно производиться за счет альтернативных источников генерации. Эксперты сомневаются, что задача будет выполнена в срок, но отмечают движение страны в сторону "зеленой" энергии.

— "Экологичность электромобиля немыслима без альтернативной энергетики" — Будущее электротранспорта невозможно представить без развития ВИЭ. Что нужно для его эффективного функционирования, РБК+ рассказал руководитель бизнеса "Электрооборудование" компании ABB в России Александр Прудников.

— Как "цифра" влияет на эффективность проектов альтернативной энергетики — Несмотря на невысокую долю проектов ВИЭ на российском рынке, технологический прогресс призван удешевить производство и сделать альтернативную энергетику конкурентоспособной.