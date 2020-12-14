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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вспышка коронавизуса — В минувшую субботу стало известно о временном закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Причина — обострение эпидемиологической обстановки.

— Соединенные шприцы Америки — Очаг мировой эпидемии коронавируса США вступают в решающую фазу борьбы с болезнью. С понедельника начнется доставка вакцины в медцентры всех штатов.

— Агент окружающей среды — Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев подготовил запрос в Минюст с просьбой проверить отделение международной организации "Гринпис".

— Айти-два, левой! — Росгвардия запросила 10,8 млрд руб. из бюджета на цифровую трансформацию. Средства нужны для электронного учета гражданского оружия.

— Когда простой продукт довлеет — ЦБ рекомендовал брокерам не продавать гражданам ничего сложного. Банк России всерьез взялся за продажу сложных финансовых продуктов.

— Куба выбрала песо подешевле — Власти Кубы объявили дату долгожданной реформы монетарной системы, в рамках которой страна откажется от практики использования двух курсов.

— Без инвестиций не собираться — Проект концепции реформы РОП был разослан на согласование министерствам и ведомствам 11 декабря — президент Владимир Путин поручил разработать его до конца 2020 года.

— Тень заразилась сокращением — Эпидемия коронавируса могла привести к сокращению в РФ неформальной занятости, свидетельствуют данные РАНХиГС.

— Бизнесу не до конфликтов — Уровень конфликтности российской деловой среды продолжает снижаться третий квартал подряд на фоне коронавирусного спада.

— Избиркомы подвергнут сертиЦИКации — Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) с 2021 года начнет выдавать сотрудникам избиркомов сертификаты о повышении квалификации.

— Активы Дмитрия Захарченко приносят только штрафы — Подруга полковника-миллиардера получает взыскания за конфискованный у семьи Mercedes.

— Деньги РЖД подвезли к приговору — Сегодня ожидается оглашение приговора бывшему гендиректору крупной строительной компании ООО "СК "Афина Паллада-Москва" Виктору Моргачеву.

— Следствие докопалось до соседки бывшего сотрудника "Альфы" — Поиск тела жертвы предполагаемых убийц повредил газон и хозяйственные постройки.

— Михаилу Меню напоминают о строительном прошлом — Застройщик требует проверить действия экс-чиновника при скандале с возведением ЖК в Крыму.

— Учителей переназовут наставниками — Министерство просвещения отчиталось, что каждый третий педагог в России готов к анонсированной ведомством реформе системы аттестации учителей.

— Вирус отправился в тур по Японии — Япония, в наименьшей степени пострадавшая от пандемии этой весной и летом, превращается в центр распространения COVID-19 на Дальнем Востоке.

— Год закрылся без деталей — Производители компонентов могут недополучить несколько сотен миллионов рублей компенсаций роста пошлин за декабрь.

— Биометрию собрали в поправки — В распоряжении оказался законопроект, расширяющий сферы применения биометрических данных, подготовленный ко второму чтению.

— Субсидии льют мимо мельницы — Дискуссии в правительстве о мерах по сдерживанию цен на базовые продукты питания позволили некоторым производителям просить о дополнительной господдержке.

— Инвесторы засмотрелись на мультипликаторы — Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке.

— Биткойн на коротком поводе — Курс ведущей виртуальной валюты, биткойна, на минувшей неделе опускался до $17,5 тыс.— минимума с конца ноября.

— Накопления свободного падения — Тенденция снижения ставок по привлекаемым средствам не обошла стороной и микрофинансовые компании.

— Деньги не нашли подхода к портам — Правительство согласовало часть изменений в инвестпрограмму ОАО РЖД на 2021-2023 годы, в том числе переброску части средств на закупку локомотивов и поддержание.

— Дальний Восток собирает надбавки — Промышленность раскритиковала принятый в первом чтении законопроект о механизме поддержки строительства ТЭС на Дальнем Востоке.

— "Вас же не удивляет, что нет маленьких производителей стали" — Глава Segezha group Михаил Шамолин о новых правилах игры в лесной отрасли. Будут ли сокращаться инвестиции на фоне падения спроса.

— Россияне открыли холодильники — Продажи крупной бытовой техники в России в этом году стали рекордными за последние шесть лет. С января по октябрь россияне потратили на крупную технику 238 млрд руб.

— "Мы приоритизировали информацию Минздрава" — Вице-президент Google Меир Бранд о работе в пандемию. Холдинг Alphabet во втором квартале впервые в истории снизил выручку на 2% год к году.

— Офисы растеряли арендаторов — Кризис, вызванный пандемией, может оказаться самым тяжелым для офисного рынка Москвы. В этом году владельцы бизнес-центров не смогли заполнить 180 тыс. кв. м.

— Warner Bros. позвала в кино другого — Warner Bros. меняет дистрибутора своих фильмов в России: вместо "Каро Премьер" этим займется российское подразделение Universal Pictures International.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство России хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы — Минсельхоз и Минэкономразвития подготовили предложения о регулировании экспорта зерновых культур.

— Гособоронзаказ будут выполнять в долг — В течение трех ближайших лет значительная часть средств для выполнения заданий гособоронзаказа будет привлечена у банков.

— КПРФ переизберет руководство еще до выборов в Госдуму — Геннадий Зюганов не нашел оснований для переноса съезда на более поздние времена.

— День Конституции стали отмечать реже — В 2020 году российские СМИ говорили о Дне Конституции меньше, чем в предыдущие годы, следует из данных, которые предоставила компания "Медиалогия".

— Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность — Поправки, увеличивающие санкции за нарушение законодательства об иноагентах, внесла группа депутатов и сенаторов.

— Росстат повысил оценку ВВП за III квартал — Росстат повысил индекс ВВП за III квартал на 0,2%: по новой оценке статведомства, падение экономики составило 3,4% вместо 3,6%.

— Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LX — Всероссийский союз страховщиков представил рейтинг угонозащищенности автомобилей.

— Чубайс придумал, как защитить российские компании от углеродного налога ЕС — Для этого надо создать в стране систему торговли зеленой энергией, считает экс-глава "Роснано".

— "Роснефть" продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млн — Норвежская компания продолжит наращивать присутствие в РФ, считают эксперты.

— Startup Lab запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне замысла — Подобная модель эффективна при инвестициях в сотни идей, отмечают участники рынка.

— AstraZeneca покупает Alexion за $39 млрд — Британско-шведская компания AstraZeneca объявила 12 декабря о грядущем приобретении американской Alexion за $39 млрд.

— Нефтяные цены вернулись на докризисный уровень — Стоимость нефти эталонной марки Brent на прошедшей неделе впервые с марта пробила отметку в $50 за баррель.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Цены — не сахар — Владимир Путин считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки. Президент потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.

— Совет министрам — Ситуация с ценами на продукты в России будет урегулирована рыночными методами. Михаил Мишустин поручил внести в правительство проекты конкретных решений.

— Двойная защита — Ученые Оксфордского университета и российского центра имени Гамалеи объединят усилия в работе над вакциной от коронавируса.

— Купил — владей — Конституционный суд постановил считать добросовестным владение земельным участком, если сделка между двумя собственниками была заключена, но не оформлена должным образом.

— Зарплаты растут по ночам — Депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров.

— Как добиться капитального ремонта своего дома — Вероятность возврата к капремонту домов за счет бюджета — ноль процентов, заявила исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова.

— И букве, и духу — Принимаемые в развитие новых положений конституции законы должны соответствовать и букве, и духу поправок в основной закон.

— Базовые принципы — Государственные информационные системы (ГИС) получат единый стандарт — минцифры разрабатывает техническую политику, которая станет обязательной для всех ГИС.

— Прививка в срок — Бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса по всей стране начинается в установленный президентом срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Плюс два — Евразийский экономический союз стал шире — теперь в нем на два государства-наблюдателя больше. Ими стали Узбекистан и Куба. Такое решение приняли лидеры стран "пятерки".

— В какой отрасли росли цены — Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью объяснил, почему в магазинах выросли цены на хлеб.

— Макароны по-прокурорски — Генпрокуратура проводит проверку в целях защиты прав граждан при формировании цен на продовольственные товары.

— Больничный на все случаи жизни — Врач сможет оформить больничный во время телемедицинской консультации. Эти изменения предусматривают новые правила выдачи листков нетрудоспособности.

— Ракеты — залпом и в одиночку — Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами подтвердила, что на вооружении Российской армии и флота находится самый современный боевой арсенал.

— Обновят уставы — Основная часть работы по приведению федерального законодательства в соответствие с новыми нормами Конституции завершается.

— Минфин просит занимать — Дополнительные средства для выполнения программы газификации регионов будут привлечены через выпуск бессрочных облигаций "Газпрома".

— Вердикт — невиновны — Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о смерти младенца.

— Не покладая трубки — Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам с начала этого года. В стране наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений.

— Крона уходит в сеть?— Шведские власти запустили исследование, чтобы узнать, сможет ли страна полностью отказаться от наличных денег и перейти на исключительно электронную валюту.

— Деньги есть, чего вскрывать — Правительство намерено обойтись без больших расходов из Фонда национального благосостояния, где на 1 декабря было почти 8,8 трлн рублей "свободных" денег.

— Выйдите из класса — Microsoft объявила о запуске нескольких новых функций для сервиса Microsoft Teams. Среди нововведений — "Переговорные комнаты".

— Ошибка бухгалтера — Еще один фигурант и дополнительные экономические эпизоды вероятно могут появиться в резонансном уголовном деле Сергея Фургала.

— Навстречу Рождеству — Недели перед католическим Рождеством на Западе обычно проходят за приятными хлопотами. Но не в этом году. США, Польшу и Францию потрясают протесты.

— "Удаленку" оплатят — В Японии почти 25% компаний считают, что удаленная работа сохранится надолго, и разрабатывают в связи с этим новую систему обеспечения сотрудников и сокращения расходов.

— Хантер "забыл" про налоги — Хантер Байден находится "под колпаком" набирающего обороты расследования американского министерства юстиции.

— Куда привел язык — Почетная и неплохо оплачиваемая профессия переводчика будет постепенно уходить в небытие. Мастерство компьютерного перевода постоянно совершенствуется.

— Наступление машин — Российское издательство выпустило книгу, переведенную роботом. Перевод 350-страничного произведения занял всего 40 секунд, однако его качество оставляет желать лучшего.

— В Гавану приходит рынок — Власти Кубы раскрыли подробности запускаемой с 1 января экономической реформы. Ее наиболее символичной частью станет валютная унификация.

— Наряжали с любовью — К акции иркутских волонтеров #СНовымГодомДоктор! присоединились в Братске, Шелехове, Ангарске. Инициаторы надеются, что ее подхватят и в других регионах.

— Подумают взаперти — В Краснодарском крае сразу 20 человек арестовали и отправили в СИЗО за нарушение масочного режима и неуплату выписанных по этому поводу штрафов.

— Метр за метр — На Ямале запускают жилищную программу для живущих в аварийном фонде. Северяне, отработавшие в регионе 15 лет, могут получить компенсацию за свою непригодную квартиру.

— Ключ для доктора — У врача-онколога Евгении Басановой и детского невролога Владимира Филиппова двойная радость. Они получили хорошую работу и въехали в новые квартиры.

— Маскарад начинается! — Калуга стала Новогодней столицей России. Первые туристы прибыли в Калугу на открытие Новогодней столицы на ретропоезде.

— Итальянский сибиряк — Долгожданный российский паспорт итальянцу Валерио Дзанетти вручили в Красноярске, где он живет последние восемь лет, прямо в День Конституции РФ.

— Откаты для семьи и губернатора — В Мосгорсуд поступили материалы дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Балтика — крепкая — Регион усилят береговые ракетные комплексы. Российские военные смогут взять под контроль значительную часть акватории.

— Во вторую волну пандемии спрос на психологов вырос в два раза — Различные сервисы зафиксировали двукратный рост обращений к психологам во вторую волну пандемии.

— Взяли количеством — "Билайн" уступил Tele2 третье место на рынке. "Билайн" потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов, рассказали источники в отрасли.

— Идея фикс — Цены на продукты могут заморозить на три месяца с января. Соглашение между компаниями поможет стабилизировать ситуацию в сфере торговли, считают в министерствах.

— Лучше поздно — Срок бронирования билетов в РФ сократился до семи дней. При этом возвращать купленные туры россияне стали в семь раз чаще. Об этом заявили в Aviasales.

— Вывести на чистоту — Регионам поручено выявить "ядовитые территории". Инвентаризация позволит оперативно включить опасные площадки в реестр объектов накопленного вреда.

— Дети научат — Маткапитал хотят тратить на образование родителей. Минтруд просят расширить возможности использования социальных выплат.

— Несладкий ноябрь — Обороты МСП в городах-миллионниках упали, несмотря на распродажи. Неделя перед "Черной пятницей" позволила нарастить продажи только в Казани, Ростове-на-Дону и Воронеже.

— Бес защиты — Названа группа пациентов, распространяющих COVID-19 дольше всего. В организме людей с сильно подавленным иммунитетом живой вирус может выделяться до двух месяцев.

— Заискивание — Зачем Дональд Трамп завалил американские суды делами. Республиканец продолжает оспаривать победу Джо Байдена, несмотря на ее очевидность.

— Крылатая фаза — Как проходят испытания вакцины от коронавируса. Корреспондент вошел в число добровольцев, участвующих в тестировании препарата "ЭпиВакКорона".

— Шашечки или ехать — Такси крупных агрегаторов попались на нарушениях. Почти треть автомобилей не соответствуют правилам перевозок.

— Наладить связь — Активисты помогут полицейским научиться общению с людьми с аутизмом. Из-за отсутствия необходимых навыков таких людей нередко принимают за нарушителей порядка.

— Есть по-питерски — В последнее время все больше внимания уделяется развитию еще одного, принципиально важного для регионального туризма направления — гастрономического.

— Противоракетная оборона — США накажут Турцию за российские С-400. Администрация уходящего президента Трампа в этом вопросе не пойдет против конгресса.

— Упрощение схемы — Как будет работать новая система оформления вычета по ипотеке. Возможность подачи заявления без дополнительных документов анонсировали в правительстве.

— В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19 — Пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта.

— Вакцина для нефти — Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше $50 за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19, считают эксперты.

— Венчур меня — За 11 месяцев 2020 года объем венчурных вложений в российские компании сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил $80 млн.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— 40 тыс. юристов на одну упаковку — Для администрирования экосбора в рамках реформы расширенной ответственности производителей штат Росприроднадзора грозит увеличиться в 21 раз.

— Джо Байдену предстоит коллегиальное испытание — В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия выберет нового президента страны.

— Нефинансовые перспективы "Сбера" устремились к ₽1 трлн — UBS увеличил оценку нефинансовых активов "Сбера" в 4,5 раза, с 133 млрд рублей да 594 млрд.

— АФК "Система" направляется на лесозаготовки — АФК "Система" решила приобрести компанию "Сибирский лес" у экс-совладельца ИК "Регион" Сергея Короля.

— Частный капитал вкладывает меньше, но лучше — Хотя государство остается главным инвестором в России, наибольшей эффективностью обладают инвестиции частных компаний во главе с НОВАТЭКом.

— Счастливые номера — Вопреки по-прежнему закрытым границам, в отелях стран Европейского союза останавливаются тысячи россиян. Скорее всего, это те граждане России, кто постоянно проживает в Европе.

— Как кризисы воспитывают лидеров — Быстрая реакция, способность к адаптации — сегодня главные требования к современным лидерам независимо от страны их происхождения.

— "Хотим помочь вновь обрести России и Франции друг друга" — Какие цели преследует ежегодный рейтинг молодых лидеров российского бизнеса и управления, рассказал президент INSTITUT CHOISEUL.

— "Нужнее всего — личная встреча наших президентов" — Директор "Обсерво" Арно Дюбьен — о том, почему поддержание диалога между двумя РФ и Францией особо важно именно сейчас.