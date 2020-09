(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— COVID и показывает Москва — Что продиктовали президенту цифры, которые демонстрирует стране ее столица — 29 сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников заинтересовался прежде всего тем, что про вторую волную пандемии рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

— Истина в последней дистанции — Госдума и Совет федерации усиливают внутреннюю борьбу с коронавирусом — В связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусом в Госдуме и Совете федерации вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на максимально возможное использование дистанционных методов работы.

— Война до турецкого конца — Карабах воюет — Турцию подозревают — Карабахский конфликт окончательно вышел за рамки противостояния Армении и Азербайджана — по крайней мере, в информационном плане. Как утверждают в Ереване, один из армянских самолетов во вторник был сбит истребителем ВВС Турции, страны-члена НАТО.

— НДС не заставит себя ждать — ФНС начинает эксперимент по возврату налога в течение месяца — Федеральная налоговая служба (ФНС) открывает пилотные проекты по сокращению сроков возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до одного месяца — территориальным налоговым органам рассылаются рекомендации по проведению камеральных проверок деклараций по НДС в течение этого срока.

— Ученье — кэш — Бум дешевого интернет-образования закончился вместе с карантином — Темпы роста образовательных онлайн-платформ опустились к докарантинным значениям после резкого взлета в период самоизоляции.

— Реформа мусорной отрасли не прошла аудит — Счетная палата разделила ее провал между Минприроды и регионами — По данным Счетной палаты, основные виновники провала реформы управления отходами в РФ — федеральные и региональные власти.

— Ковидным выплатам включают таймер — Правительство уступило требованиям врачебных профсоюзов — Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник доложила Владимиру Путину о новом порядке расчета доплат медработникам за работу во время эпидемии коронавируса.

— Пандемия активизировала "красные зоны" ОСАГО — Банк России выпустил четвертый "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО", основанный на анализе частоты страховых случаев, размера средней выплаты и отношения выплат к сборам. По состоянию на 30 июня 2020 года, к "красной" (высокорисковой) зоне ЦБ отнес восемь регионов — это Северо-Кавказский федеральный округ, за исключением Ставропольского края, а также Адыгея и Приморский край.

— Неосвобожденный партийный работник — Сын бывшего иркутского губернатора арестован в Москве — Басманный суд Москвы арестовал на два месяца лидера фракции КПРФ в законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб.

— Леонид Маевский не на тех собрал — Экс-депутата судят за шантаж акционеров "Альфа-Групп" — Как стало известно "Ъ", Мещанский райсуд Москвы приступил к рассмотрению скандального уголовного дела о вымогательстве $37,5 млн у акционеров "Альфа-Групп" и компании А1.

— Карина Цуркан не раскрыла агента Карлу — Слушается дело о шпионаже в пользу молдавской разведки — Бывший топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан категорически отказалась признать свою вину в шпионаже — передаче молдавской разведке российских энергосекретов — на первом заседании по уголовному делу в Мосгорсуде.

— Оправдание генерала ФСБ признали противоречивым — Отменен приговор по громкому делу, основанный на вердикте присяжных — Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд повторно рассмотрит скандальное уголовное дело о хищениях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России" и покушении на следователя, который вел это расследование.

— Летописцу ГУЛАГа вынесли исторический срок — ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима — Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.

— По парковке наносят штрафной удар — Мосгордума рассмотрит предложение снизить санкции для водителей-нарушителей — Мосгордума сегодня рассмотрит законопроект, предполагающий уменьшение штрафа за неоплату парковки в городе вдвое и одновременно увеличение времени бесплатной стоянки втрое по сравнению с действующими нормативами.

— Коронавирус продлил каникулы — Родители опасаются, что школьники уже не вернутся за парты — Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы из-за роста простудных заболеваний и выявленных случаев заражения коронавирусом. Теперь школьники будут отдыхать дополнительную неделю.

— Москва вызывает зарин на себя — Инициированное ею в ООН обсуждение "химических атак" в Сирии вылилось в хор осуждения России — Россия вместе с Китаем стала инициатором неформального заседания Совбеза ООН по химическому досье в Сирии.

— "Ответ ЕС на отравление Алексея Навального должен быть настолько сильным, насколько это возможно" — Глава МИД Эстонии рассказал "Ъ" о том, как его страна решает главные вопросы международной политики — Совбез ООН во вторник обсудил эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. С инициативой проведения консультаций по Карабаху, как ранее по Белоруссии, выступила Эстония — непостоянный член Совбеза ООН в 2020–2021 годах.

— Добыча твердооблагаемых — Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ — Металлургические и химические компании подготовили новые идеи для правительства в попытке смягчить для себя последствия резкого роста налога на добычу, объявленного властями.

— За круглыми столами стало пусто — Компании снова отменяют деловые мероприятия — Едва начавшееся восстановление российского рынка MICE (деловые и корпоративные мероприятия) прервал новый спад: на фоне роста заболеваемости COVID-19 бизнес массово отменяет запланированные круглые столы и конференции.

— Таксисты притормозили у Госдумы — Агрегаторы просят скорректировать отраслевой законопроект — Крупнейшие агрегаторы такси направили в Госдуму поправки к законопроекту о регулировании рынка, который уже полтора года дожидается второго чтения.

— Импорт проверят на соответствие — Анатолий Костырев о вопросах к иностранным продуктам — Правила игры в контроль за едой изучал заместитель заведующего отделом потребительского рынка Анатолий Костырев.

— Первая волна докатилась до портфелей — Пандемия подпортила кредиты — ЦБ обратил внимание на снижение качества кредитного портфеля банков за последние шесть месяцев.

— Дальний Восток раскручивают на турбины — "РусГидро" хочет купить машины у СП "Интер РАО" и GE — Совместное предприятие "Интер РАО" и американской GE "Русские газовые турбины" может получить первый крупный заказ на свои турбины мощностью 77 МВт.

— Автокредитование теряет контакт — Крупные банки предлагают купить машину дистанционно — ВТБ (входит в тройку лидеров автокредитования) намерен масштабировать опыт выдачи автокредитов полностью бесконтактно — вплоть до доставки машины заемщику.

— Утечки ставят на платформу — Государство проследит за деятельностью мошеннических сайтов — В 2021 году в России появится государственная платформа для мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных, следует из обновленной версии федерального проекта "Информационная безопасность".

— Mall для сельской местности — Эмин Агаларов запускает новый проект — Несмотря на стагнацию потребления на фоне пандемии, совладелец Crocus Group Эмин Агаларов запускает новый проект в ритейле. Комплекс Estate Mall откроется на Новорижском шоссе и будет ориентироваться в основном на жителей ближайших загородных поселков.

— "Баркли" добавит красок — Девелопер договаривается о первом проекте с новым партнером — Объединившиеся летом девелоперы "Баркли" и РКС договариваются о покупке Завода строительных красок и мастик на Варшавском шоссе на юге Москвы.

— "Импорт был, есть и будет" — Гендиректор "Русской аквакультуры" Илья Соснов о красной рыбе, пандемии и развитии отрасли — "Русская аквакультура" Максима Воробьева, считающаяся крупнейшим в России производителей лосося, закончила первое полугодие с убытком более чем в 400 млн руб.

— Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространстве — Но это вряд ли приведет к вмешательству в конфликт ОДКБ — Министерство обороны Армении сообщило 29 сентября, что в 10:30 по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания.

— Минэнерго задумало резко увеличить мощности мини-СПГ в России — Концепцию дорожной карты направят в правительство в октябре — Минэнерго подготовило проект дорожной карты до 2025 г. по развитию малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) в России. "Ведомости" ознакомились с ней. Окончательный вариант документа должен быть внесен в правительство в начале октября, уточнили в пресс-службе Минэнерго.

— В Госдуму в 2021 году могут пройти от трех до шести партий — Результат будет зависеть от стратегии кампании и качества списков партий — Региональные выборы в сентябре показали, что в Госдуму в 2021 г. по спискам может пройти от трех до шести партий. В Госдуме точно окажутся "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, а претендентами на попадание станут "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Новые люди".

— "Умное голосование" в Томске не становится единогласным — У оппозиции нет согласия по поводу спикера гордумы города — 30 сентября депутаты Томской городской думы соберутся на организационное собрание, а спустя неделю, 6 октября, пройдет первое заседание городского парламента, где будет выбрано его руководство.

— ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии — С мировым кризисом поможет справиться повышение зарплат и налоги на богатство — ЮНКТАД – конференция ООН по торговле и развитию – выпустила доклад с рекомендациями правительствам стран мира по преодолению кризиса.

— Россияне в августе перешли к экономии — Потребление выросло всего на 0,2% против 5,4% в июле. Параллельно увеличилась безработица — В августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса, свидетельствуют данные статистики: потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%.

— Самыми популярными розничными банками стали "Сбер", ВТБ и "Тинькофф" — Эксперты "Делойт" выяснили, чем банки завоевывают лояльность клиентов — По частоте использования услуг розничными клиентами лидируют Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк", Альфа-банк и "Почта банк". Такой вывод сделан в исследовании предпочтений розничных клиентов банков, проведенном компанией "Делойт" в СНГ на основании опроса более 5000 респондентов из 200 городов России.

— Траты россиян в кафе и ресторанах резко упали — Этому виной паника из-за роста заболеваемости COVID-19 — С 21 по 27 сентября траты россиян при посещении кафе, баров и ресторанов сократились на 17,7% в сравнении с аналогичной неделей 2019 г., говорится в исследовании Sberindex, аналитического портала "Сбера".

— Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО — Особенно удручающая картина складывается в южных регионах страны — Ситуация с мошенническими практиками с ОСАГО в первом полугодии ухудшилась, констатируют эксперты Банка России.

— В Калининградской области начнут выпускать оборудование для СЭС — "Реам менеджмент" вложит в два завода около 19 млрд рублей — Холдинг "Реам менеджмент" Михаила Сиволдаева построит в Калининградской области два предприятия по производству пластин, ячеек и модулей для солнечных электростанций (СЭС), сообщили "Ведомостям" в компании.

— "Мегафон" передумал переводить штаб-квартиру в "Москва-сити" — Это может быть связано с отказом Центробанка от покупки бизнес-центра "Оружейный" — Компания "Мегафон" отказалась от размещения своей штаб-квартиры в башне "Империя II" в деловом центре "Москва-сити". Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавшие с этим комплексом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон планировавшейся сделки.

— Polaris ставит на Zero — Производитель квадроциклов и снегоходов будет использовать силовые установки Zero Motorcycles — Американская компания Polaris заключила эксклюзивное соглашение сроком на 10 лет с Zero Motorcycles о поставке ключевых компонентов и программного обеспечения для выпуска электрических моделей квадроциклов и снегоходов. Zero будет поставлять Polaris батареи, электромоторы и контроллеры собственной разработки.

— Как не стать жертвой фишинга — Три рекомендации компаниям, как уменьшить угрозу — За последние 10 лет Райан Райт и Мэттью Дженсен смогли завладеть данными тысяч людей с помощью фишинга. Они не хакеры и не охотники за ценной информацией или деньгами. Они исследователи, которые работают с компаниями, университетами и правительствами по всему миру.

— Три миссии университета — Ректоры ведущих вузов страны рассказывают, как российское высшее образование отвечает на новые вызовы — Реформ высшей школы в современной России было уже немало. Нельзя сказать, что государство потратило на них много денег. Например, один из самых громких проектов – "5–100" (пять российских вузов должны были войти в топ-100 глобальных рейтингов) за восемь лет обошелся всего в 81 млрд руб. Правда, и заявленный результат достигнут не был.

— Ключ от квартир — Марат Хуснуллин: Стройка как драйвер ­экономики — Как и во всем мире, в России снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Как он скажется на строительстве и в первую очередь на реализации самых главных нацпроектов — по строительству жилья и дорог? Об этом беседа корреспондента "РГ" с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

— Со скидкой на молодость — Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тысячи рублей.

— Чему учат каникулы — Московские школьники из-за COVID-19 будут отдыхать две недели — Осенние каникулы в московских школах из-за риска распространения коронавирусной инфекции продлятся дольше обычного — не неделю, а целых две. Причем во всех учебных заведениях на сей раз они пройдут в одно и то же время: с 5 по 18 октября. Такой указ подписал 29 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

— На русском поле русский лес — Сколько сможет заработать хозяин заросших угодий — Заброшенные поля теперь могут стать лесами, причем частными. Правительство изменило правила использования лесов, расположенных на сельхозземлях. "РГ" публикует постановление об этом.

— Не тяни резину — В России запретят ездить летом на шипованных шинах — МВД предлагает запретить эксплуатировать автомобили с летними шинами зимой и с шипованными покрышками летом.

— Второй раз в гору легче — Осенний подъем заболеваемости COVID-19 будет мягче весеннего — За последнюю неделю распространение коронавирусной инфекции в России вновь ускорилось после летнего спада и медленного подъема в начале сентября. При этом специалисты настроены достаточно оптимистично: конечно, меры предосторожности нужно соблюдать, но такого резкого роста числа заболевших, какой мы пережили в марте — мае, уже не будет.

— Задачи на время — Владимир Путин призвал не откладывать национальные проекты "на потом" — Национальные цели остаются неизменными, несмотря на сложности, и качественный результат по ним должен быть уже в следующем году, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета, которое он провел из Сочи в режиме видеоконференции.

— Уходить в защиту — Владимир Путин призвал объяснять людям опасность коронавируса — Людям надоели всевозможные ограничения, но коронавирус никуда не ушел — это тихий, но опасный враг, заявил президент на совещании с членами правительства.

— Добро побеждает — Сергей Кириенко наградил журналистов за освещение работы волонтеров в период пандемии — Борьба с коронавирусом еще продолжается, но Россия уже одержала морально-нравственную победу. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. 29 сентября в Москве он наградил журналистов — участников общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе".

— Не теряя времени — Врачи скорой смогут помогать пациенту без его согласия — Бригады скорых получат право оказывать неотложную медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Это позволит медикам действовать на выездах оперативнее. Во вторник соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

— Бонд, вечный бонд — Для подключения газа к жилым домам "Газпром" займет на рынке 150 млрд рублей — Для финансирования части программы газификации регионов страны "Газпром" планирует выпустить бессрочные рублевые облигации на 150 млрд рублей.

— Кредит берет отсрочку — Госдума одобрила ипотечные каникулы для самозанятых — Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который позволит поддержать самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) в трудной жизненной ситуации.

— Одна на всех — Россия и Беларусь договорились вместе защищать наследие Великой Победы — Во вторник завершился VII Форум регионов Беларуси и России. В год 75-летия Великой Победы главной темой стало ее наследие как основа развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран. По традиции на пленарном заседании выступили президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

— Отключим жучки — Предлагается дать гражданам право обжаловать прослушку — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение два законопроекта, которые прописывают процедуру обжалования оперативно-розыскных мероприятий.

— Дело со второй попытки — Суд арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Ему грозит до 10 лет лишения свободы — Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал сына бывшего губернатора Иркутской области и депутата областного Заксобрания Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве.

— Ограничения для коллекторов — На прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и не беспокоить их родственников, соседей, знакомых, коллег, если они не дали на это согласия.

— Солдат по осени считают — В армию отправят 128 тысяч призывников — 1 октября в нашей стране начнется осенний призыв на военную службу. Старт этой кампании даст указ президента РФ, который будет опубликован в "Российской газете". Накануне солдатского набора о некоторых его особенностях рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

— Продвигаться вперед вместе с Россией — Совместная борьба с пандемией коронавируса придает китайско-российским отношениям дополнительное стратегическое значение — Первого октября 2020 года народ Китая будет праздновать 71-ю годовщину образования Нового Китая. Второго октября Китай и Россия отметят 71-ю годовщину установления дипломатических отношений.

— Жесткое расставание — Практика законной смены руководства компаний порой еще и сегодня напоминает "сражения" 90-х — Золотодобывающая компания Petropavlovsk, которая входит в пятерку крупнейших производителей российского золота, вот уже несколько месяцев привлекает внимание СМИ как эпицентр корпоративного спора. Апогеем стали события 26-27 августа, когда сотрудники АО "Покровский рудник" сообщили о попытке захвата их офиса в Москве, в Рубцовом переулке.

— Укол по долгу службы — Для чиновников и соцработников вакцинация может стать обязательной — Для государственных гражданских и муниципальных служащих, соцработников и коммунальщиков, волонтеров и других людей, которые в силу рода своих занятий постоянно контактируют с населением, прививки от гриппа могут стать обязательными.

— Свободная жилплощадь — Проблемные дома могут ускорить расселение аварийных — Часть квартир в домах застройщиков-банкротов могут отдать жителям аварийных домов. Такое предложение обсуждалось на Всероссийском совещании о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", организованном минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

— 40 тысяч вылетов — Операция в Сирии дала ощутимый импульс к развитию армии и ВПК — Александр Головашкин, полковник, Герой России, зампредседателя общероссийского движения "Сильная Россия": — "Президент России Владимир Путин 5 лет назад принял абсолютно правильное решение взять ситуацию в Сирии под свой контроль.

— Золотые руки — Дефицит мигрантов подогрел спрос на строителей — Этой осенью строительство оказалось одной из самых благоприятных для поиска работы, свидетельствуют данные сервисов по трудоустройству.

— Урожай первого класса — В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда — Урожай пшеницы в России немного недотянул до рекордного, при этом сбор сильной и ценной пшеницы, наиболее качественной для мукомольной промышленности, стал рекордным для современной истории.

— От Сочи до Байкала — Как россияне отдохнули этим летом?— Пандемия не поставила крест на положительных летних эмоциях: 74% россиян смогли отдохнуть этим летом, взяв запланированный отпуск. Подводя итоги туристического лета-2020, ВЦИОМ опросил россиян и подтвердил, что пандемия не убила отпуск и наши соотечественники смогли отдохнуть, даже если и "не так, и не там".

— Этапом в сторону дома — Осужденных по просьбе родных смогут перевести в иную колонию — С 29 сентября 2020 года осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства своих ближайших родственников: супруга или супруги, родителей, детей, дедушки и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных детей.

— Пятый элемент — Сетями 5G займется единый оператор — Частоты для развития сетей 5G в России государство готово отдать совместному предприятию (СП) "большой четверки" операторов. В конце октября Федеральная антимонопольная служба планирует одобрить их ходатайство о создании СП.

— Пенсии приходят с "Миром" — ЦБ РФ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы — Пенсионеры смогут получать пенсии на карты Visa и MasterCard до конца года. Банк России продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир" еще на три месяца.

— В ожидании открытий — Тверская улица как зеркало общепита эпохи COVID-19 — Многие магазины, рестораны, банки и салоны связи на центральных улицах столицы остались закрытыми и после того, как город вышел из весеннего режима самоизоляции. Кафе и магазинов на Тверской стало почти вдвое меньше за квартал — такого не было с 2016-го, когда была запущена масштабная реконструкция улицы. Освободились дорогие квадратные метры и на Арбате, Мясницкой и Маросейке. Чего же ждать оставшимся торговым точкам?

— Статьи для клана — Иск об имуществе Арашуковых будет рассматривать столичный суд — Важное решение принял Верховный суд России по громкому делу семьи Арашуковых. Речь идёт о недвижимости семьи, которая, по мнению правоохранительных органов, нажита незаконно.

— Деньги не просто так — Михаил Эскиндаров — о росте экономики, курсе рубля и базовом доходе для всех — Стимулирование потребительского спроса — главный рецепт вывода российской экономики из кризиса, порожденного пандемией коронавируса, считает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

— Десант возвращается — Российские десантники покидают Беларусь после учений — Ивановские десантники первыми вернулись в место постоянной дислокации. 29 сентября в Иваново прибыл железнодорожный состав, которым в город вернулись с учений в соседней Беларуси российские бойцы и используемая ими военная техника.

— Макронова уха — Президент Франции не заметил доклада правозащитников о ситуации в Пятой Республике — Президент Франции Эммануэль Макрон мечтает подхватить готовое упасть в лужу из американских рук знамя демократии и рассчитывает с ним "обскакать" на евросоюзовском поле канцлера Германии Ангелу Меркель. Во вторник, находясь в Литве, французский лидер клятвенно пообещал экс-кандидату в белорусские президенты Светлане Тихановской заведомо невыполнимое — стать посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

— Ответный ход — Евросоюз проверят на демократию — Главы МИД Польши и Венгрии Збигнев Рау и Петер Сийярто объявили о планах создания общественного института, который будет фиксировать нарушения принципа верховенства права в странах Евросоюза.

— Турецкий подъем и будущее Евразии — Специалисты по международным отношениям давно фиксируют тенденцию к эмансипации игроков среднего калибра. Державы, находившиеся на вторых ролях в условиях доминирования крупных стран, становятся более напористыми. К тому же они все меньше оглядываются на "грандов", руководствуясь собственными интересами и представлениями. Впрочем, существенная оговорка — прежде всего это относится к тем государствам, которые опираются на великодержавную традицию в прошлом. Наиболее наглядный пример — Турция.

— Любовь и балкон — Как выглядят Ромео и Джульетта во времена COVID-19 — В Вероне, городе Ромео и Джульетты, в период тотального локдауна родилась еще одна необычная история большой любви. Как и в самой "печальной повести на свете", балкон сыграл в ней ключевую роль. Этой весной, в разгар пандемии, итальянские балконы и террасы стали символом внезапно утраченной свободы и фактически единственным местом, где жители Апеннин могли общаться друг с другом на безопасном расстоянии.

— По планам ЦРУ и Пентагона — Глава СВР: В Беларуси готовится провокация — Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон принимает активное участие в раскачивании ситуации в Беларуси. В распространенном пресс-службой ведомства сообщении отмечается, что инструкторы из США применяют на территории республики "самые нечистоплотные методы" для дестабилизации ситуации.

— Без лишних глаз — За выборами в США проследят лишь 40 наблюдателей — Несмотря на многочисленные заявления о возможных нарушениях в ходе предстоящих 3 ноября президентских выборах в США, наблюдать за волеизъявлением американцев будут в разы меньше международных наблюдателей, чем планировалось.

— Жилье без права передачи — Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет — Получить права собственности на квартиру, несмотря на то, что застройщик так и недооформил документы на дом в целом, разрешил дольщице Верховный суд РФ. При этом отменены вердикты двух нижестоящих судебных инстанций.

— Темная история — Под Новосибирском многодетную семью второй раз оставили без света — Полицейский, которого 26 сентября, в субботу, вызвала в СНТ "Цитолог" Ираида Сукоян, был недоволен: "Сколько же можно? Сфотографировали бы все сами, принесли бы в отдел, написали заявление…" У него огромное количество важных дел, по сравнению с которыми перерезанные электропровода и обесточенный дом, в котором замерзают четверо маленьких детей, — сущая мелочь.

— Портит фасад?— На севере Коми жителю многоэтажки велели убрать остекление с балкона — В городе Инта на севере Коми местного жителя обязали убрать остекление балкона из-за того, что эта конструкция портит облик фасада. В суд подала управляющая компания. И он вынес решение о демонтаже такой конструкции в трехэтажном доме по улице Полярной.

— Самокат напрокат — Электросамокаты в Пензе могут стать общественным транспортом — В Пензе появился прокат электросамокатов по типу каршеринга, который оказался более востребованным и доступным, чем тот же прокат автомобилей и даже велосипедов.

— Чемпионы для деревни — В Башкирии перспективные сельские тренеры начали получать по 600 тысяч — Власти Башкирии решили поддержать сельский спорт, учредив гранты для тренеров. В этом году по 600 тысяч рублей вручат 15 работникам районных спортшкол. Обладателем первого сертификата стал 35-летний тренер по боксу физкультурно-оздоровительного комплекса села Инзер Белорецкого района Башкирии Ринат Мурзагильдин.

— Взяли след — Пособников сбежавших из колонии осужденных нашли в Дагестане — Следствие продвинулось в деле о побеге шестерых осужденных из колонии возле Махачкалы. Задержаны сотрудник исправительного учреждения и родственник одного из беглецов.

— Докрутились — В Сочи вынесли приговор семье, "жонглировавшей" новорожденной девочкой — 29 сентября Хостинский районный суд Сочи вынес решение по скандальному уголовному делу в отношении семьи, где отец "жонглировал" новорожденной девочкой, — родитель признан виновным и получил четыре месяца колонии-поселения. Кроме этого, оба супруга были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

— Пошли по делам — В Крыму помощника прокурора уличили в продаже амфетамина, а вице-мэра — во взяточничестве — Следственный комитет возбудил сразу два резонансных уголовных дела в Крыму, фигурантом первого из которых является помощник прокурора Симферопольского района, а второго — вице-мэр Евпатории. Первый обвиняется в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, второй — в получении крупной взятки.

— На всех парах — Турмаршрут на ретропаровозе открыли в Екатеринбурге — Необычный туристический маршрут открыли на Среднем Урале. Экскурсанты отправились из Екатеринбурга в музеи соседнего города Верхняя Пышма на паровозе — отреставрированном гиганте послевоенных времен Л-3111, прозванным в народе "Лебедянка".

— Великое "вопреки" — В доме Пашкова, что напротив Боровицкой башни Московского Кремля, 26 сентября было торжественно объявлено об открытии "Года Германии в России". Этот масштабный проект станет ответом на "Русский сезон" в Германии, который был завершен в минувшем декабре в Гамбурге при стечении высокопоставленных участников из Российской Федерации и ФРГ.

— Физическое явление — Министр Фальков и академик Садовничий: Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в новом формате — Юбилейный, пятнадцатый, фестиваль NAUKA 0+ стартует 9 октября в Москве и продолжится во многих регионах России. Важнейшее для популяризации науки событие года пройдет нынче в новом формате — будет органично сочетать онлайн- и офлайн-мероприятия.

— Мозг на чипе. Чей?— Российские ученые отвечают Илону Маску — Илон Маск недавно вживил электронные чипы в мозг свиньям и заявил, что готов помогать людям, страдающим параличом, болезнью Альцгеймера и деменцией. Ученые из нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского считают, что Маск, мягко говоря, преувеличил свои возможности. И объясняют, почему так думают. В проекте Маска используют чипы на микропроцессорах, то есть на традиционной элементной базе. А она, по мнению российских ученых, уже становится историей.

— Компромисс в пользу науки — В Академии наук настроены сохранить свои экспертные функции — Глава РАН Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил и обосновал позицию академического сообщества в отношении научной и научно-технической экспертизы в нашей стране.

— Дышать нечем — Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами — Не более 4 процентов токсичных выбросов, которые поступают в атмосферу, способны поглотить пригородные леса. К такому выводу пришли ученые географического факультета МГУ.

— Без грифа "секретно" — На Луну мы могли слетать еще в 1967-1970 годах — Первая советская пилотируемая экспедиция на Луну в 1967-1970 годах предусматривала полет двух космонавтов. Но на поверхность должен был высадиться лишь один: произвести необходимые работы в течение нескольких часов. Полное время экспедиции — до 12 суток.

— Бычки в осоке — Число природных пожаров выросло на треть — После ликвидации нескольких опасных ландшафтных пожаров в Воронежской и Ростовской областях, аналитики МЧС провели "разбор полетов". Причин роста количества такого рода пожаров — две. Первая: нормативные пробелы в законодательстве. Вторая: недостаточное внимание некоторых регионов к предупреждениям и прогнозам МЧС.

— App-стоп: приложения против COVID-19 вызвали недоверие в Европе — В Германии при 18 млн скачиваний лишь 5 тыс. человек признались в коронавирусе. — Власти ряда стран Европы подключили к борьбе с COVID-19 цифровые технологии. Людям предлагается скачивать мобильные приложения для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом. Однако, как признались "Известиям" сами пользователи и представители властей, пока говорить об эффективности таких программ рано — проблема в недоверии граждан к подобным системам.

— Выписки из мертвого дома: Минфин хочет расширить доступ к данным о смерти — Ведомство предлагает наделить таким правом Минцифру, судебных приставов и нотариусов — Федеральная служба судебных приставов, Минцифра и нотариусы могут получить доступ к данным о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Информацию о подготовке такого законопроекта "Известиям" подтвердили в Минфине.

— Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19 — Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым — Прививки от пневмококковой инфекции помогут не заразиться коронавирусом или перенести болезнь в легкой форме. Российские ученые рассказали "Известиям", что взрослым лучше подойдет двадцатитрехвалентная вакцина, а детям и пожилым — тринадцативалентная.

— Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе — Ереван и Баку отвергли возможность переговоров до прекращения огня — За три дня обострения конфликта в Нагорном Карабахе стороны ни на шаг не приблизились к перемирию. 29 сентября Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана эти сообщения опровергли.

— Эффект "Платона": дальнобойщикам нужно больше федеральных дорог — Грузоперевозчики предложили Минтрансу активнее передавать региональные трассы в собственность государства — Протяженность федеральных трасс в ближайшие пять лет вырастет более чем на треть. К существующей сети длиной более 50 тыс. км прибавится около 20 тыс. км дорог.

— Добить залпом: в войска поступили новые ракеты для "Торнадо-Г" — Современные боеприпасы поражают цели даже в укрытиях и за горными склонами — Начались поставки в войска новейших ракет для реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Они не только с особой точностью выходят на заданный район, но и поражают объект отделяющимися боеголовками. Последние на стабилизирующем парашюте падают на цель практически отвесно, поэтому защититься от них трудно.

— На гребень волны: при росте заболеваемости трафик в Москве увеличился — Преодолеваемое горожанами расстояние за день вернулось на уровень прошлого года — Трафик на московских улицах вернулся к привычным показателям до эпидемии COVID-19 — и это несмотря на рост заболеваемости. За неделю с 21 по 27 сентября жители столицы перемещались на 15% чаще, чем неделей ранее.

— Влияние и поглощение: зачем в РФ хотят создать "углеродный рынок" — Российские бизнесмены пытаются избежать миллиардных убытков из-за "зеленой политики" Европы — Российский бизнес ищет способ избежать потерь, которыми грозит введение в ЕС "углеродного налога" на импортные товары.

— Недолить штрафную: бизнес видит риск закрытия трети АЗС в России — Владельцам тысяч небольших заправок новый ГОСТ может оказаться не по карману — Уже в 2020 году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз "Известиям" представили в Независимом топливном союзе (НТС).

— Россия приподнялась на "регуляторной гильотине" — Всемирный банк выпустил очередной рейтинг качества государственного надзора за бизнесом — Качество регулирования в России немного улучшилось в 2019 году, но лишь вернулось на уровень 2016 года, следует из данных Всемирного банка. Дальнейшие позиции зависят от регуляторной реформы, которую пытаются провести власти.

— Консенсус на потоке — Аналитики Fitch оценили вероятность различных новых санкций против России — Санкции против проекта Nord Stream 2 видятся самыми вероятными из всех санкционных инициатив США в отношении России, заявили аналитики Fitch. Победа Джо Байдена на выборах может привести к более последовательной санкционной политике.

— Препаратный маневр — ЦСР предложил централизовать закупки лекарств для страдающих редкими заболеваниями — Без перевода страдающих редкими заболеваниями россиян на терапию за счет средств федерального бюджета не удастся обеспечить ею всех нуждающихся, говорится в отчете патронируемого Минэкономразвития Центра стратегических разработок.

— Джо Байден пошел на обгон — В США стартуют дебаты кандидатов в президенты — Накануне первых дебатов кандидатов в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в национальных и региональных опросах. Главная задача демократа в ходе дискуссий — не допустить серьезных ошибок, говорит эксперт.

— Аварийный выход ценой два миллиона — Крупнейшие агрегаторы предложили свой вариант закона о такси — Агрегаторы такси готовы выплачивать до ₽2 млн пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Инициатива — компромисс с учетом ранее внесенного в Госдуму проекта, вводящего для них более жесткую ответственность.

— Отсрочка обернулась просрочкой — В ЦБ вырос поток жалоб на несоблюдение банками кредитных каникул — В сентябре, по данным ЦБ, тема просроченных долгов стала самой популярной среди жалующихся на банки. На банковских форумах ряд заемщиков сообщают о возникновении просрочки по займам, несмотря на одобренные кредитные каникулы.

— Назначение с потенциалом размещения — Финансовым директором "сибура" стал Питер О'Брайен — "Сибур" назначил новым финдиректором Питера О"Брайена, который в 2006 году курировал IPO "Роснефти". Это назначение не связано с планами "Сибура" по выходу на биржу, а является плановой ротацией топ-менеджеров, говорят в компании.

— Агломерационный мусор сливается в один поток — Минприроды одобрило появление единого оператора по обращению с ТБО в Санкт-Петербурге и области — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин "не видит препятствий" для создания единого оператора по обращению с отходами в Пеtербурге и Ленобласти. Такая компания сможет претендовать на 10-летний контракт, который оценивается в ₽100 млрд.

— Минсельхоз обеляет рынок черной икры — В правительстве нашли способ сократить фальсификацию популярного деликатеса — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила устранить пробел в законодательстве, который позволяет недобросовестным компаниям продавать дешевую импортную черную икру, в том числе китайскую, под видом отечественной.