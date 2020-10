МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Теория аукционов – одна из наиболее живых и эффективных областей экономической теории, которая имеет практическое применение в реальной жизни, за это и была присуждена Нобелевская премия в области экономики, заявил РИА Новости заведующий лабораторией Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".

"Экономическую теорию часто критикуют за то, что она очень абстрактна, далека от жизни, не решает реальные проблемы экономики. Одна из немногих историй успеха в экономической теории – это теория аукционов. … Успех в том, что экономисты второй половины XX века объяснили, как аукционы работают, построили теорию аукционов, и показали — эта теория подтверждается на практике", — отметил Белянин.

"Это работающая теория, которая описывает, как люди принимают решения. Именно поэтому она является не научным артефактом, а инструментом анализа эффективности существующих торгов: действительно ли с помощью аукциона можно получить наиболее возможный доход, действительно ли товар на аукционе достается самому эффективному покупателю — тому, кому он нужнее всего. Аукционы – это работающий рынок, мы понимаем, как он работает, в том числе, благодаря работе нобелевских лауреатов", — объяснил он.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Он отметил, что Милгром и Улисон являются теоретиками широкого профиля. Что касается именно теории аукционов, они провели анализ аукционов с частной информацией (private value) – это аукционы, где истинная ценность товара с точки зрения каждого человека – это его личное дело. Например, это аукционы предметов искусства.

Также они проанализировали аукционы с общественной информацией (common value), "то есть во сколько эту вещь оценивает рынок". "Это касается аукционов на недвижимость, земельные участки, месторождений, например, нефти. Реальные аукционы — сочетают в себе private value и common value. Анализ аукционов, когда на них одновременно имеет место и частная, и общественная оценка – это заслуга Милграма и Уилсона", — пояснил Белянин.

"Вторая заслуга – это анализ проблемы аукциона — "бремени победителя". Она впервые возникла в американских аукционах на право разработки нефтяных шельфов на тихоокеанском побережье, когда выяснялось, что компания, получавшая право на разработку того или иного месторождения, оказывалась банкротом. Причина была довольно понятна: заранее не было известно, сколько в месторождении нефти, у компаний были разные оценки – по правилам аукциона выигрывала компания, готовая заплатить наибольшую цену. А это та компания, которая это месторождение оценивала по объему нефти выше всех", — рассказал собеседник агентства.

Он также отнес к их заслугам разработку механизмов патентных аукционов, например, на радиочастоты, которой, однако, занимались и другие ученые.

"Это работающий пример экономической теории, живая область, которая показала свою полезность и эффективность, в этом смысле данная Нобелевская премия одна из бесспорных и миролюбивых, поскольку вряд ли возможно найти людей, которые опротестовали бы эффективность аукциона", — заключил Белянин.