Дайджест российских СМИ – 14 декабря
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КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
— Вспышка коронавизуса — В минувшую субботу стало известно о временном закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Причина — обострение эпидемиологической обстановки.
— Соединенные шприцы Америки — Очаг мировой эпидемии коронавируса США вступают в решающую фазу борьбы с болезнью. С понедельника начнется доставка вакцины в медцентры всех штатов.
— Агент окружающей среды — Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев подготовил запрос в Минюст с просьбой проверить отделение международной организации "Гринпис".
— Айти-два, левой! — Росгвардия запросила 10,8 млрд руб. из бюджета на цифровую трансформацию. Средства нужны для электронного учета гражданского оружия.
— Когда простой продукт довлеет — ЦБ рекомендовал брокерам не продавать гражданам ничего сложного. Банк России всерьез взялся за продажу сложных финансовых продуктов.
— Куба выбрала песо подешевле — Власти Кубы объявили дату долгожданной реформы монетарной системы, в рамках которой страна откажется от практики использования двух курсов.
— Без инвестиций не собираться — Проект концепции реформы РОП был разослан на согласование министерствам и ведомствам 11 декабря — президент Владимир Путин поручил разработать его до конца 2020 года.
— Тень заразилась сокращением — Эпидемия коронавируса могла привести к сокращению в РФ неформальной занятости, свидетельствуют данные РАНХиГС.
— Бизнесу не до конфликтов — Уровень конфликтности российской деловой среды продолжает снижаться третий квартал подряд на фоне коронавирусного спада.
— Избиркомы подвергнут сертиЦИКации — Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) с 2021 года начнет выдавать сотрудникам избиркомов сертификаты о повышении квалификации.
— Активы Дмитрия Захарченко приносят только штрафы — Подруга полковника-миллиардера получает взыскания за конфискованный у семьи Mercedes.
— Деньги РЖД подвезли к приговору — Сегодня ожидается оглашение приговора бывшему гендиректору крупной строительной компании ООО "СК "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву.
— Следствие докопалось до соседки бывшего сотрудника "Альфы" — Поиск тела жертвы предполагаемых убийц повредил газон и хозяйственные постройки.
— Михаилу Меню напоминают о строительном прошлом — Застройщик требует проверить действия экс-чиновника при скандале с возведением ЖК в Крыму.
— Учителей переназовут наставниками — Министерство просвещения отчиталось, что каждый третий педагог в России готов к анонсированной ведомством реформе системы аттестации учителей.
— Вирус отправился в тур по Японии — Япония, в наименьшей степени пострадавшая от пандемии этой весной и летом, превращается в центр распространения COVID-19 на Дальнем Востоке.
— Год закрылся без деталей — Производители компонентов могут недополучить несколько сотен миллионов рублей компенсаций роста пошлин за декабрь.
— Биометрию собрали в поправки — В распоряжении оказался законопроект, расширяющий сферы применения биометрических данных, подготовленный ко второму чтению.
— Субсидии льют мимо мельницы — Дискуссии в правительстве о мерах по сдерживанию цен на базовые продукты питания позволили некоторым производителям просить о дополнительной господдержке.
— Инвесторы засмотрелись на мультипликаторы — Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке.
— Биткойн на коротком поводе — Курс ведущей виртуальной валюты, биткойна, на минувшей неделе опускался до $17,5 тыс.— минимума с конца ноября.
— Накопления свободного падения — Тенденция снижения ставок по привлекаемым средствам не обошла стороной и микрофинансовые компании.
— Деньги не нашли подхода к портам — Правительство согласовало часть изменений в инвестпрограмму ОАО РЖД на 2021-2023 годы, в том числе переброску части средств на закупку локомотивов и поддержание.
— Дальний Восток собирает надбавки — Промышленность раскритиковала принятый в первом чтении законопроект о механизме поддержки строительства ТЭС на Дальнем Востоке.
— "Вас же не удивляет, что нет маленьких производителей стали" — Глава Segezha group Михаил Шамолин о новых правилах игры в лесной отрасли. Будут ли сокращаться инвестиции на фоне падения спроса.
— Россияне открыли холодильники — Продажи крупной бытовой техники в России в этом году стали рекордными за последние шесть лет. С января по октябрь россияне потратили на крупную технику 238 млрд руб.
— "Мы приоритизировали информацию Минздрава" — Вице-президент Google Меир Бранд о работе в пандемию. Холдинг Alphabet во втором квартале впервые в истории снизил выручку на 2% год к году.
— Офисы растеряли арендаторов — Кризис, вызванный пандемией, может оказаться самым тяжелым для офисного рынка Москвы. В этом году владельцы бизнес-центров не смогли заполнить 180 тыс. кв. м.
— Warner Bros. позвала в кино другого — Warner Bros. меняет дистрибутора своих фильмов в России: вместо "Каро Премьер" этим займется российское подразделение Universal Pictures International.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
— Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы — Минсельхоз и Минэкономразвития подготовили предложения о регулировании экспорта зерновых культур.
— Гособоронзаказ будут выполнять в долг — В течение трех ближайших лет значительная часть средств для выполнения заданий гособоронзаказа будет привлечена у банков.
— КПРФ переизберет руководство еще до выборов в Госдуму — Геннадий Зюганов не нашел оснований для переноса съезда на более поздние времена.
— День Конституции стали отмечать реже — В 2020 году российские СМИ говорили о Дне Конституции меньше, чем в предыдущие годы, следует из данных, которые предоставила компания "Медиалогия".
— Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность — Поправки, увеличивающие санкции за нарушение законодательства об иноагентах, внесла группа депутатов и сенаторов.
— Росстат повысил оценку ВВП за III квартал — Росстат повысил индекс ВВП за III квартал на 0,2%: по новой оценке статведомства, падение экономики составило 3,4% вместо 3,6%.
— Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LX — Всероссийский союз страховщиков представил рейтинг угонозащищенности автомобилей.
— Чубайс придумал, как защитить российские компании от углеродного налога ЕС — Для этого надо создать в стране систему торговли зеленой энергией, считает экс-глава "Роснано".
— "Роснефть" продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млн — Норвежская компания продолжит наращивать присутствие в РФ, считают эксперты.
— Startup Lab запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне замысла — Подобная модель эффективна при инвестициях в сотни идей, отмечают участники рынка.
— AstraZeneca покупает Alexion за $39 млрд — Британско-шведская компания AstraZeneca объявила 12 декабря о грядущем приобретении американской Alexion за $39 млрд.
— Нефтяные цены вернулись на докризисный уровень — Стоимость нефти эталонной марки Brent на прошедшей неделе впервые с марта пробила отметку в $50 за баррель.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
— Цены — не сахар — Владимир Путин считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки. Президент потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.
— Совет министрам — Ситуация с ценами на продукты в России будет урегулирована рыночными методами. Михаил Мишустин поручил внести в правительство проекты конкретных решений.
— Двойная защита — Ученые Оксфордского университета и российского центра имени Гамалеи объединят усилия в работе над вакциной от коронавируса.
— Купил — владей — Конституционный суд постановил считать добросовестным владение земельным участком, если сделка между двумя собственниками была заключена, но не оформлена должным образом.
— Зарплаты растут по ночам — Депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров.
— Как добиться капитального ремонта своего дома — Вероятность возврата к капремонту домов за счет бюджета — ноль процентов, заявила исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова.
— И букве, и духу — Принимаемые в развитие новых положений конституции законы должны соответствовать и букве, и духу поправок в основной закон.
— Базовые принципы — Государственные информационные системы (ГИС) получат единый стандарт — минцифры разрабатывает техническую политику, которая станет обязательной для всех ГИС.
— Прививка в срок — Бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса по всей стране начинается в установленный президентом срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
— Плюс два — Евразийский экономический союз стал шире — теперь в нем на два государства-наблюдателя больше. Ими стали Узбекистан и Куба. Такое решение приняли лидеры стран "пятерки".
— В какой отрасли росли цены — Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью объяснил, почему в магазинах выросли цены на хлеб.
— Макароны по-прокурорски — Генпрокуратура проводит проверку в целях защиты прав граждан при формировании цен на продовольственные товары.
— Больничный на все случаи жизни — Врач сможет оформить больничный во время телемедицинской консультации. Эти изменения предусматривают новые правила выдачи листков нетрудоспособности.
— Ракеты — залпом и в одиночку — Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами подтвердила, что на вооружении Российской армии и флота находится самый современный боевой арсенал.
— Обновят уставы — Основная часть работы по приведению федерального законодательства в соответствие с новыми нормами Конституции завершается.
— Минфин просит занимать — Дополнительные средства для выполнения программы газификации регионов будут привлечены через выпуск бессрочных облигаций "Газпрома".
— Вердикт — невиновны — Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о смерти младенца.
— Не покладая трубки — Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам с начала этого года. В стране наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений.
— Крона уходит в сеть?— Шведские власти запустили исследование, чтобы узнать, сможет ли страна полностью отказаться от наличных денег и перейти на исключительно электронную валюту.
— Деньги есть, чего вскрывать — Правительство намерено обойтись без больших расходов из Фонда национального благосостояния, где на 1 декабря было почти 8,8 трлн рублей "свободных" денег.
— Выйдите из класса — Microsoft объявила о запуске нескольких новых функций для сервиса Microsoft Teams. Среди нововведений — "Переговорные комнаты".
— Ошибка бухгалтера — Еще один фигурант и дополнительные экономические эпизоды вероятно могут появиться в резонансном уголовном деле Сергея Фургала.
— Навстречу Рождеству — Недели перед католическим Рождеством на Западе обычно проходят за приятными хлопотами. Но не в этом году. США, Польшу и Францию потрясают протесты.
— "Удаленку" оплатят — В Японии почти 25% компаний считают, что удаленная работа сохранится надолго, и разрабатывают в связи с этим новую систему обеспечения сотрудников и сокращения расходов.
— Хантер "забыл" про налоги — Хантер Байден находится "под колпаком" набирающего обороты расследования американского министерства юстиции.
— Куда привел язык — Почетная и неплохо оплачиваемая профессия переводчика будет постепенно уходить в небытие. Мастерство компьютерного перевода постоянно совершенствуется.
— Наступление машин — Российское издательство выпустило книгу, переведенную роботом. Перевод 350-страничного произведения занял всего 40 секунд, однако его качество оставляет желать лучшего.
— В Гавану приходит рынок — Власти Кубы раскрыли подробности запускаемой с 1 января экономической реформы. Ее наиболее символичной частью станет валютная унификация.
— Наряжали с любовью — К акции иркутских волонтеров #СНовымГодомДоктор! присоединились в Братске, Шелехове, Ангарске. Инициаторы надеются, что ее подхватят и в других регионах.
— Подумают взаперти — В Краснодарском крае сразу 20 человек арестовали и отправили в СИЗО за нарушение масочного режима и неуплату выписанных по этому поводу штрафов.
— Метр за метр — На Ямале запускают жилищную программу для живущих в аварийном фонде. Северяне, отработавшие в регионе 15 лет, могут получить компенсацию за свою непригодную квартиру.
— Ключ для доктора — У врача-онколога Евгении Басановой и детского невролога Владимира Филиппова двойная радость. Они получили хорошую работу и въехали в новые квартиры.
— Маскарад начинается! — Калуга стала Новогодней столицей России. Первые туристы прибыли в Калугу на открытие Новогодней столицы на ретропоезде.
— Итальянский сибиряк — Долгожданный российский паспорт итальянцу Валерио Дзанетти вручили в Красноярске, где он живет последние восемь лет, прямо в День Конституции РФ.
— Откаты для семьи и губернатора — В Мосгорсуд поступили материалы дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
— Балтика — крепкая — Регион усилят береговые ракетные комплексы. Российские военные смогут взять под контроль значительную часть акватории.
— Во вторую волну пандемии спрос на психологов вырос в два раза — Различные сервисы зафиксировали двукратный рост обращений к психологам во вторую волну пандемии.
— Взяли количеством — "Билайн" уступил Tele2 третье место на рынке. "Билайн" потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов, рассказали источники в отрасли.
— Идея фикс — Цены на продукты могут заморозить на три месяца с января. Соглашение между компаниями поможет стабилизировать ситуацию в сфере торговли, считают в министерствах.
— Лучше поздно — Срок бронирования билетов в РФ сократился до семи дней. При этом возвращать купленные туры россияне стали в семь раз чаще. Об этом заявили в Aviasales.
— Вывести на чистоту — Регионам поручено выявить "ядовитые территории". Инвентаризация позволит оперативно включить опасные площадки в реестр объектов накопленного вреда.
— Дети научат — Маткапитал хотят тратить на образование родителей. Минтруд просят расширить возможности использования социальных выплат.
— Несладкий ноябрь — Обороты МСП в городах-миллионниках упали, несмотря на распродажи. Неделя перед "Черной пятницей" позволила нарастить продажи только в Казани, Ростове-на-Дону и Воронеже.
— Бес защиты — Названа группа пациентов, распространяющих COVID-19 дольше всего. В организме людей с сильно подавленным иммунитетом живой вирус может выделяться до двух месяцев.
— Заискивание — Зачем Дональд Трамп завалил американские суды делами. Республиканец продолжает оспаривать победу Джо Байдена, несмотря на ее очевидность.
— Крылатая фаза — Как проходят испытания вакцины от коронавируса. Корреспондент вошел в число добровольцев, участвующих в тестировании препарата "ЭпиВакКорона".
— Шашечки или ехать — Такси крупных агрегаторов попались на нарушениях. Почти треть автомобилей не соответствуют правилам перевозок.
— Наладить связь — Активисты помогут полицейским научиться общению с людьми с аутизмом. Из-за отсутствия необходимых навыков таких людей нередко принимают за нарушителей порядка.
— Есть по-питерски — В последнее время все больше внимания уделяется развитию еще одного, принципиально важного для регионального туризма направления — гастрономического.
— Противоракетная оборона — США накажут Турцию за российские С-400. Администрация уходящего президента Трампа в этом вопросе не пойдет против конгресса.
— Упрощение схемы — Как будет работать новая система оформления вычета по ипотеке. Возможность подачи заявления без дополнительных документов анонсировали в правительстве.
— В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19 — Пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта.
— Вакцина для нефти — Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше $50 за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19, считают эксперты.
— Венчур меня — За 11 месяцев 2020 года объем венчурных вложений в российские компании сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил $80 млн.
РБК daily
www.rbcdaily.ru
— 40 тыс. юристов на одну упаковку — Для администрирования экосбора в рамках реформы расширенной ответственности производителей штат Росприроднадзора грозит увеличиться в 21 раз.
— Джо Байдену предстоит коллегиальное испытание — В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия выберет нового президента страны.
— Нефинансовые перспективы "Сбера" устремились к ₽1 трлн — UBS увеличил оценку нефинансовых активов "Сбера" в 4,5 раза, с 133 млрд рублей да 594 млрд.
— АФК "Система" направляется на лесозаготовки — АФК "Система" решила приобрести компанию "Сибирский лес" у экс-совладельца ИК "Регион" Сергея Короля.
— Частный капитал вкладывает меньше, но лучше — Хотя государство остается главным инвестором в России, наибольшей эффективностью обладают инвестиции частных компаний во главе с НОВАТЭКом.
— Счастливые номера — Вопреки по-прежнему закрытым границам, в отелях стран Европейского союза останавливаются тысячи россиян. Скорее всего, это те граждане России, кто постоянно проживает в Европе.
— Как кризисы воспитывают лидеров — Быстрая реакция, способность к адаптации — сегодня главные требования к современным лидерам независимо от страны их происхождения.
— "Хотим помочь вновь обрести России и Франции друг друга" — Какие цели преследует ежегодный рейтинг молодых лидеров российского бизнеса и управления, рассказал президент INSTITUT CHOISEUL.
— "Нужнее всего — личная встреча наших президентов" — Директор "Обсерво" Арно Дюбьен — о том, почему поддержание диалога между двумя РФ и Францией особо важно именно сейчас.
https://1prime.ru/News/20201214/832573633.html